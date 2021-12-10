Тема недели: блокировка Tor

Саму сеть Tor нельзя заблокировать, но можно затруднить доступ к механизмам подключения к ней. И таких механизмов достаточно:

– сайт Tor, через который обычно скачивают Tor Browser — браузер, позволяющий использовать сеть Tor;

– IP-адреса публичных Tor-нод;

– публичные Tor-мосты;

– Tor-трафик.

8 декабря государство в той или иной степени заблокировало все четыре механизма.

9 декабря Роскомнадзор перестал было ограничивать доступ к IP-адресам известных нод, некоторых мостов и транспорта snowflake, утром недоступным оставался только веб-сайт torproject.org. Однако позднее в тот же день пользователи снова начали сообщать о блокировках. Регулятор делает так (блокирует-разблокирует) последние полгода-год, мы видели это на примере DNS и VPN. Ведомство, очевидно, проводит тесты, и результатов этого тестирования мы не знаем.

Если власти дальше пойдут по пути блокировок, вероятно, они станут ограничивать доступ ко всем известным нодам и мостам. Также попробуют блокировать механизмы обфускации протоколов. Но вряд ли у них это получится сделать хорошо, потому что пока это ни у кого не получалось.

Как и в других странах по типу Китая и Ирана, в ответ The Tor Project скорее всего предложит пользователям недоступные для блокировки транспорты и разошлёт пользователям неизвестные до сих пор мосты.

The Tor Project — НКО, перед которой в отличие от бизнеса не стоит необходимость получать выручку. Ей важно, чтобы сеть Tor была доступна по всему миру. Поэтому организация будет бороться за русскоязычных пользователей так же, как и за любых других. Кроме того, по сути, для тех стран, где происходят блокировки, Tor и работает в первую очередь.

Пользователям же, пока Tor доступен благодаря различным способам обхода блокировки (через плагины к сайту, VPN, почту [email protected]), нужно установить его себе. Потом следует понять, как добавлять новые мосты, и после этого — установить непубличные мосты для своих комьюнити. Примерно так же было с Telegram: люди поднимали непубличные MTProxy и рассылали их знакомым. В итоге заблокировать Telegram фактически оказалось невозможно: понять по трафику, что это прокси, было нельзя и, как следствие, заблокировать — тоже.

«Роскомсвобода» продолжить освещать происходящее и давать инструкции, что и как делать для обхода блокировок.