Криптовалютные сервисы предупреждают россиян о прекращении оказания им услуг

Российские пользователи P2P-платформы LocalBitcoins и оператора криптовалютных кошельков Blockchain.com получили уведомления о прекращении оказания им услуг в связи с введением новых санкций ЕС.

Ограничения на инвестиции и другие операции с криптовалютами Еврокомиссия анонсировала в конце сентября текущего года как ответ на «фиктивное голосование за независимость», проводимое в занятых Россией регионах Украины. Как предсказывали эксперты, это коснётся большинство криптобирж — таких как Binance. Как видимо, новые запреты решили исполнить LocalBitcoins и Blockchain.com.

Оператор криптокошельков в своём письме российским пользователям сообщает:

«В результате новых правительственных санкций, введенных ЕС, Blockchain.com в настоящее время не может предоставлять кастодиальные услуги и вознаграждения гражданам России.



Пожалуйста, выведите свои депозитные средства (включая вознаграждения) до 27 октября 2022 г., после чего ваша учетная запись будет заблокирована. Остановка начисления вознаграждений вступает в силу немедленно, но они могут быть сняты до 27 октября.



Инструкции по снятию средств с вашего торгового счета можно найти здесь; о том, как снять средства с Биржи Blockchain.com, можно узнать здесь; и как вывести средства со своего счета Вознаграждений здесь.



Мы будем продолжать держать вас в курсе, как мы реагируем на нормативные изменения, и мы благодарим вас за ваше терпение. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения, дайте нам о них знать, ответив на данное письмо.



С уважением,

Команда Blockchain‌.com».

В LocalBitcoins не уточнили конкретных сроков введения ограничений, однако отметили, что граждане и резиденты Европейской экономической зоны или Швейцарии смогут продолжать пользоваться услугами платформы.

ForkLog запросил комментарии у других крупных криптовалютных компаний.

Криптовалютная биржа Binance не предоставила ответ на запрос. Однако в саппорте изданию сообщили, что на текущий момент биржа «не вводила никаких новых ограничений» и у них «нет изменений в существующих коммуникациях с российскими пользователями». «Что касается средств, они в безопасности и обязательно останутся вашими», – добавили в службе поддержки.

Биткоин-биржа Coinbase поддержит санкционные требования ЕС. «Coinbase соблюдает все соответствующие законы и правила в юрисдикциях, в которых работает, включая правила, связанные с санкциями», — заявил ForkLog представитель компании.

Схожий ответ редакция получила от Crypto.com. Компания подчеркнула, что продолжит «полностью соблюдать все санкции ЕС».

Биржа BitMEX также намерена применять меры по ограничению отдельных лиц и регионов, внесенных в санкционные списки.

В Revolut объяснили, что не предоставляют услуги на российском рынке.

В Huobi рассказали, что в случае введения каких-либо ограничений платформа предупредит об этом клиентов:

«[Биржа] продолжает поддерживать стабильную торговлю российских пользователей, наш главный приоритет — безопасность пользовательских активов. Если будут введены какие-либо ограничения, мы незамедлительно сообщим об этом пользователям».

KuCoin и Bybit не ответили на запросы ForkLog.