Июнь'2022: Армия — пока самая ранимая в Рунете

Принятый в начале марта текущего года закон о наказаниях за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск» четвёртый месяц подряд является основным поставщиком административных и даже уголовных дел за выражение собственного мнения.

55 уголовных дел о военных фейках уже по стране. — Pavel Chikov (@pchikov) June 2, 2022

Основанием для привлечения к ответственности становится всё, что угодно — от одиночного пикета до повязывания ленточек «не того цвета». Такое ощущение, что ни один день не обходится без подобных новостей, но мы выберем из этого «наказательного массива» только те, которые касаются онлайн-действий, повлекших для пользователей далеко не самые приятные последствия.

Естественно, «фейки про армию» стали не единственным поводом для наказаний за выражение собственного мнения в интернете, и такие случаи тоже вошли в наш июньский дайджест.

Начался месяц с приговора по уголовному делу о «публичном распространении заведомо ложных сведений» об армии. Петр Мыльников из Забайкальского края вёл канал «Я живу в руинах». За публикации о «спецоперации» в Украине его задержали, а затем заставили извиниться на видео. Кадры с Мельниковым из кабинета силовиков распространили каналы, связанные с тематикой МВД. По данным следствия, Пётр Мыльников привлечён к ответственности за публикацию «сфальсифицированных текстовых документов» о событиях в Украине. Мыльников стал первым, кому вынесен приговор по ст. 207.3 УК РФ, сообщил правозащитник Павел Чиков. Забайкальца суд оштрафовал на один миллион рублей.

В России вынесли первый приговор за «фейки» о войне. За два сообщения в чате суд назначил штраф в миллион рублей. Вот история Петра Мыльникова — забайкальского предпринимателя, попавшего под новую статью https://t.co/BoS3UyIM90 — Unsafe Meduza (@MeduzaSafe) June 2, 2022

Правозащитника Сергея Зыкова признали виновным в дискредитации использования российской армии за рубежом (статья 20.3.3 КоАП) и назначили ему штраф в размере 40 тысяч рублей. Такое постановление вынесла судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Юлия Лобанова. Зыкову вменялся пост в соцсети, в котором он рассуждал о том, какие слова запрещены к публикации в СМИ, а какие нет. Самого Зыкова на суде не было – он эмигрировал из России после вызова его в СК, сообщают «Вечерние ведомости».

Центральный районный суд Прокопьевска в Кемеровской области приговорил к семи годам колонии общего режима 53-летнего «Свидетеля Иеговы» Андрея Власова. Власова признали виновным по статье об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК). Обвинение ранее запрашивало для «Свидетеля Иеговы» 8 лет и 6 месяцев колонии. По версии следствия, Власов проводил религиозные собрания по видеосвязи, на которых «призывал к пропаганде исключительности религии "Свидетелей Иеговы" над другими конфессиями». Вместе с ним фигурантами дела проходят еще два человека. С июля 2020 года Власов, имеющий инвалидность II группы, находился под домашним арестом.

Мосгорсуд утвердил шесть месяцев колонии Любови Соболь по «санитарному делу». Ранее ей заменили условный срок на реальный.

Дело «о нарушении санитарных правил» в рамках борьбы с пандемией коронавируса было возбуждено в 2021 году против сторонников оппозиционера Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь, по данной статье проходили экс-глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.



Преображенский районный суд Москвы в августе 2021 года назначил оппозиционерке полтора года ограничения свободы, посчитав ее виновной в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил». Приговор был обжалован и не сразу вступил в силу.

В данный момент соратница Алексея Навального находится за пределами РФ.

Мосгорсуд утвердил Любови Соболь замену ограничения свободы реальным лишением свободы на 6 месяцев в колонии по санитарному делу – адвокат Владимир Воронин.



Соболь находится в эмиграции. — SOTA (@Sotaproject) June 1, 2022

У журналиста Sota Глеба Якутова и авторов «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова и Юлиаславы Королевич прошли обыски. Королевич сообщила Sota, что обыск и следственные действия в ее отношении проходят в связи с расследованием дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а также «фейках» об армии. Позже Дмитрию Иванову предъявили обвинение по всё той же «дискредитации» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Холодарёву назначили штраф 40 тысяч рублей за «дискредитацию использования российской армии за рубежом». Такое решение вынес судья Ленинского суда Екатеринбурга Владимир Ушаков. Поводом послужили посты политика в соцсетях.

Страницу питерского депутата Максима Резника во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Причиной блокировки указали «дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ». В апреле текущего года Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил ему приговор, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков без цели сбыта). Своей вины Резник не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в колонии-поселении. Было зачтено время содержания под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым.

Известного блогера из Нижнего Тагила Алексея Хлопотова оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ» и заблокировали его сайт за экстремизм. В своём блоге о бронетанковой технике он разместил комментарий под одним из материалов.

«Ещё в первой половине марта, до вступления всех этих поправок о дискредитации, я разместил комментарий под одной из своих статей. В нём указана моя позиция. Товарищ один заскриншотил, стуканул. В общем, 37-й год — всё у нас в истории повторяется», — пояснил Хлопотов.

Блогер в последнее время часто выступает в СМИ в качестве независимого военного эксперта.

Псковские политики Лев Шлосберг и Николай Кузьмин подали в Конституционный суд России жалобы на законодательные нормы, лишающие пассивного избирательного права «причастных» к деятельности экстремистских и террористических организаций. Кузьмина посчитали причастным к запрещенному объединению «Штабы Навального», затем отменили это решение (так как оно было вынесено до вступления в силу запрета штабов Навального). Однако повторно выдвинувшегося Кузьмина все-таки снял с выборов суд. В случае Шлосберга доказательством «причастности» суды сочли его привлечение к административной ответственности за участие в несогласованном шествии 23 января 2021 года, а также его активность в соцсетях, освещавшую протестные акции. Кузьмина признали «причастным» также в связи с тем, что его привлекали к административной ответственности за участие в протестной акции в январе 2021 года.

В Перми за экстремизм осуждён бизнесмен. Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении преступления «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю, в марте 2019 года мужчина разместит в социальных сетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд признал бизнесмена виновным и назначил ему условное лишение свободы на два года с испытательным сроком два года. Также ему на срок в один год запрещено заниматься администрирование информационных ресурсов в интернете. Приговор суда вступил в законную силу.

Петербургского депутата Бориса Вишневского заблокировали в «ВК». Ему пришло уведомление, что соцсеть получила требование Генпрокуратуры, усмотревшей на странице Вишневского «недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

«Я редко пользуюсь своим аккаунтом в ВК и закрываю комментарии под постами, чтобы не заниматься их модерацией, – рассказал Борис Вишневский „Фонтанке“. – А основную информацию выкладываю в других соцсетях. И мне абсолютно не понятно, что из опубликованного на моей странице может быть расценено, как „дестабилизация обстановки“».

Депутат направил обращение в Генпрокуратуру с требованием пояснить, что за публикация стала причиной блокировки его аккаунта.

«ВКонтакте» заблокировал страницу псковского медика, жену депутата-«яблочника» Льва Шлосберга — Жанны Шлосберг. Она проводила для больных бесплатные консультации. Аудитория Жанны Шлосберг — несколько сотен пациентов, которым она помогает. Женщина — кардиолог-специалист горбольницы и основательница Центра «Школа сердечной достаточности». Лев Шлосберг сообщил, что доступ к странице его супруги, скорее всего, ограничили из-за штрафа по статье о дискредитации. Ранее суд назначил женщине 30 тыс. руб. за репост видео антивоенного обращения экс-редакторки «Первого канала» Марины Овсянниковой.

Дмитрий Шкребец, отец пропавшего без вести солдата-срочника Егора Шкребца с крейсера «Москва», сообщил, что к нему пришли «люди из серьезного ведомства» и забрали его ноутбук «на экспертизу». Это он написал на своей странице во «ВКонтакте», а позже подтвердил в интервью «Настоящему Времени». Как утверждает Шкребец, неназванные силовики сказали ему, что «от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва»:

«Кто-то захотел сделать из меня террориста отмороженного... Аккуратно под 207 статью УК РФ подвести. Предлог абсурден, мне даже неудобно за тех серьезных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки. Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг другу руки».

Ранее отец матроса Дмитрий Шкребец обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем.

Позже «ВКонтакте» заблокировала его страницу.

