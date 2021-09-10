Роскомнадзор начал «более лучше» ломать Рунет

Роскомнадзор начал новое наступление на запрещённые интернет-ресурсы с помощью Технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на крупных операторах, но в этот раз его действия носят гораздо более изощрённый характер и, похоже, вывод, что власти научились ограничивать доступ к «крамольной» информации безболезненно для сторонних сайтов, было преждевременным.

Недавно с нами связался один из наших пользователей с Южного Урала, сообщив, что местный Ростелеком заблокировал для абонентов домашнего интернета файлообменный протокол BitTorrent. В реестре запрещённых сайтов, естественно, ничего такого он не обнаружил, но подключиться к DHT-сети стало невозможно.

«Также заблокированы анноунсеры торрент-трекеров, которых даже нет в выгрузке РКН (например, собственные различных дистрибутивов GNU/Linux), — рассказал он. — Техподдержка отвечает стандартно: „Торренты — это пиратство, а оно запрещено“. А то, что через BitTorrent распространяются ISO-образы практически всех дистрибутивов GNU/Linux, обновления игр Blizzard, им совершенно всё равно». Этот факт подтвердили пользователи форума OpenNet.

Участники форума Open Net пишут, что Ростелеком запретил скачивание торрентов на всех ПО или замедляет скорость интернета во время скачивания.



Проблемы с доступом появились на фоне блокировки шести VPN-сервисовhttps://t.co/T87T5m7bE0 — Стартапы и бизнес (@vcru) September 6, 2021

DHT — это распределенная хеш-таблица, применяемая в составе файлообменной сети BitTorrent для поиска пиров без использования трекеров и работы magnet-ссылок. «Таким образом, в настоящее время ни одна magnet-ссылка, если только в ней напрямую не указан URL конкретного торрент-трекера, не заблокированного в РФ, работать не будет из-за отсутствия соединения с серверами сети DHT», — заявляет наш подписчик.

«Сама сеть DHT ничего не нарушает и в данное время не запрещена Роскомнадзором или иными государственными ведомствами, — пишет он. — Техподдержка Ростелекома (а теперь и ТТК) уже третьи сутки пытаются придумать оправдание этой блокировки, хотя официально её не подтверждают».

«Под аббревиатурой DHT (Decentralized Hash Table) подразумевают сети, в которых нет каких-то конкретных узлов и общение участников в них идёт по mesh-принципу, — поясняет технический специалист «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв. — Можно провести наполовину уместную аналогию с муравейником/ульем. В том числе, и торрент-клиенты используют DHT-сеть для поиска контента без обращения к трекерам — по хешу файлов/раздачи. Но это довольно-таки параллельная в контексте торрентов сущность: основная масса людей скачивают/раздают всякое через торрент-трекеры, когда есть некий центральный сервер который координирует общение клиентов и подсказывает, как им связаться друг с другом (ну и рейтинги заодно считает). Блокировка одной из сущностей не влияет на другую».

«Но справедливости ради про DHT стоит заметить, что это не специфичное для торрентов изобретение. Так же DHT-сети используются в IPFS (Intr-Planetary File System) и в мессенджере Tox. Собственно, оные через эти сети и работают», — добавляет Вадим.





Примерно в это же время во «ВКонтакте» стримингового сервиса для футбольных трансляций FlashScore сообщили, что у пользователей возникли проблемы с открытием приложения через некоторых провайдеров.

Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. РКН это отрицает.



С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShipshttps://t.co/ZIARgjloPo — TJ (@tjournal) September 9, 2021

С похожей ситуацией столкнулись игроки World of Tanks и World of WarShips и пользователи Twitch и Avito.

Как пишет «Ъ», создатели World of WarShips связывают проблемы с доступом с блокировкой VPN-сервисов в России, для которой используют DPI-оборудование (Deep Packet Inspection). Согласно обращению на сайте компании, это привело к невозможности зайти в игру и отключению сервера во время боя:

«В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре со старта самого первого альфа-тестирования. Данная ситуация затронула не только крупных магистральных провайдеров, но и множество местных, которых на территории России огромное количество».

Роскомнадзор обвинения отрицает. В надзорном ведомстве сообщили, что «при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались». В FlashScore заявили «Ъ», что не знают, в чём причина сбоев.



Источники в «большой четвёрке» операторов объяснили, что считают причиной проблем с доступом работу оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил в рамках закона об «автономном рунете». По данным «Вымпелкома», оборудование операторов работает в штатном режиме и сбоев в последнее время не фиксировали.



