Lantern задействует децентрализованный инструмент обхода госблокировок в РФ

В начале декабря текущего года Роскомнадзор обратился к компаниям, использующим в работе VPN-сервисы, «в соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации».



Надзорное ведомство направило запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций.



Как правило, такие сигналы означают скорую блокировку названных в обращении сервисов, поскольку те либо проигнорировали требование о сотрудничестве с российскими властями, либо открыто заявили об отказе.



Недавно команда Lantern выпустила официальный пресс-релиз, которым «отреагировала на российскую цензуру и угрозы, следуя примеру Tor Project»:

Following the lead of @torproject, Team Lantern responds to Russian censorship and threats: https://t.co/597teeWjCh