В список экстремистов и террористов внесли экс-директора ФБК Романа Рубанова и обвиняемых по делу об «экстремистских организациях» технического директора «Навальный LIVE» Даниэля Холодного (находится в СИЗО) и экс-активистку штаба Навального в Архангельске Ольгу Школину (подписка о невыезде). Напомним, год назад Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» были признаны экстремистскими организациями, также постановив, что решение о запрете их деятельности подлежит немедленному исполнению. Впоследствии организации были ликвидированы.

В Бурятии суд оштрафовал на 35 тысяч рублей режиссера Сергея Левицкого по делу о «дискредитации Вооруженных сил РФ» из-за поста в социальных сетях, сообщила редакции «Сибирь.Реалии» правозащитница Надежда Низовкина. Как следует из административного протокола (есть в распоряжении редакции), поводом для штрафа стали посты Левицкого в Facebook и Telegram о потерях среди военных из Бурятии в ходе так называемой «специальной военной операции» в Украине.

Суд в Бурятии оштрафовал режиссера Сергея Левицкого на 35 тысяч рублей — мужчину признали виновным по статье о дискредитации вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста в социальных сетяхhttps://t.co/KUqeFg3An4 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) June 3, 2022

В Белгороде правозащитник написал жалобы в разные региональные отделения МЧС на то, что жители областного центра, который подвергся обстрелам, не могут получить информацию о наличии и местонахождении бомбоубежищ. Руководство регионального управления МЧС подало на него в суд, потребовав от юриста 50 тысяч рублей за то, что он, по мнению ведомства, распространил ложную информацию.

Печорский районный суд Псковской области рассмотрел ещё одно дело о «дискредитации» Вооруженных Сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, протокол был составлен в отношении Игоря Князькова из-за записи на странице мужчины «ВКонтакте» Князькова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Бывшего полицейского оштрафовали за аватарку «Нет <спецоперации>». Он — ветеран боевых действий в Чечне. 51-летнему Игорю Князькову из Псковской области назначили 30 тыс. штрафа за дискредитацию армии. Аватарка с антивоенной надписью стоит у него во «ВКонтакте» с 24 февраля. В видеозаписях бывшего полицейского ролики Алексея Навального о коррупции.

Князьков в разговоре с «7х7» предположил, что на него мог донести человек, с которым он переписывался в соцсети. Он не будет обжаловать решение, потому что не верит в честность суда. Мужчина не удалил аватарку. «Когда наступит хорошее время, хочу, чтобы ответственность несли товарищ, который составлял протокол и судья», – сказал Князьков «7х7».

Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, а также активистку Юлию Цветкову, над которой проходит процесс о «распространении порнографии» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за администрирования феминистского сообщества во «ВКонтакте». До марта 2020 года находилась под домашним арестом, затем меру пресечения заменили на подписку о невыезде.

После этого она дала интервью изданию «Русская служба Би-би-си», где рассказала о том, как статус иностранного агента и угроза реального срока повлияли на ее жизнь:

«Я не отвечаю уже несколько лет никому на вопрос, как я себя чувствую, потому что на этот вопрос нет ответа. Если говорить по фактам, моя жизнь уничтожена полностью. Это не метафора, это реальность».

По словам Цветковой, все знакомые, которые были рядом с ней «и до, и в начале уголовки, и какое-то время во время уголовки» прекратили общение. «Сейчас это полная изоляция. На мне очень много разного рода клейм», — добавила активистка.

Недавно сторона обвинения запросила для неё 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

⚡Юлия Цветкова, Алексей Пивоваров, Евгений Чичваркин объявлены «иноагентами» pic.twitter.com/h4issn6Fkd — Журнал DOXA (@doxa_journal) June 3, 2022

Малокарачаевский районный суд в Карачаево-Черкесии арестовал на трое суток жителя села Учкекен из-за публикации нацистской символики в интернете. Сотрудники Центра «Э» и регионального УФСБ установили, что 29-летний житель села Учкекен в Карачаево-Черкесии опубликовал в интернете изображение с нацистской символикой. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Что именно опубликовал сельчанин — не уточняется.

Активиста «Яблока» из ХМАО-Югры оштрафовали за посты в соцсетях. Он писал, что из-за «спецоперации» ему психологически плохо. Суд назначил Ивану Меньшенину 80 тыс. руб. по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ. Активист сообщил, что изначально его пригласили в полицию под предлогом «познакомиться с членом "Яблока"». В отделе ему уже сообщили, что на него составят протоколы. Кроме того, сотрудник центра «Э» допрашивал Меньшенина о других членах «Яблока» и его отношении к «спецоперации».

Активиста из Коми объявили в розыск из-за уголовного дела об оскорблении полицейских 24 февраля Алексей Иванов вышел в пикет против «спецоперации». К нему подошли полицейские и потребовали представиться, в ответ активист назвал их «фашистами». Слова Иванова попали на запись нательной камеры одного из правоохранителей. После этого на него завели уголовное дело, и общественник уехал из страны. Ранее Иванов прославился тем, что выложил в интернете разговор с судьёй на языке коми.

К 86-летнему москвичу Вячеславу Титову пришли полицейские, потребовавшие от него прибыть для составления административного протокола по всё той же статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию армии). Мужчина часто критикует в Facebook российские власти, в том числе — за «спецоперацию», а также симпатизирует таким политикам как Илья Яшин и Алексей Навальный. Титов приходить в полицию отказался, сославшись на здоровье.

Юристке из Читы Марине Саломатовой назначили штрафы по трём статьям: о распространении фейков, о дискредитации армии, и за пропаганду нацизма. Общая сумма штрафов — 47 тысяч рублей. Саломатова подала жалобу, но постановление оставили без изменения. Судья опиралась на её посты в соцсетях, где Саломатова призывала завязывать на одежду зелёные ленточки и критически высказывалась о «спецоперации».

«У меня двое детей, я — одна и моя зарплата бюджетника не позволяет мне оплатить такие суммы», — говорит активистка.

Саломатова отправила документы в фонд Росштраф, там обещали помочь. По последнему штрафу в 30 тысяч рублей ещё не прошла апелляция. Если решение устоит, Марина хочет подавать жалобу в кассационную инстанцию. Но она всё равно должна оплатить штрафы в 60-дневный срок. «Я не вор, не убийца и все эти штрафы, не говоря уж об их несоразмерности тяжести правонарушения, являются в чистом виде карательной машиной по устранению неугодных и несогласных. Ни о каком правосудии здесь даже речи не идёт, это — цирк», — говорит Саломатова.

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест студентке ВШЭ Марии Платоновой. Девушка останется под домашним арестом как минимум до 14 августа. Сторона защиты просила смягчить меру пресечения и разрешить Марии пользоваться интернетом для учёбы. Сторона обвинения при этом настаивала на том, что «преступление» было совершено при помощи интернета, поэтому нельзя предоставить Марии доступ в сеть даже для учёбы. Суд ходатайство защиты о смягчении меры пресечения не удовлетворил. Девушку, напомним, обвиняют в публикации экстремистских комментариев перед выборами в одном из чатов под ником «Вован Забивной». Адвокат настаивает, что у следствия нет никаких доказательств вины Платоновой, помимо написанной следователем справки.

Суд отправил под домашний арест студентку Марию Платонову. Ее задержали 16 сентября по подозрению в склонении к массовым беспорядкам во время выборов. Поддержать девушку приехали десятки однокурсников, а также кандидат в депутаты Анастасия Брюханова, в штабе которой она работала pic.twitter.com/ANYbLtYxzv — The Insider (@the_ins_ru) September 17, 2021

Полиция пришла с обыском к пожилым родителям ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, которая стала пока единственным фигурантом не одного, а сразу двух уголовных дел по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Первое уголовное дело о фейках про военных на нее завели в конце марта из-за постов, в которых она критиковала «спецоперацию» и букву Z. Через месяц ей вменили ту же самую статью уже за посты про Бучу.

После обыска журналистка заявила о пропаже родителей – их не было дома несколько часов, а на связь они вышли лишь на следующий день. Это уже второй обыск, через который проходят родители Евлоевой за последние три года.

Сама главный редактор ингушского издания «Фортанга» не живет в России с 2019 года, ей пришлось покинуть страну из-за угрозы преследований после освещения ингушских протестов против изменения границ с Чечнёй.

