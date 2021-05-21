Дело рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков поступило в суд

Административное дело о пропаганде наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ) в видеоклипах рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, поступило в Зюзинский районный суд города Москвы. Решения о судье, который будет рассматривать дело, и назначении даты заседания пока не приняты.

Напомним, в марте Лига безопасного интернета (ЛБИ) обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой о проверке клипов российского рэпера Моргенштерна «Розовое вино 2» и «Фэмили» на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей. Позднее в организации заявили, что проведённая психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств.

«Коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики", "богатство", в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению», — к такому выводу пришли эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр».

По их мнению, социально-психологическая направленность видеороликов заключается в формировании у аудитории «позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счёт создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики».

Как указал адвокат рэпера, самую авторитетную экспертизу провела профессор МГУ. Она встала на сторону Моргенштерна https://t.co/pOn8BdRq9h — Открытые медиа (@OpenMedia_io) May 20, 2021

А вот эксперт кафедры русского языка МГУ не увидела пропаганды наркотиков в двух клипах Моргенштерна. Речь идёт о независимом исследовании доктора филологических наук, профессора филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Марии Шульги, проведённом по просьбе защиты музыканта. Ранее Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве отказало адвокатам рэпера в проведении фоноскопической экспертизы для установления исполнителя спорных фраз, сославшись на то, что в рамках этого административного дела не важно, кто и что поет, а важно, кто разместил ставший предметом разбирательства контент в интернете.

«Таким образом, мы считаем, что расследование зашло в тупик, поскольку Алишер не имеет отношения к размещению этого контента, а является одним из исполнителей трека. А к исполнителям, как выяснилось, у полицейских претензий нет, чем мы вполне довольны», — заявил тогда один из адвокатов артиста Сергей Жорин.

Результаты каких экспертиз принимать во внимание, теперь выберет суд. Моргенштерн наличие пропаганды наркотиков в своих о произведениях не признаёт.