«Дискредитация армии» может стать причиной лишения приобретённого гражданства

Президент России Владимир Путин внёс в принятый в первом чтении законопроект о лишении гражданства за тяжкие преступления против государства несколько поправок. Согласно им, за «дискредитацию» армии или призывы к нарушению территориальной целостности можно будет лишиться приобретённого российского гражданства.



В перечень преступлений, за которые Путин предлагает лишать гражданства, также вошли:

Участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной «нежелательной» на территории РФ

Распространение «фейков» о Вооруженных силах РФ

Публичные призывы к экстремизму

Посягательство на жизнь государственного деятеля

Организация вооруженного мятежа

Разбой, грабеж, взятки

Вандализм

Надругательство над государственным гербом и флагом РФ.

Законопроект прошёл первое чтение еще в апреле. Тогда предлагалось лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.



Документ также сокращает количество требований к более чем 20 категориям лиц для приема в гражданство России, а также расширяют полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право получить паспорт по упрощенному порядку.



В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства и запрещать въезд в страну россиянам, которые критикуют действия России на Украине. По мнению парламентария, они ведут себя «предательски» и получают «печеньки Госдепа».

Закон о наказаниях за «дискредитацию» российских вооружённых сил был принят в марте текущего года и на данный момент количество привлекаемых к административной и уголовной ответственности граждан бьёт все рекорды. Большое количество людей наказано за высказывания в интернете.

По данным проекта «Сетевые Свободы», фактически известно о 124 гражданах, против которых возбуждены уголовные дела по статье 207.3 УК РФ. Генпрокуратура же сообщает о 149 уголовных делах по этой статье.