За публикацию фото сельди под шубой с майонезной буквой Z и подписью «Салаты с г**ном» полиция Краснодара потребовала объяснений от местного жителя. Об этом сообщил кубанский адвокат Алексей Аванесян.



Как следует из протокола опроса, который опубликовал Аванесян, краснодарец во «ВКонтакте» сделал репост фотографии с изображением салата «Сельдь под шубой». На блюде майонезом была нарисована латинская буква Z.



В опросе житель Краснодара указал, что в подписи «салаты с г**ном» имел в виду другое стоявшее на витрине блюдо, букву Z прочитал как «И», а информацию о добавлении человеческих фекалий в готовые блюда «узнал из соцсети»:

«Я это сделал, чтобы предупредить неопределенный круг граждан с целью предотвращения негативных последствий в виде интоксикации, влекущей обильную рвоту и расстройства желудка».

Житель Краснодара добавил, что «поступил как настоящий гражданин России, считающий своим долгом предупредить сограждан о грядущей угрозе их здоровью и уверенный в том, что лица страдающие психическими заболеваниями, не должны открыто либо тайно скармливать нам свои нечистоты».

Уже у четверых обвиняемых по статье 207.3 УК РФ суды по ходатайству СКР арестовали имущество. Все они находятся за пределами РФ, обвинение предъявлено заочно, объявлены в международный розыск. Речь идет об аресте банковских счетов, транспортных средств и квартир в собственности, сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков.



«Следствие ходатайствовало об аресте имущества перед судом, суд удовлетворил. УПК позволяет арестовывать имущество обвиняемых для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа. По части 2 статьи 207.3 УК возможно наказание в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей», – отметил он.

Басманный суд Москвы арестовал дачу Александра Невзорова под Санкт-Петербургом.



Это, пояснили в суде РИА «Новости», сделано на всякий случай, если по итогу уголовного дела о «фейках об армии» публицисту назначат не срок, а штраф.



Сам Невзоров находится в эмиграции. — SOTA (@Sotaproject) June 10, 2022

Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск. В карточке базы МВД в графе «основание для розыска» указано, что он разыскивается по статье УК. Сам он в своём Telegram утверждает, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033», повествующего о Москве после ядерного взрыва. Первая версия романа вышла в интернете в 2003 году, через два года она была издана в печатной версии. Среди других произведений Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

Геолог Михаил Кавун, помещённый в СИЗО по делу о финансировании запрещённого в России «Правого Сектора», внесён в список террористов и экстремистов. Напомним, поводом для дела против него стали украинские мемы, песни группы «Океан Эльзы» и показания засекреченных свидетелей из московского байк-клуба, в котором он состоял.

Глава муниципального округа Красносельский Елена Котёночкина объявлена в международный розыск. Её данные помещены в розыскную базу МВД РФ. Котёночкина резко негативно высказывалась в отношении действий ВС РФ на территории Украины, и силовикам на неё пожаловался депутат Госдумы Александр Хинштейн, посчитавший, что есть все основания для заведения дела по статье 207.3 УК РФ (фейки).

«По версии следствия, – написал в своём Telegram мундеп Илья Яшин, – действовала она по мотивам политической ненависти, с использованием служебного положения и образовав преступную группу с депутатом Гориновым. Сама Котёночкина успела покинуть Россию и сейчас находится в относительной безопасности».

Астраханский активист вместе с семьей уехал из России. Он получал угрозы из-за антивоенной позиции. Михаил Долиев также сотрудничал с алтайской газетой «Листок», на издателя которой правоохранители завели уголовное дело о фейках. Активист через Армению улетел в Германию, где подал документы на политическое убежище. Сейчас семья находится в лагере для беженцев. Долиев является председателем регионального отделения партии «Парнас». Партия сделала ряд заявлений против «спецоперации» в Украине.

После того, как омский фельдшер Екатерина Табанова в своём Instagram рассказала о непростых условиях труда, переработках и низких зарплатах, её уволили с работы «задним числом». Региональный минздрав же утверждает, что настоящая причина — это «грубые нарушения», вызывавшие выговоры. Как мы уже ранее писали в предыдущих дайджестах, увольнение с работы также становится достаточно частым наказанием граждан, только инициативу в этом вопросе проявляют в основном работодатели или региональные власти, а не силовики.

7 июня полиция возле его дома задержала доцента МГУ, экс-кандидата в депутаты Госдумы Михаила Лобанова и увезла в ОВД Раменки. Сам активист предположил, что ему собираются вменить «дискредитацию» (20.3.3 КОАП).



24 июня Никулинский районный суд Москвы арестовал его на 15 суток из-за поста во «ВКонтакте», где он критически отозвался о Владимире Путине, Рамзане Кадырове и полке спецназа МВД Чеченской республики, принимающем участие в так называемой «спецоперации» на территории Украины, а также о «добровольцах» из Сирии.



Оперевшись на экспертизу, согласно которой пост содержал «тенденциозно подобранные факты и оценки, направленные на возбуждение вражды и ненависти со стороны русских, россиян и украинцев в отношении чеченцев и мусульман, в том числе выходцев с Ближнего Востока», суд назначил Лобанову наказание по административной статье о возбуждении ненависти, сообщает «Медиазона». Об авторе этой экспертизы Татьяне Троицкой из «Национального общественного центра экспертиз» известно, что в 2017 г. она признала статуи Будды XIX века современными, чтобы их можно было вывезти из России.



Одновременно на рассмотрении находятся еще два административных дела против Лобанова – оба по статье о дискредитации вооруженных сил. Опротестовать арест политику не удалось.

Экс-кандидат в Госдуму Михаил Лобанов доставлен в наручниках в Никулинский суд Москвы: здесь его судят за вывешенный на балконе баннер «Нет войне» как за дискредитацию армии.



Сейчас Лобанов отбывает 15 суток ареста за еще одну «дискредитацию армии» и «разжигание ненависти». pic.twitter.com/KkQlg6zI0l — SOTA (@Sotaproject) June 27, 2022

Великолучанин Сергей Мурашкин получил 30 тысяч штрафа за два поста (по факту хэштега) Вконтакте: «#нетвойне» и «#ZVастика», сообщается в решении городского суда. «Будучи несогласным с действиями РФ на Украине, в целях доведения до общественности своей позиции в отношении названных действий Мурашкин разместил посты... и тем самым осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», – сказано в документе.

«30 тысяч за несогласие с действиями государства. Полёт нормальный», – замечает издание «Псковская губерния», сообщившая о случае с Мурашкиным.

На бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова возбудили уголовное дело за фейки про российскую армию. Он опубликовал видео «Кто будет в аду, а кто в раю?».



Как замечает Baza, сейчас Кумояров работает офис-менеджером, а лишился сана он после того, как подал заявление на Сергея Шойгу. Иеромонаху не понравился новый храм Минобороны — Курмояров посчитал, что советская символика и фуражка Гитлера в храме оскорбляют чувства верующих.В РПЦ инициативу Курмоярова не поддержали.



В марте уже текущего года он выложил в соцсетях ролик под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?» на тему «спецоперации». Видео заметили и сотрудники полиции. Позже лингвистическая экспертиза показала, что автор ролика «высказывает заведомо ложную информацию о ВС РФ».



7 июня иеромонаха Курмоярова задержали и провели у него обыск, изъяв гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. На бывшего священнослужителя возбудили уголовное дело по второй части статьи 207.3 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд в Петербурге арестовал его на два месяца, поместив в СИЗО «Кресты».

На бывшего иеромонаха РПЦ возбудили уголовное дело за "фейки" про российскую армию. Его задержали, провели обыск и изъяли две иконы и крест.



Ранее Иоанн Кумояров резко критиковал Сергея Шойгу и назвал храм Минобороны - "языческим капищем"https://t.co/1nGSvXHe6y — Весьма (@Vesmatoday) June 8, 2022

Лидера группы «Ногу Свело» Макса Покровского проверяют по статье о «дискредитации армии РФ» за песню «Поколение Z». Дополнительно заявитель попросил московскую полицию проверить и клип на эту же композицию на предмет экстремизма.

В апреле Покровский рассказал об отмене гастрольного тура по Сибири. По его словам, на организаторов оказывалось давление местными властями. «В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт „Ногу свело!“ состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. Covid поможет», — написал он. Покровский отметил, что «всем понятно, откуда ноги растут». Ранее музыкант публично выступал в поддержку Алексея Навального и требовал его освобождения. Также группа выпустила несколько песен политической направленности, в частности, о протестах в Беларуси и Хабаровске.