«Но на сети по закону установлены сторонние технические средства, деятельность которых мы не контролируем. Потенциально они могут оказывать воздействие на пропуск трафика», — заявил «Вымпелком», под «законом» имея в виду, видимо, «о суверенном Рунете» (90-ФЗ), который и принуждает операторов устанавливать такие устройства.



Сбои доступа на некоторых сервисах наблюдались и у проводных операторов. Это подтвердили в «Марте», который работает в Псковской области:

«Проблемы, с которыми столкнулись наши абоненты, по всей видимости, связаны с попыткам Роскомнадзора заблокировать некоторые сервисы VPN. Делается это при помощи ТСПУ. Именно таким способом блокировки можно объяснить то, что затруднения возникли не везде, а только на сетях части провайдеров, и то, что сами провайдеры оказались не в курсе того, что происходит, поскольку ТСПУ для нас „чёрный ящик“».

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин, комментируя инцидент с нарушением работы игровых платформ, напомнил о крайне расширительном толковании норм при разработке всего пакета нормативов — от самого 90-ФЗ от 01.05.2019 до «подзаконки» и ненормативных актов: «Плюс принятие их всех с нарушениями. Репрессивная норма „всё, что наша левая пятка и любовница посчитает неприятным — угроза, а борьба с угрозами автоматом наделяет нас чрезвычайными полномочиями“ не отражает ни суть, ни дух даже самого драконовского и похожего на паэлью закона о суверенном Рунете. Законно? Да. Имеет правовую основу? Нет, если, конечно, мы не подразумеваем под этим правоблудие. Суверенный Рунет начал предсказуемо становиться сувенирным».

«Когда в 2018 году блокировали Telegram, тоже ломался доступ к многим сервисам, — напомнил техничесий специалист «РосКомСвободы» по безопасности Вадим Лосев. — Тогда „за компанию“ пострадал Viber, сервисы регистрации на авиарейсы, продажа полисов ОСАГО, сайты ВУЗов и еще много кто. Похоже, что сейчас происходит то же самое».

Одновременно с тем, когда «легли» игровые сервисы, стало известно о блокировке публичного DNS в России:

«Примерно 75% доступности по стране, — сообщил исполнительный директор Общества защиты интернета (ОЗИ) Михаил Климарёв. — Блокируют целиком протокол WireGuard. Тут, правда, лечится методом смены порта, но сам факт. А главное: теперь все эти блокировки абсолютно непрозрачны. Ну, то есть — даже если что-то блокируется, то теперь мы об этом даже не узнаем из официальных источников. Просто заблокируют и всё. Понятно, что „цифровую блокаду“ в XXI веке в 146-миллионной стране устроить невозможно. Но весь интернет в России стал работать сильно хуже. И будет ещё хуже».

К слову, многие эксперты, а также оппозиционные политики уверены, что текущие манипуляции Роскомнадзора связаны с намерением заблокировать «Умное голосование», созданное командой Алексея Навального. Напомним, недавно РКН обратился к популярным магазинам приложений удалить соответствующую программу, приравняв в своего риторике попытки предоставить к нему доступ к намерению повлиять на выборы в стране.

Поэтому Климарёв уверен, что в период выборов в Госдуму Россию ждут ещё более масштабные блокировки:

«Я ставлю 0.95 вероятность, что 15-19 сентября будет заблокирован YouTube. Ну, просто эти вот „единоросы“ так сильно боятся, что уже не остановятся ни перед чем. А блокировки Ютюба могут привести к катастрофическим последствиям. Я реально не знаю, чем всё это кончится, но по ощущениям — Страна катится в АДЪ».

«И тут важно понимать, что таки да — на 70% сетей можно устроить „холокост протоколов“. Но на 30% — НЕЛЬЗЯ. Выход тут довольно прост: уходить от операторов с установленными ТСПУ к операторам, где этой шняги нет», — резюмирует он.

«Миша не совсем прав, — возражает Кулин. — Он забыл, что скоропостижно принятый закон „о халявном Интернете“ вообще лишает маленьких операторов ТСПУ, но узаконивает ТСПУ на транзите. Т.е. „не пользоваться этим списком операторов“ в конечном итоге ничего не даст. Другой вопрос, что сейчас считать весь транзит „покрытым“ пока рано. Но это реальная перспектива».

И вот недавно стало известно, что на фоне приближающихся выборов в Госдуму РФ, Роскомнадзор направил уведомления компаниям, предоставляющим услуги VPN, с требованием прекратить доступ к сайту и приложению «Умное голосование».

В ведомстве также подчеркнули, что «Умное голосование» запрещено на основании действующего российского законодательства, и что 10 иностранных компаний предоставляют услуги VPN, с помощью которых можно незаконно зайти на ресурс.

