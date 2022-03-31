Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов

В течение последнего месяца крупные операторы связи отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи, пишет «Ъ». Такие тарифы перевели в архив МТС, Yota, Tele2. «Вымпелком» исключил безлимиты из корпоративных тарифов, «МегаФон» — безлимитные внутрисетевые звонки.

В «Скартеле» (бренд Yota) рассказали изданию, что проанализировали трафик и выяснили, что большинство абонентов тратят в месяц не более 30 Гбайт. В Tele2 тоже считают, что безлимиты востребованы у небольшой части аудитории. В «Вымпелкоме» своё решение пояснили принятием мер для обеспечения необходимой ёмкости сети и сохранения качества обслуживания».

Напомним, 28 марта Минцифры рекомендовало «исключить неограниченное потребление», чтобы сбалансировать потребляемый абонентами трафик. В Telecom Daily подсчитали, что за прошлый год объём мобильного трафика уже вырос на 31%, а теперь у операторов нет возможности наращивать мощности из-за неопределённости с поставками оборудования.

Один из собеседников издания уточнил, что, впрочем, дело не только в нагрузке на сеть: в этом году операторы лишатся доходов от услуг международного роуминга, но объёмы разговоров по России вырастут, поскольку, скорее всего, отдыхать россияне будут в пределах страны. Поэтому, по его словам, операторы могут ограничивать и сокращать безлимитные опции для звонков внутри сети.