В Екатеринбурге суд оштрафовал бывшего депутата городской думы и заксобрания Свердловской области Нафика Фамиева на 35 тыс. рублей по статье о «дискредитации» армии

Адвокат политика Юлия Федотова рассказала, что протокол на ее подзащитного оставили за репост в телеграме новости, к которой был прикреплен скриншот твита Евгения Ройзмана с критикой «спецоперации». Самого Ройзмана уже оштрафовали за этот твит. По словам Федотовой, ранее протокол на Фамиева уже передавали в суд, но судья вернул дело в полицию, пояснив, что из материалов нельзя сделать вывод о виновности депутата. В полиции в срок документы не исправили и направили протокол в первоначальном виде, но уже другой судье. Она его приняла и оштрафовала Фамиева.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста оппозиционера Владимира Кара-Мурзы по делу «о распространении фейков о российской армии». «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 августа», – сказали в суде.



Политика задержали во дворе его дома в апреле текущего года. Ему было назначено 15 суток административного ареста по делу о неповиновении полиции. Но уже 22 апреля против него возбудили уголовное дело в соответствии с недавно принятым законом, предусматривающим уголовную ответственность за распространение «фейковых новостей» о российских вооруженных силах.



Причиной преследования Кара-Мурзы стало видео его выступления в в палате представителей штата Аризона, где он подверг жёсткой критике действия России на территории Украины.

Коалиция из 25 международных правозащитных организаций призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет осудить арест и заключение политика под стражу.

Почти у всех обвиняемых по статье о «фейках» о действиях ВС РФ есть дети, обращает внимание Владимир Кара-Мурза



Политзаключенный и многодетный отец рассуждает, как слова властей о «семейных ценностях» вновь разошлись с действиями:https://t.co/DkhrzwVxOy — Вот Так (@vottak_tv) June 25, 2022

На первого в России депутата-иноагента составили протокол из-за отсутствия маркировки. У главы фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктора Воробьёва отсутствовала плашка СМИ-иноагента в посте во «ВКонтакте» от 8 апреля. Адвокат настаивает на его невиновности: Минюст внес Воробьёва в реестр 1 апреля, но прислал уведомление об этом только 27 числа. Протокол по той же статье составили на политолога Екатерину Шульман. Она не поставила плашку иноагента в пяти постах в Telegram-канале и в видео на YouTube.

20-летний ставрополец Савелий Морозов получил протокол о дискредитации армии из-за заявления на альтернативную службу. Морозов отчислился из московского МФТИ и начал работать в службе поддержки «Тинькофф» в родном городе. Вместе с учебой закончилась и отсрочка от армии.



В связи с этим он подал заявление на альтернативную службу. На рассмотрение заявления пришел полицейский, который, по закону, не может там присутствовать.



Морозов пытался объяснить, почему просит об альтернативной службе. Сотруднику полиции не понравились слова Морозова о «спецоперации», и на призывника составили административный протокол о дискредитации российской армии.

Советский районный суд Воронежа оштрафовал 61-летнего местного жителя на 15 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом для составления административного протокола стало «публичное осуждение в общественном месте» действий российских военных в Украине. Сообщается, что воронежец пересказывал тексты интернет-роликов в государственном учреждении, а через какое-то время «его действия пресекли полицейские».

Силовики пришли домой к жителю Москвы Василию Рожкову. Об этом мужчина сообщил адвокату Василию Кушниру, сотрудничающему с «ОВД-Инфо», а также выложил соответствующие посты в Facebook. «Приписали пост, которого на странице нету», – написал он.



10 июня состоялся суд, где его признали виновным по ст.20.3.1 (демонстрация нацистской символики), оштрафовав на 2000 рублей. «Судья Преображенского суда Лебедева Валентина Геннадьевна внимательно, тщательно разобрала материалы и выслушала участников. Её решение в нынешних обстоятельствах, когда оправдательных приговоров не бывает, можно считать оптимальным, – рассказывает Рожков. – В итоге — ещё один административный протокол, минус время и нервы. К постам и репостам нужно относиться ещё внимательнее! Впрочем, я по-прежнему считаю, что тот репост я не делал».



Мужчина также сообщил, что в ходе суда «вскрылась система борьбы с кандидатами в муниципальные депутаты в Москве»:

«Связка такая: „Кибердружина“ мониторит соцсети и строчит „сообщения“ в Префектуру, оттуда передают в Центр „Э“, и далее протокол, задержание, суд. Будет здорово, если на эту схему обратят внимание журналисты и представители партий! Ведь выборы через 3 месяца».

Рожков поблагодарил своего сына за поддержку, а также адвокатов «ОВД-Инфо» за работу. На своей странице он ведёт «перечень всех взятых под стражу и осуждённых в России за антивоенные выступления и иные протесты в 2022 году».

Известного екатеринбургского пиарщика и политехнолога Ярослава Ширшикова 10 июня увезли из его дома полицейские в городской УМВД. Поводом для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП послужили его посты в Facebook и интервью, данное телеканалу ТВ-2. Полицейские 9 июня в 9 вечера осмотрели его страницу, и уже 10 июня в 8 утра были у него в квартире. Ширшиков в разговоре с «Вечерними ведомостями» отметил, что переехал на это место жительства лишь несколько дней назад, и не представляет, каким образом силовики узнали его новый адрес.

На участницу Pussy Riot Люсю Штейн составили протокол о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По этой части статьи ей может грозить до 50 тыс рублей штрафа, отмечает «Новая газета. Европа». Месяц назад МВД объявило Штейн в розыск. Тогда же источники РБК сообщили о проверке СК в ее отношении. Поводом для этого послужили твиты, в которых, как считают в СК, была «ложная информация» о действиях российских военных в Украине.

Кубанец сорвал в лифте плакат «Zа наших» и выложил это в Instagram. Его нашли и оштрафовали.



Николай Отраднов из Краснодара ещё в начале мая выложил у себя в аккаунте (причём закрытом) видео с подписью: «Борюсь с зетством как могу». На следующий же день мужчину вызвали в полицию. Как его вычислили, Отраднов сам не понимает — ролик с сорванной Z из его непубличного Instagram «распространил только один человек». Судя по протоколу, силовики нашли его видео в Telegram.

В Госдуму поступили жалобы от руководства Самарской думы и ряда жителей области на депутата от КПРФ Михаила Матвеева в связи с его активностью в регионе и высказываниями о «специальной военной операции» на Украине. Материалы отправлены в комиссию по депутатской этике, но там пока не видят «предмета для рассмотрения». Сам коммунист связывает эти нападки с будущими губернаторскими выборами и своей антикоррупционной деятельностью.

В Москве сотрудники полиции задержали муниципального депутата по округу Черемушки Юлию Щербакову. Об этом она сама сообщила ОВД-Инфо. Основанием для задержания стало «некое заявление» о посте Щербаковой в социальных сетях с упоминанием «Умного голосования». Полицейские составили на неё протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских или запрещенных организаций (ст. 20.3 КоАП).

Ранее в этот же день правоохранители задержали еще одного муниципального депутата по округу Черемушки — Елену Селькову. На нее составили протокол по той же статье, а затем отпустили.

ФСИН отказалось перевести в колонию ближе к месту проживания родителей калужского активиста Ивана Любшина. Как указывал Верховный суд РФ, такая мера возможна для поддержания семейных связей. Об этом нам сообщил отец активиста Виктор Любшин. Оне также рассказал, что в колонии, где его сын отбывает наказание за комментарий о Михаиле Жлобицком, пытались вынести постановления за нарушения двухмесячной давности (отсутствие бирки в ШИЗО). Как ему передал сын, бумаги были составлены неправильно, и срок давности по этому наказанию истёк. «Ждёт, что дальше будет», – сказал отец активиста.



Также, по его словам, осуждённый за комментарий активист отдал ходатайство в администрацию ИК о предоставлении ему одного выходного в неделю, т.к. с конца апреля работает без выходных (каждый день, включая праздники). «Работает раздатчиком пищи для обитателей ШИЗО и ПКТ. С 7:00 до 20:00 с перерывами. Каждый день однообразная работа, устал физически и морально», – рассказал отец заключенного «ОВД-Инфо».

