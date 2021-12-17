Lantern задействует децентрализованный инструмент обхода госблокировок в РФ

В начале декабря текущего года Роскомнадзор обратился к компаниям, использующим в работе VPN-сервисы, «в соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации».



Надзорное ведомство направило запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций.



Как правило, такие сигналы означают скорую блокировку названных в обращении сервисов, поскольку те либо проигнорировали требование о сотрудничестве с российскими властями, либо открыто заявили об отказе.



Недавно команда Lantern выпустила официальный пресс-релиз, которым «отреагировала на российскую цензуру и угрозы, следуя примеру Tor Project»:

Following the lead of @torproject, Team Lantern responds to Russian censorship and threats: https://t.co/597teeWjCh — 蓝灯 Lantern (@getlantern) December 14, 2021

На днях появилась русскоязычная версия документа. Сервис сообщает:

«В своих неоправданных попытках по созданию централизованно контролируемого Интернета российское правительство все туже затягивает петлю вокруг способности российских граждан использовать современные технологии для реализации основополагающих прав человека».

«В начале этого месяца российский регулятор Роскомнадзор объявил о сборе информации в отношении Lantern, передового программного обеспечения в сфере защиты свободы Интернета, наряду с пятью другими VPN, — также отмечается в пресс-релизе. — В последний раз, когда проводилось подобное расследование, исследуемые сервисы были добавлены в государственный реестр запрещенных сайтов и стали объектом внимания государственных цензоров — все под тем предлогом, что эти сервисы предоставляют доступ к “запрещенной” информации».

Lantern считает, что такие меры препятствуют реализации российскими гражданами прав человека в Интернете, в том числе на свободу выражения мнений и свободу доступа к информации, и даже более того:

«...централизация — это путь к хрупкости не только технологических инфраструктур, но и экономики и общества в целом. Как зависимость от одного VPN-сервиса или видеопортала типа YouTube затрудняет коммуникацию в условиях враждебной внешней среды, так и усилия российского правительства по принуждению своих граждан к определенному контенту и услугам в конечном итоге подрывают его собственный контроль над распространением информации».

Для сервиса факт внесения его в список надзорного ведомства не стал неожиданностью, особенно на фоне «недавних новостей об агрессивных атаках России против сети Tor». Компания имеет подтверждённый мировой опыт предоставления «конфиденциального, быстрого, надежного и безопасного доступа в Интернет для более чем 120 миллионов пользователей», а также целый арсенал методов обхода цензуры и файерволов, включая возможность автоматического переключения между различными методами, если некоторые из них блокируются.

«Если российское правительство добавит Lantern в список блокируемых сайтов, мы — команда разработчиков, создающая, поддерживающая и совершенствующая Lantern — готовы ответить, применяя те же адаптивные методы на практике, чтобы российские граждане могли продолжать использовать наши технологии для защиты своих основных прав в Интернете. Мы не намерены сотрудничать с российскими правоохранительными органами или выполнять какие-либо требования по фильтрации контента», — заверил сервис.

По словам Lantern, в него интегрирован устойчивый к цензуре децентрализованный инструмент распространения контента, доступный для россиян в десктопной версии. Мобильная появится уже в этом месяце.

Не прекращающиеся попытки России сосздать централизованно контролируемый, изолированный от остального мира Интернет, вызывают у компании серьезную обеспокоенность за будущее глобальной коммуникации, коммерции и демократии. «Несмотря на надвигающуюся темноту, Lantern — что в переводе означает “светильник” — не угаснет, продолжая предоставлять инструменты и поддерживать свободную коммуникацию и обмен идеями по всему миру», — подытоживает компания, выложив ссылки на скачивание своей программы:

Вебсайт

Google Play

App Store

К слову, на официальном сайте сервиса указано, что он не сотрудничает с правоохранительными огранами ни в одной стране, о чём можно более детально ознакомиться в отчёте о прозрачности компании:

Мы связались с представителями Lantern.

Сервис теряется в догадках, почему власти обратили внимание именно на него. Данный VPN успешно работает в Китае, и большинство пользователей у него — именно из Поднебесной. В каком-то смысле это можно рассматривать как опыт успешного обхода блокировок, тем более в стране-лидере по цензуре Интернета — в компании подозревают, что именно это и вызвало особый интерес у РКН.

Попыток ограничения доступа на территории России они пока не фиксировали, но случай с блокировкой Tor на компанию оказал большое впечатление. «Кей с Tor действительно показателен», — подчеркнули в сервисе.

У Тора глобально больше пользователей, также отмечают в компании, но Lantern больше используется именно в странах, где присутствует активная цензура в Интернете.