Роскомнадзор проконтролирует, чтобы VPN-сервисы не давали доступа к сайту *«Умное голосование»



На фоне приближающихся выборов в Госдуму РФ, Роскомнадзор направил уведомления компаниям, предоставляющим услуги VPN, с требованием прекратить доступ к с…https://t.co/QoA0w7hqKr pic.twitter.com/xWcPPd3bbG — Бессонная редакция (@ferraru) September 10, 2021

Роскомнадзор также предупредил, что в сентябре протестирует блокировку ряда иностранных интернет-протоколов, скрывающих имя сайта, включая DoH, который внедряют Mozilla и Google. Упоминалась в письме и Cloudflare.

Такие протоколы могут затруднить блокировку доступа к запрещенным ресурсам. Чтобы сохранить работоспособность сетей, ведомство рекомендует переходить на Национальную систему доменных имен (НСДИ), дав им время до 9 сентября. Блокировка современных протоколов шифрования приведет к снижению приватности и безопасности в рунете, говорят эксперты. Кроме того, может быть ограничен доступ к популярным ресурсам, например, браузеру Firefox.

Ведомство не заявляло прямо о тестировании блокировки, но обычно такие письма госструктуры получают незадолго до них, пишет «Ъ». По данным команды Навального, такая блокировка производилась 8 сентября с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Один из активистов команды Навального Иван Жданов сообщил, что Роскомнадзор повторил утверждение Михаила Климарёва о тестировании пубоичных DNS-сервисов Google и Cloudflare на крупных операторах связи, «положив при этом половину интернета разом». Он также уверен, что это происходит из-за никак не желающих блокироваться приложений оппозиционеров.

Наши IT-спецы говорят, только что РКН тестировал блокировку публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare на крупных операторах связи.

Вот это в прямом смысле значит, что они готовы положить половину интернета разом. И все из-за приложения «Навальный». Невероятно. pic.twitter.com/DbvXeRXSvZ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 8, 2021

Основанный IT-экспертом Владиславом Здольниковым проект мониторинга блокировок GlobalCheck тоже зафиксировал блокировку DNS-сервисов Google и CloudFlare, и Владислав также уверен, «что блокировки происходят в рамках борьбы с приложением "Навальный", которое содержит "Умное Голосование"».

Кроме того, свою версию GlobalCheck подтверждает тем, что DNS-сервис Google доступен по нескольким именам, однако блокировался только по тому имени, которое используется приложением Навальный — dns.google. «Кратковременная блокировка была нужна для того, чтобы определить ущерб от нее для других ресурсов — DoH-резолверы используют некоторое количество сервисов и устройств, которые блокировать не планируется», — заключили в GlobalCheck.

Здольников назвал действия властей желанием «сломать интернет»:

«Что делает вандал-психопат, когда берёт в руки большую дубину? Правильно, начинает дубасить ей всех вокруг. Конечно, именно так поступил Роскомнадзор, когда они осознали, что поставили ТСПУ (то есть государственный DPI) на значительную часть интернет-трафика».

Блокировки VPN-протокола WireGuard, DHT, DoH-резолверов Google и CloudFlare он сравнил с актами вандализма, поскольку «пострадали обычные интернет-пользователи, которые используют DoH для безопасных DNS-запросов».

«Весь интернет они не положат, — считает Вадим Мисбах-Соловьёв, — однако текущие блокировки уже сейчас значительно портят работу Рунета. Заблокировать YouTube власти вряд ли решатся, поскольку в этом случае они могут "нарваться" уже на крупное недовольство населения, - вот они пока и блокируют то, что используют относительно небольшие группы пользователей».



Одной из причин падений сторонних платформ Вадим называет, кроме прочего, использование многими из них DNS-сервисов именно от Google и Cloudflare:

«Например, даже некоторые провайдеры у себя в „кешах“ прописывали 8.8.8.8 как источник, откуда брать данные для кеширования. А блокировка WireGuard — прямое следствие того, что куча „ширпотребных“ сервисов продажи доступа к VPN начала его "форсить". Если бы вышеупомянутые сервисы как и раньше, до появления WireGuard, использовали OpenVPN (до последнего являвшийся уже усоявшимся "стандартом" для таких сервисов") или предлагали свои проприетарные решения — РКН бы в жизни не узнал про WG».

Напомним, техническими специалистами «РосКомСвободы» было разработано расширение Censor Tracker для обхода блокировок и выявления сайтов, которые следят за вами. Установить его можно на браузеры Chrome и Firefox.