Осужденный за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ Иван Любшин столкнулся с давлением со стороны сотрудников ярославской колонии, в которой он отбывает наказание. С конца апреля он работает без выходных... https://t.co/g0DXFaSLGr — Кирилл Деменченко (@1969_cyril) June 29, 2022

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» (ПП), руководствуясь международными критериями, считает политзаключённым кировского активиста, выступившего против «спецоперации» в Украине Ричарда Роуза.



Жену Ричарда Марию Роуз ПП признал незаконно преследуемой по политическим мотивам. Роузов преследуют в связи с реализацией права на свободу выражения мнений для запугивания всех противников «спецоперации». Ричард взят под стражу, Мария находится под запретом определенных действий. Обоих обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах РФ по мотиву политической ненависти к главе государства (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ), написал юрист и правозащитник Павел Чиков.

«В Башкирии первый протокол о дискредитации ВС РФ за размещении ссылки в WhatsApp на петицию за мир», – сообщила активистка Ольга Комлева. Судья Туймазинского суда Республики Башкортостан Лилия Кабирова признала виновным в «дискредитации» ВС РФ Ирека Гайнутдинова, который разместил ссылку на петицию.

В суде в Прокопьевске (Кемеровская область) прошло первое заседание по делу журналиста Андрея Новашова, обвиняемого в распространении ложной информации об использовании вооружённых сил России.



Ранее старший эксперт Кузбасского управления ФСБ Ирина Зубкова установила, что посты Новашова во «ВКонтакте», в том числе репост статьи Виктории Ивлевой «МАРИУПОЛЬ. БЛОКАДА», содержат «существенные различия» с брифингами Игоря Конашенкова на сайте Минобороны России и направлены на «подмену целей и задач действий ВС РФ на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик». Также «настойчиво педалируется тема насилия и агрессии со стороны Вооруженных Сил РФ», - указывает Зубкова.



Указанных оснований следствию оказалось достаточно для обвинения журналиста в умышленном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военнослужащих за границей.



По ч. 1 ст.207.3 УК Новашову грозит до трех лет лишения свободы, сообщает проект «Сетевые свободы», но вины в умышленном распространении фейков он не признает.



Сторона защиты допросила первого свидетеля, которым оказался студент-политолог пятого курса Кемеровского государственного университета, сообщила редакции «Сибирь.Реалии» адвокат Мария Янкина. По её словам, свидетель рассказал, что в марте увидел посты Новашова «ВКонтакте», которые возмутили его, поскольку изложенная в них информация не соответствует официальной позиции Минобороны России. Позже он сообщил о них сотруднику отдела по борьбе с экстремизмом.



На суде защита показала свидетелю обвинения статью из «Википедии», где по дням расписано, сколько пострадало мирных жителей, сколько разрушено гражданской инфраструктуры и жилых домов. В ответ он заявил, что эта информация его шокировала. Однако объяснить, «то ли это не правда, то ли правда, которая его шокирует – он не смог», рассказала адвокат Мария Янкина.



С 21 марта в отношении Андрея Новашов продолжает действовать мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Ему запрещено пользоваться телефоном, посещать массовые мероприятия, пользоваться почтой, интернетом, а также общаться с журналистами «Тайги.Инфо», Сибирь.Реалии и Радио Свобода. По словам адвоката, фактически Новашова, который журналист-фрилансер лишили права на профессию и возможности зарабатывать хоть какие-то деньги. Более того, он лишен возможности встать на учет в Центр занятости населения, потому что нужно скачать приложение, либо отправить письмо по почте, чего делать нельзя, сказала Мария Янкина.

Еще недавно Андрей Новашов был корреспондентом @sibrealii и @taygainfo, а теперь ему нельзя пользоваться связью — все из-за дела по новой статье о «фейках» про армию.



Мы смогли передать Андрею вопросы и получить запись ответов. Слушайте его рассказ: https://t.co/ykIpEv63wV pic.twitter.com/tTjr1P76pO — ОВД-Инфо (@OvdInfo) June 1, 2022

Блогерка Инса Ландер, которая прожила пятнадцать дней на нейтральной территории между Россией и Грузией, смогла добраться до Литвы. В конце прошлого года на Инсу Ландер завели в Кабардино-Балкарии уголовное дело о содействии терроризму. Поводом послужили личные сообщения, которые она отправила другу в 2014 году. Тогда Ландер считала себя истовой мусульманкой и обсуждала с другом вопросы религии, в частности, советовала ему сделать так, чтобы «Аллах забрал» его «наилучшим образом». Следователи сочли, что через соцсеть девушка вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Некоторые СМИ и правозащитники называют дело политически мотивированным. В последние месяцы перед его возбуждением блогерка занималась расследованием об утечке денег из благотворительного фонда, который возглавляет высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии. В начале декабря 2021 года Ландер отправили под домашний арест. А в начале июня 2022-го девушка сбежала из‑под него и пересекла границу России в пункте Верхний Ларс.

Мещанский суд Москвы заменил на реальный срок (девять месяцев колонии) пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по «санитарному делу». До этого вынесенный в августе приговор предусматривал ограничение свободы. Аналогичные решения были приняты и в отношении других соратников Навального, проходивших по этому делу (о призывах выйти на митинг в период пандемии). Все они покинули Россию. Ярмыш — в конце августа, то есть вскоре после приговора.

Только что суд заменил мне ограничение свободы на колонию общего режима по "санитарному делу".



По крайней мере теперь я перестану чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых уже была заочно арестована — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 16, 2022

Ленинский районный суд Краснодара закончил исследование доказательств в деле бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, которого обвиняют в управлении нежелательной в России организацией (ст. 284.1 УК, до шести лет колонии). За шесть заседаний, которые длились с конца апреля, суд опросил экспертов и 13 свидетелей. Обвинение считает основными доказательствами вины подсудимого 34 поста в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ организации Meta) и переписку, полученную журналистом федерального канала от анонимного источника. Защита оппозиционера настаивает, что публикации делал не он, а проект, упомянутый в них, связан с ликвидированной организацией, признанной иноагентом, но не нежелательной.



В качестве свидетелей выступили заместитель главы муниципального образования «Гавань» шестого созыва в Петербурге Сергей Кузин, правозащитница, бывшая член ОНК Москвы Марина Литвинович, советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербург Наталия Евдокимова, а также сотрудник НТВ Роман Игонин. Все, кроме последнего выступили в защиту политика. На суде выяснилось, что компьютерный специалист Александр Макарян, который проводил следственный эксперимент, не знает, какая разница между публичной страницей и личным профилем в Facebook.



С 7 июля суд приступит к прениям. Соратники оппозиционера ожидают, что приговор вынесут в кратчайшие сроки. Сам Пивоваров находится под стражей уже больше года.

Завтра и послезавтра в Краснодаре состоятся заседания по делу Андрея Пивоварова.



Андрей сидит в СИЗО уже 395 дней. А каждому здравомыслящему человеку понятно, что он должен быть освобождён.



Поддержите Андрея: расскажите о его деле в соцсетях, потребуйте #СвободуПивоварову pic.twitter.com/M8gdloXJUO — Андрей Пивоваров (@brewerov) June 29, 2022

Стендап-комик Денис Чужой покинул Россию после угроз из-за его критичной позиции по отношению к так называемой «спецоперации». Комик рассказал, что из-за того, что в первые дни после её начала он высказывался о происходящем в соцсетях и выходил на митинги, ему стали поступать угрозы.

В Москве прошла серия задержаний независимых муниципальных депутатов за старые посты в соцсетях с упоминанием «Умного голосования». Символику проекта полиция считает экстремистской, а наказание за ее демонстрацию предусматривает запрет на участие в выборах в течение года. Дела активистов уже зарегистрированы в судах, но даты заседаний пока не назначены. В их числе — Андрей Натальчук, который планирует выдвигаться в муниципальные депутаты в Коптево. Еще одной жительнице Коптево, Елене Караваевой, вручили определение о составлении протокола по ст. 20.3 КоАП. Активистка выдвигалась на прошлых муниципальных выборах, но в этот раз не собиралась в них участвовать. По мнению кандидатки от КПРФ Елены Сельковой, полиция составляла протоколы «под копирку», не углубляясь в сбор доказательств. «На моей странице в Facebook нет публикаций, в размещении которых меня обвиняют, а профиль весной был закрыт»,— говорит она.

Московского активиста Андрея Натальчука вызвали на составление протокола — ему вменяют статью о демонстрации экстремистской символики, предположительно, из-за поста в соцсетях. Это может помешать ему участвовать в выборах pic.twitter.com/PoKQLsCTEU — ОВД-Инфо (@OvdInfo) June 17, 2022

Депутатка от ЛДПР из Печоры (Республика Коми) Виктория Филиппова написала во «ВКонтакте», что контрактники не знают, куда их отправляют, а по телевизору россиянам «рассказывают сказки». После этого пользователи соцсетей потребовали посадить девушку и назвали ее «предательницей родины». А полицейские вменили Филипповой статью о дискредитации военных. Сейчас пост удален со страницы депутатки.

На экс-депутата городской думы Каргополя (Архангельская область) Радика Аднобаева составили два протокола по статьям «дискредитация вооруженных сил Российской Федерации» и «пропаганда или демонстрирование символики экстремистских организаций». Поводом стал пост Радика во «ВКонтакте» с фотографией экс-депутата, где он стоит в пикете с антивоенным плакатом. Об этом редакции SOTA стало известно от его адвоката Евгения Усачёва. Донос на Аднобаева написал местный житель Каргополя, с которым у экс-депутата произошел конфликт в соцсетях. Ранее экс-депутат был одним из тех, кто боролся против мусорного полигона вблизи Шиеса.

У Красноярской активистки, бывшей руководительнице местного штаба Навального Натальи Петеримовой арестовали семейный участок, о чём ей сообщил адвокат. «Участок у меня с детьми на троих в долевой собственности и куплен на материнский капитал», – рассказала она в своём Telegram, в комментариях разъяснив причину намерения властей наложить арест:

«По моей статье, помимо срока до 10 лет и исправительных работ, предусмотрен ещё штраф до 5 миллионов. Арест имущества — обеспечительная мера. Я не первая такая. Из публичных людей уже у Невзорова и Руслана Левиева арестовали».

В итоге арестовали треть участка, то есть — её долю. Утром следующего дня Петеримова узнала о проведении обыска в доме её матери, которую потом увезли на допрос. В ходе обыска изъяли ноутбук, телефоны и банковские карты. «Будут обжаловать с адвокатом», – сообщила она.

В начале февраля текущего года ей арестовали все счета в связи с неуплатой штрафа. Согласно данным ФССП, Железнодорожным судом Красноярска на неё был наложен административный штраф в 300 тысяч рублей, и хотя в апелляции сумма была снижена до 200 тысяч, которую активистка сразу же оплатила, но суд почему-то передал в производство приставам первую сумму. В мае сотрудники местного СКР провели обыски в квартирах бывших волонтёров штаба Навального, в том числе — у Петеримовой, выломав окна в её квартире. Красноярская активистка была одной из тех, кого «судили за вокслицательный знак» в Instagram. Недавно же Петеримова узнала, что Росгвардия требует взыскать с неё более 200 тысяч рублей из-за «ущерба, причинённого митингами» в январе 2021 года.

Бывший член федерального совета «Открытой России» и «Федеративной партии» Сергей Носов из города Орёл стал фигурантом уголовного дела о «фейках» об армии из-за публикаций о Буче и Ирпене в своем канале. После длившегося несколько часов обыска в его доме Носов был отпущен с подпиской о вызове на допрос, уточняет «ОВД-Инфо».

Депутату горсовета Омска Дмитрию Петренко предъявили обвинение по семи эпизодам уголовного дела о «фейках» о российской армии. Уголовное дело на Петренко по статье 207.3 УК РФ возбудили в конце марта за публикации в его телеграм-канале о происходящем на территории Украины. Причём, по части 2 этой статьи, предполагающей, что распространение «фейков» происходило с использованием служебного положения и по мотивам политической вражды. Теперь депутату грозит от 5 до 10 лет колонии.

Собрали всю имеющуюся информацию о деле независимого депутата Дмитрий Петренко, которого обвиняют в распространении «фейков о российской армии»



Короткое резюме — намеренная волокита, новые следователи, безумные ограничения — ведь самое дело о фейках и есть фейковое.



Тред 👇👇 pic.twitter.com/qA95sFo952 — Омское гражданское объединение (@omsk_ogo) June 13, 2022

Суд в Барнауле продлил меру пресечения журналистке RusNews Марии Пономаренко на 2 месяца и 7 дней, сообщает издание. Пономаренко останется под стражей как минимум до 29 августа 2022 года.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Красноярска, подозреваемого в реабилитации нацизма ( ст. 354.1 УК РФ). Об этом в среду сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.



«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»)», – говорится в сообщении. Дело было возбуждено на основании материалов, представленных полицией.



По версии следствия, мужчина в октябре 2020 и в апреле-сентябре 2021 года со страницы с вымышленными данными оставлял комментарии в одной из социальных сетей, где хвалил действия нацистской армии и отрицал факт победы русского народа в Великой Отечественной войне.

Пенсионеру из Карелии В.Малегину выписали штраф в 30 тысяч рублей за «дискредитацию ВС РФ». Протокол на него составили за публикации в соцсетях, где он, к примеру, спрашивал: «Почему такая звериная жестокость проявляется к стране, которая никогда не нападала на нас?». На заседании суда полицейский заявил, что этими словами он дискредитировал не только ВС РФ, но и Путина: «Приказа Путина, чтобы бомбить города Украины, не было. Он неоднократно в своих заявлениях указывал, что гражданские объекты не подлежат бомбардировке. Поэтому Малегин дискредитировал действия верховного гавнокомандующего».

На активиста из Калининграда Игоря Барышникова завели второе уголовное дело за «фейки» про российскую армию. Об этом «Север.Реалиям» рассказала его адвокат Мария Бонцлер. Дело заведено за его пост в соцсети о крейсере «Москва». Это уже второе дело по новой статье, но по второй части, которая предполагает от пяти до десяти лет лишения свободы, добавила адвокат.

Ростовские «эшники» нашли «фейки» в постах шоумена Максима Галкина. Сотрудники центра «Э» заинтересовались интернет-публикациями шоумена после доноса ростовского блогера Гаспара Авакяна. 22 июня против Галкина возбудили уголовное дело.

Замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Луговой заявил, что особняк Максима Галкина и Аллы Пугачёвой нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из Л/ДНР. Какое право на частную собственность? В какой Конституции? Нет, не слышали. pic.twitter.com/RwWoap95NV — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) June 23, 2022

Нижегородского активиста оштрафовали за дискредитацию армии из-за комментария об отсутствии горячей воды. Алексей Поднебесный написал в группе во «ВКонтакте», что в некоторых общежитиях людям приходится подключаться к сетям теплоснабжения и брать горячую воду из труб батарей. Но вместо решения проблемы с отсутствием горячей воды, деньги выделяют на "спецоперацию". За это суд назначил Поднебесному 30 тыс. штрафа. В полицию на активиста донесла местная жительница, сообщило издание SOTA. Но протокол на него полицейские составили 6 мая, когда активиста задержали вместе с супругой на пикете против принудительной госпитализации в психбольницу активиста Алексея Оношкина. Приговор, по его словам, вынесли за 2 минуты.

Оставлен в силе приговор кемеровскому блогеру за оскорбление полиции и ветеранов. Такое решение вынес Верховный суд России. Рассматривалась жалоба активиста и блогера Михаила Алфёрова, приговорённого ранее к 350 часам обязательных работ. Алфёрова обвиняли в том, что он:

оскорбил сотрудницу Центра по противодействию экстремизму в видео «Musorovirus (MOVID-19)»;

неуважительно высказался о символах воинской славы в ролике про празднование 9 мая.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Алфёрова политическим заключённым.

Хабаровскому уличному художнику Максиму Смольникову (Xadad) предъявили окончательное обвинение по делу об оправдании терроризма. Дело передали в суд. Слушание дела началось 29 июня в первом Восточном окружном военном суде. Художнику грозит до семи лет колонии за два поста во «ВКонтакте», в котором он рассуждал о поступке Михаила Жлобицкого. Также Смольников комментировал уголовные дела, заведенные на нескольких россиян за публикации об этом взрыве. Посты он опубликовал со страницы под именем «Петр Каховский».



В мае прошлого года Смольникова задержали и отправили в СИЗО после обыска в его квартире. Он пробыл в изоляторе до сентября, после чего меру пресечения сменили на запрет определенных действий. За художником следили, предположительно, с апреля 2019 года, когда его в первый раз допрашивали по делу о взрыве в региональном УФСБ.



По данным «ОВД-Инфо», в связи с этим взрывом возбудили более 30 уголовных дел об оправдании терроризма. Взрыв произошел 31 октября 2018 года, пострадали три сотрудника УФСБ. Жлобицкий, взорвавший бомбу, погиб.

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и основательницы петербургского журнала «Собака.ru» Вероники Белоцерковской. Как сообщили в пресс-службе суда, по ходатайству следствия арест наложен «на машиноместо и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге». Уголовное дело на Белоцерковскую завели из-за постов в инстаграме. По версии следствия, они содержали «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции». В мае суд заочно арестовал Белоцерковскую, живущую за границей.

Жительницу Бийска осудили за «негативный комментарий о спецоперации на Украине» и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей Как стало известно, 18 марта 2022 года бийчанка разместила комментарии под постом сообщества «Бийск» в соцсети «ВКонтакте», которые «выражают негативную оценку ситуации военных действий на Украине». Во время заседания женщина признала свою вину частично, пояснив, что негативно относится к гибели российских и украинских солдат. По ее словам, другого негативного отношения к «спецоперации» в ее комментарии якобы не было. Однако суд счел, что ее комментарии выражают «негативную оценку спецоперации на Украине в целом», направлены «на дискредитацию и умаление авторитета российской армии» и содержат негативное отношение к Вооруженным силам РФ.

Басманный районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста члену регионального совета московского «Яблока», правозащитнику Николаю Кавказскому. Его признали виновным в «демонстрации экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП РФ) в прошлогоднем посте в социальной сети, посвященном «Умному голосованию». В этом посте политик прокомментировал включение своей кандидатуры в фейковый список «Умного голосования» и выразил свое негативное отношение к УГ в целом.



Полиция задержала Кавказского днем 24 июня во дворе собственного дома. Несколько часов он провел в ОВД Басманное, где в отношении него был составлен административный протокол, после чего полицейские отвезли правозащитника в Басманный суд. Перерыв между основным заседанием и вынесением решения по делу составил 5 часов. Правозащитник отбывает наказание в спецприемнике №1 на Симферопольском бульваре.

В 2012 году Кавказский принимал участие в «Марше миллионов», который был разогнан полицией, а против участников возбуждены уголовные дела, т.е. - так называемое «Болотное дело». «Яблочника» обвинили по ч.2 ст.212 УК РФ — «участие в массовых беспорядках». Согласно обвинению, Кавказский в ходе беспорядков на Болотной площади ударил сотрудника полиции. С другой стороны, независимые расследования не подтверждают этот факт; в частности, утверждается, что на самом деле он сам защищался от полицейской дубинки. В декабре 2013 года Кавказский был амнистирован и в отношении и него прекращено уголовное преследование. Он заявил суду, что согласен на амнистию, но вину не признаёт.

В Москве на десять суток арестовали члена партии «Яблоко» Николая Кавказского за демонстрацию экстремистской символики. Причина — пост в соцсетях, опубликованный год назад, в котором он рассказывал, что его включили в фейковый список «Умного голосования».https://t.co/c36YyHVCcV — Афиша Daily (@afisha) June 25, 2022

Роскомнадзор составил протокол за неисполнение обязанности инагента против Любови Соболь. Симоновский районный суд Москвы 12 июля рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении Любови Соболь по статье 19.34.1 (нарушение порядка деятельности СМИ-инагента). Защищает адвокат Владимир Воронин. Ранее в суды поступили аналогичные дела Сергея Пархоменко, Марка Фейгина и Сергея Смирнова.

В этом же суде 14 июля состоится заседание по иску УМВД России по Костромской области к Соболь и Евгению Албурову. Речь идёт о «возмещении вреда», видимо, причинённого полицейским в результате митингов с требованием освобождения Навального, к которым призывали оппозиционеры через социальные сети. Правоохранители в начале июня требовали взыскать с обоих соратников Навального почти 50 тысяч рублей, но в карточке суда указано, что сумма иска была увеличена.

В Красноярском крае машинист Александр Шабанов рассказал «ОВД-Инфо», что его вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за отказа управлять поездом с символами военной агрессии V и Z, а также антивоенных роликов на YouTube.

Арест экс-фотографу штаба Навального Александру Струкову за комментарии в интернете продлён до 26 июля. Суд прошел без присутствия прессы под предлогом позднего времени и закрытия суда.

То есть, даже не за сотрудничество с Навальным или его штабами, а просто за комментарии в телеграмме человека отправили в СИЗО и оформляют срок до 10,5 лет. Просто ужас. Свободу Саше! — Олег Степанов (@o_stepanow) January 31, 2022

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Владислава Никитенко из Благовещенска. Никитенко известен тем, что после начала «спецоперации» подал заявления во все военные СК и прокуратуры страны с требованием возбудить уголовное дело против Путина, Мишустина, Шойгу и других членов Совета Безопасности РФ «за развязывание агрессивной войны, геноцид и акты международного терроризма». Ни одно из заявлений Никитенко не было даже зарегистрировано, и каждый отказ в регистрации он обжаловал в судах.

За одну из жалоб Никитенко оштрафовали на 45 000 рублей за «дискредитацию армии», после чего его дважды отправляли под арест за якобы демонстрацию нацистской символики в постах 5- и 6-летней давности. В настоящий момент на Никитенко заведено уже уголовное дело за дискредитацию армии из-за публикаций в Facebook. Он находится под домашним арестом.

«Россия — это определенно тюрьма и тюрьма самого паршивого класса»



Юрист-самоучка стал первым обвиняемым по новой статье УК о «дискредитации» армии https://t.co/UJv9fA2c54 — Медиазона (@mediazzzona) June 13, 2022

На российскую правозащитницу и политика Марину Литвинович завели дело о пропаганде нацистской символики. Она уверена, что таким образом власти хотят лишить ее возможности участвовать в выборах:

«Неделю назад я узнала, что на меня заведено административное дело по ст. 20.3 ч.1 КоАП - демонстрация или пропаганда нацистской или экстремистской символики. Узнала случайно. <…> Самое странное, что я не знаю, за что меня привлекают. Меня не вызывали в отдел и не приглашали ознакомиться с протоколом, я вообще не в курсе этого дела. Без моего уведомления и информирования оно было передано в Савеловский суд. Суд назначен на 8 июля».

«Понятно, что это дело появилось неспроста. Дело в том, что осуждённые по этой статье получают не только штраф или арест, но ещё и ГОД! запрета на участие в выборах в качестве кандидата. Видимо, где-то там решили, что на выборы меня ни в коем случае пускать больше нельзя», – подытожила Литвинович.

Вступил в силу приговор, вынесенный в мае нижегородскому бизнесмену Михаилу Иосилевичу. Его осудили на год и восемь месяцев колонии-поселения. Предприниматель признан виновным в сотрудничестве с признанной нежелательной «Открытой Россией» по ст. 284.1 УК РФ и угрозах свидетелю Ярославу Грачу.

«Михаил не согласен с решением суда! – сообщается в Telegram-канале «Дело Иосилевича». – Несмотря на все доказательства невиновности, суд первой инстанции всё равно признал Михаила виновным по двум составам. Но обжалование может затянуться на неопределённый срок. Поэтому Михаил считает бессмысленно оспаривать вынесенный приговор, к сожалению, это будет просто потеря времени и сил. Он решил отбыть тот срок, который вынес судья Карнавский И.А., и после отбытия наказания уехать со своей семьёй. Теперь ГУ ФСИН в течении 10 дней должен направить Михаила для отбывания наказания в колонию. Куда именно будет этапирован Михаил и на какой срок сообщим позже».

С учётом времени, проведённого в СИЗО, Иосилевич должен выйти на свободу через полгода.

