Обвинение сочло «публичным высказыванием» прослушку бывшего сотрудника МВД

Сергея Веделя, который работал водителем одного из начальников в главке МВД, судят за распространение «фейков» с использованием служебного положения по мотивам ненависти (п. «а», «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Причиной стал разговор Веделя с друзьями по телефону о действиях российских военных на территории Украины.

Личный телефонный разговор военного был признан «публичным распространением информации», потому что его прослушивал человек из правоохранительных органов.

Политик Илья Яшин познакомился с бывшим сотрудников МВД на «тюремной сборке», а также увидел его обвинительное заключение.

«После начала <спецоперации> он созванивался с родственниками, оказавшимися под бомбежкой. 9 марта, например, поговорил с крестным и с дядей, а «товарищ майор» внимательно слушал и записывал. Спустя сутки был составлен рапорт о том, что в ходе телефонного разговора Сергей допустил криминальные высказывания», — заявил политик.

Защита подсудимого уже на первом допросе настаивала на том, что частный телефонный разговор не может способствовать распространению сведений. Однако следователь, подслушивающий телефон Веделя, признался, что пережил от услышанного «чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства» и по этой причине частный разговор превратили в публичный.



Телефон Веделя ещё за месяц до «спецоперации» поставили на прослушку.

Прослушка экс-полицейского может быть связана вниманием к его начальнику, которого хотели привлечь по каким-то коррупционным эпизодам. Также возможно, что причина в происхождении Сергея Веделя — он родом из Украины. И хотя в Россию он переехал ещё в 90-х, Ведель вполне мог попасть в список неблагонадёжных сотрудников.

29 марта 2023 года состоится очередное заседание по делу Сергея Веделя в Перовском районном суде Москвы.

По мнению юристов «Роскомсвободы»:

«Уже никого не удивить такого рода абсурдом. Конечно, никакой публичности в данном деле. Нужно было посадить – посадили. Сотрудник полиции функции по закону выполнял, а участники разговора не могли полагать, что их слова могут быть публичными.



По всей видимости, на прослушке сидел сотрудник полиции, который пострадал от стаканчика кофе».