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May 26, 2021, 6:54 a.m.

«Лига безопасного интернета» продолжает выискивать крамолу в песнях Моргенштерна

Организация направила обращение в МВД, поскольку рэпер «системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве» — речь идёт о песнях «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп».

Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел (ГУНК МВД) России по поводу пропаганды наркотических веществ в новых песнях рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна). Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве. Не исключением стал и новый альбом, в котором в трех треках волонтеры увидели прямую пропаганду и одобрение употребления наркотиков. В связи с этим мы обратились в ГУНК МВД России с просьбой о проведении проверки и привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя Моргенштерна».

Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Волонтеры Лиги безопасного интернета выявили пропаганду наркотиков в трех песнях нового альбома Моргенштерна — «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп». После композиции были направлены для ознакомления экспертам Лиги. По итогам экспертизы организация направила обращение в МВД России.

«Мелкая Мизулина будто пытается привлечь к себе внимание Моргенштерна», —  предположил заместитель председателя РОО «Демократический выбор» Кирилл Шулика.

Ранее экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве, подтвердила наличие в двух клипах исполнителя — «Розовое вино – 2» и Family — пропаганды наркотических средств. Зюзинский суд Москвы 3 июня рассмотрит административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.

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