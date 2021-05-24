Google подал иск против Роскомнадзора

Корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в Youtube с информацией о митингах, выяснил «Ъ». По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google ранее не инициировал судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступал только в качестве ответчика или третьего лица.
Google оспаривает требования Роскомнадзора по удалению 12 ссылок на «противоправный контент». Речь идет о ссылках на видео в YouTube, которые служба считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года.https://t.co/d0Ff61Ttao— Коммерсантъ (@kommersant) May 23, 2021
Речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объясняет управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева: «Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре». Иск подан в апреле текущего года в арбитражный суд Москвы, и 11 мая был принят к производству.
Как пояснили в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещенный на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google:
«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года».
Разбирательства с участием Google и Роскомнадзора сейчас идут по нескольким направлениям. Одним из самых громких остается дело, которое в отношении Google начал телеканал «Царьград» после блокировки его канала на YouTube. Арбитражный суд Москвы в середине апреля признал блокировку незаконной, хотя Google объяснял это соблюдением санкционного режима (владелец телеканала Константин Малофеев находится под санкциями США). В качестве наказания российский суд постановил взыскивать с компании прогрессирующую судебную неустойку, стартовая величина которой составляет 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного увеличения суммы в два раза. Это решение пока не вступило в силу, поскольку в мае Google подал апелляционную жалобу.
Неожиданное обращение самой компании в суд эксперты связывают с усилением давления со стороны властей. Как поясняет медиаюрист «РосКомСвободы», адвокат Екатерина Абашина:
«В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы».
Причина обращения в суд через основное юрлицо, скорее всего, в том, что именно в его адрес были направлены уведомления Роскомнадзора, полагает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Также юристы говорят о возможном «тактическом расчете».
«Полагаю, что Google умышленно подала иск от имени головной компании, а не от дочернего ООО „Гугл“, предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде»,— отмечает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Международное законодательство позволяет оспаривать решения российских властей в иных юрисдикциях, добавляет он, признавая, впрочем, что, «исходя из последних поправок к Конституции РФ, исполнение решений европейских и международных судебных органов для России не является обязательным».
Если предположить, что Роскомнадзор относит спорные ролики к экстремистским, то в случае отказа Google от исполнения требований ведомства будет применяться ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, предусматривающая для юрлиц штраф в размере до 8 млн руб., говорит Ефим Казанцев. Неисполнение второго и последующих требований, уточняет он, может повлечь гораздо более крупный штраф, размер которого составит от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера выручки за год.
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