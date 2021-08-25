ВС РФ разъяснил, что подавать иски к иностранным интернет-компаниям можно в российских судах

Россияне могут подавать в суд на иностранные соцсети и поставщиков услуг по месту исполнения пользовательского соглашения, то есть на территории РФ, следует из последних обзоров судебной практики Верховного Суда. С исками можно обращаться в отношении всех компаний, которые целенаправленно рекламируют свои сервисы среди отечественной интернет-аудитории.

« Сайт в сети интернет может рассматриваться как ориентированный на российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта, у российских пользователей сети интернет)», — поясняет Верховный суд.

Однако эффект от судебной защиты прав потребителей может быть достигнут только при наличии у России соглашения с иностранным государством об оказании правовой помощи. Такой договор у России есть с Китаем, Республикой Кипр, Финляндией, Индией, Турцией, Польшей и некоторыми другими странами.

Международное законодательство позволяет оспаривать решения российских властей в иных юрисдикциях. Так, в мае, Google, возможно, умышленно подал иск против Роскомнадзора от имени головной компании, а не от дочернего ООО «Гугл», предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях.