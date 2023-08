Google может начать лицензировать голоса музыкантов

Google и музыкальный лейбл Universal Music обсуждают возможность внедрения лицензирования музыки, созданной при помощи искусственного интеллекта. Корпорация также ведёт переговоры со звукозаписывающей компанией Warner Music.

Развитие технологий позволяет ИИ имитировать голоса и тексты артистов. Один из заметных примеров — песня «Heart of my sleeve» от Drake и The Weeknd, которую реальные певцы на самом деле не выпускали. Такая практика не нравится лейблам — в апреле Unversal Music попросил стриминговые сервисы Apple Music и Spotify удалять музыку, сгенерированную нейросетями.

Google, активно развивающий собственную систему ИИ, может создать инструмент, который позволит фанатам легально создавать треки-дипфейки, а обладателям авторских прав — получать отчисления. Выбор, соглашаться или нет, останется за артистами.

Похожая проблема уже возникала с появлением YouTube, но видеохостингу разработал систему, которую сейчас обсуждает Google

Переговоры находятся на ранней стадии.