«Потеря времени и сил»: нижегородский бизнесмен Иосилевич не будет обжаловать приговор суда. После освобождения он намерен покинуть Россию.https://t.co/1wUk9exnBZ — NNRU Нижний Новгород (@WWWNNRU) June 28, 2022

Вологодские журналисты собрали деньги на штраф ветерану Афганской войны. Его осудили за антивоенные картинки. В мае суд оштрафовал Николая Смышляева на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии из-за картинок «Нет [спецоперации]» во «ВКонтакте». Неприятие к военным действиям он начал испытывать после 18 лет службы по контракту и войны в Афганистане. После суда вологодские журналисты объявили сбор на штраф. 27 июня Смышляев его закрыл и поблагодарил россиян за «активную жизненную позицию». После службы Смышляев начал бороться за сохранение памятников погибшим в ВОв. В 2015 году он собрал деньги, установил поклонный крест и мемориальную доску с именами погибших во время войны жителей села Киселева. В 2016 году он создал мемориал памяти 483 жителей деревни Бушуиха, которые не вернулись с войны.

В отношении президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, возбуждено уголовное дело о «военных фейках». Талантов сам сообщил о своем задержании, указав, что пишет пост в Facebook, пока его не видят. Дело возбуждено по статье 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ), сообщили адвокаты Талантова.

Черемушкинский районный суд Москвы 29 июня отправил Талантова в СИЗО до 21 августа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Между тем Дмитрия Талантова поддержали звезды мировой поп-музыки — британская группа Pet Shop Boys. В своих соцсетях музыканты разместили текст со словами поддержки, в котором, в частности, упоминается, что Талантов «защищает журналиста, обвиненного в госизмене» и цитируется недавний пост адвоката о трагедии в Кременчуге.

Тверской областной суд прекратил дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) в отношении 37-летнего жителя Торжка в связи с истечением срока давности. По версии следствия, мужчина пытался загрузить на сайт «Бессмертного полка» фотографию нациста Рудольфа Гесса. Также судом прекращено еще одно дело по статье о реабилитации нацизма. Его завели на жителя Твери Алексея К. из-за изображения Адольфа Гитлера, которое, по данным правоохранительных органов, тот отправил на сайт движения.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Белоусова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ.

«Не позднее 04.04.2022 Белоусов разместил в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Питерские копатели» текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине. 27.06.2022 Белоусову предъявлено обвинение. Вину он не признал. Срок меры — 26.08.2022», – сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Донос на поисковика-копателя написал его знакомый кладоискатель.

Ленинский районный суд Чебоксар (Чувашия) второй раз оштрафовал Максима Супруна по статье о «дискредитации Вооруженных сил РФ» (20.3.3 КоАП РФ). При этом судебное заседание судья Наталья Архипова откладывала дважды.



«В первый раз суд перенес рассмотрение дела из-за ошибок в материалах дела, а во второй раз по причине того, что не явился сотрудник полиции, составивший протокол. Мне показалось, что судья сегодня изменила мнение. Вчера она говорила, что возможно дело придется закрыть из-за неявки свидетеля. В итоге дело не закрыли и свидетель не явился. Присутствие судебного пристава выглядело как устрашение. Также судья упоминала, что ранее я привлекался по аналогичной статье за дискредитацию, вспомнила и протокол за участие в акции 23 января 2021 года, когда я был задержан на митинге в Чебоксарах», – прокомментировал Максим Супрун.



Всего на активиста составили два административных протокола.

Суд в Петербурге продлил на месяц арест в СИЗО Виктории Петровой по делу о «фейках об армии». Девушку обвиняют в публикации поста 23 марта, который тогда же зафиксировал сотрудник прокуратуры (сейчас запись удалена): в нем говорилось о потерях и критиковался Путин. Суд отказался полноценно выслушать обвиняемую, прерывая фактически каждое ее слово, также не была удовлетворена и просьба о залоге.

Участнице Pussy Riot Люсе Штейн заменили наказание по «санитарному делу» на реальный срок. Ей назначили 31 день колонии общего режима.

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения активисту Борису Романову, сообщил корреспондент «ЗАКС.Ру». Романова обвиняют в публикации фейков про Вооруженные силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Он останется в СИЗО до 5 августа.

В Выборгском суде Санкт-Петербурга сегодня избирают меру пресечения Борису Романову, обвиняемому в публикации фейках о российской армии



Одна из свидетельниц по делу Романова пришла в суд с клоунским носом, так как считает, что это соотвествует происходящему. pic.twitter.com/JVegtyZ4We — SOTA (@sotaproject) June 30, 2022

Следователь просил продлить арест, поскольку считает, что Романов может попытаться скрыться от следствия. Кроме того, обвиняемый якобы может оказать давление на свидетелей по делу. В частности, на его соседку, которая утверждала во время допроса, что Романов якобы угрожал ей расправой и критиковал власти. Сам Романов на суде говорил, что показания соседки не соответствуют действительности и вести какую-либо «преступную» деятельность в случае освобождения из СИЗО он не собирается.

❗️Мы считаем политзаключёнными троих противников войны с Украиной, обвиняемых по статье о распространении «фейков» про ВС РФ



Алтану Очирову и Булату Шумекову вменяют публикации в соцсетях, Борису Романову – ещё и выступление на заседании мунсоветаhttps://t.co/uRmGne6o9y pic.twitter.com/IpBroUVmRY — Поддержка политзеков. Мемориал (@pzk_memorial) June 30, 2022

Жителя Северодвинска приговорили к 9 месяцам ограничения свободы из-за комментария под постом о митинге в поддержку Навального. 20-летнего молодого человека признали виновным по статье о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). «Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года в одной из социальных сетей осуждённый разместил комментарии, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти», — пишет региональный СУ СК. В ходе допроса молодой человек признал вину.

На православного священника завели дело по статье о «дискредитации ВС РФ» (ч. 1 ст. 280.3 УК). Иеромонах из Свердловской области Евгений Пинчук написал в соцсети «Вконтакте», что руководство страны нарушает божественные заповеди. Экспертиза нашла признаки нарушения закона, поскольку Пинчук «позволил себе назвать действия российской армии захватническими», пишет Baza. Священник уже удалил пост. Сейчас ему грозит до полугода заключения.

«С нашей точки зрения, введение в законодательство запрета на дискредитацию действий российских вооруженных сил и госорганов за рубежом явилось необоснованным ограничением права на свободу выражения мнения, призванным подавить критику политического курса властей. Поэтому преследование по соответствующим статьям за высказывания, не содержащие прямых призывов к насилию, мы считаем неправомерным», – заявил по этому поводу ИАЦ «Сова».

Он возглавляет приход в Верхотурье, который не входит в РПЦhttps://t.co/TjJA6ycnzA — Медиазона (@mediazzzona) July 2, 2022

Суд прекратил дело экс-учителя из Сыктывкара за демонстрацию нацистской символики. Никита Тушканов рассказал «7х7», что это произошло из-за истечения срока давности дела об административном правонарушении. Его полицейские возбудили в марте 2022 года за антивоенный пост во «ВКонтакте», в котором Тушканов анализировал фашистские режимы. При этом бывший учитель истории Тушканов уже получал два штрафа за этот пост. Но по другим статьям. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и дискредитации армии России. Преподавателю назначили штраф в 30 тыс. руб. по каждой из статей. В начале июня жители России за сутки собрали Никите Тушканову деньги на уплату штрафов за дискредитацию армии из-за его антивоенных постов во «ВКонтакте».

Бутырский районный суд Москвы арестовал депутата района «Отрадное» Руслана Боровского на 10 суток за пост в Facebook с упоминанием «Умного голосования», сообщает проект «Сетевые свободы». Ранее суд дважды возвращал дело в полицию, в том числе потому что полицейские перепутали логотип УГ со свастикой. В общей сложности Боровский и его адвокат Александр Альдаев провели более 13 часов в коридорах Бутырского суда.

***

Как и в прошлые три месяца, самым частым наказанием за посты в интернете снова стала так называемая «дискредитация вооружённых сил РФ».

Нельзя также не заметить «второго рождения» преследований за публикации «запрещённой символики», в данном случае — «Умного голосования». Как отмечают правозащитники, это связано, прежде всего, с грядущими выборами, поскольку обвинение по такой статье «вышибает» неугодных кандидатов из предвыборной гонки.

Судя по всему, процесс запугивания пользователей Рунета характер носит конъюнктурный, поскольку выдавить из информационного пространства альтернативное мнение власти стараются в угоду событиям текущим, самые яркие из которых на сегодня — так называемая «спецоперация» и выборы. Зато выпали из повестки такие поводы, например, как фейки про COVID-19, ещё буквально год назад конкурировавшие по количеству наложенных на граждан штрафов с призывами выходить на митинги.