Принят закон о праве Правительства не раскрывать статистические данные

Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который предусматривает право Правительства по своему усмотрению публиковать официальную статистическую информацию в России.

По инициативе группы депутатов в правительственный законопроект №285554-8 «Об особенностях статистического учета», касающийся подконтрольных России территорий Донецкой и Луганской областей, была внесена соответствующая поправка:

«Решениями Правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения».

«Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрено, что доступ к общедоступной информации может быть ограничен только федеральными законами. Иные способы введения ограничений - это ссылаться на закрытый характер тех или иных данных», - сказано в документе.

Согласно действующему законодательству, официальная статистика является доступной для общественности, она может быть предоставлена заинтересованным пользователям, в том числе распространяться публично. Однако исключением является информация, доступ к которой ограничен законами РФ. Это значит, что под ограничения может подпадать статистическая информация, защищенная законом о банковской тайне, коммерческой тайне, вдобавок под ограничения подходят информация о налоговой, врачебной и адвокатской тайне.

Как отмечает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин:

«Основная статистическая информация сейчас публикуется Росстатом, по большей части, своевременно. Ограничения были ещё во время ковида, в первую очередь демографической статистики по субъектам федерации, долгое время её не публиковали. Кроме того есть ведомственная статистика которая также публикуется, пока ещё, по крайней мере. Пока закрыли данные о бюджете и его исполнении, ещё в 2019 году закрыли данные по субсидиям, продолжают закрывать ЕГРЮЛ и так далее».

Весной прошлого года Федеральная таможенная служба сообщила о временной приостановке публикации данных по импорту и экспорту. Банк России, в свою очередь, тоже приостановил ежемесячную публикацию информацию о экспорте за рубеж российских товаров. Центральное диспетчерское управление нефтяной промышленности в то же время перестало размещать информацию о статистике по добыче и экспорту нефти.