Власти Беларуси взяли новостные агрегаторы под контроль

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о новостных агрегаторах, направленный на пресечение распространение ими материалов заблокированных ресурсов, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Указом регулируются особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев. В частности, устанавливаются права и обязанности владельцев новостных агрегаторов. Определено, что они вправе выбирать и распространять как собственные, так и заимствованные из иных источников материалы. Устанавливаются основания, условия и порядок применения к владельцу новостного агрегатора мер реагирования в случае нарушения им действующего законодательства.

Как отмечает сайт белорусских исследований ThinkTanks, документ каких-либо серьезных изменений для белорусской медиасферы не несет, так как у контролирующих органов и так хватает полномочий в мгновение ока отключить любой сайт, вне зависимости от его классификации.

Но интерес представляет содержащееся в указе описание новостного агрегатора. Там говорится, что:

«Новостной агрегатор – это интернет-ресурс, который используется для обработки, структурирования и распространения информационных сообщений и (или) материалов в глобальной компьютерной сети Интернет и на котором размещается не менее 50 новостных материалов в сутки в течение пяти суток подряд, а количество заимствованных из новостных источников новостных материалов превышает 50 процентов от общего количества информационных сообщений и (или) материалов в сутки».

У журналистов уже возник вопрос: является ли критерием определения новостного агрегатора сразу два вышеперечисленных признака или достаточно одного. В последнем случае в новостные агрегаторы превратятся практически все информационные сайты, отмечает ThinkTanks.

В России подобный закон был принят в 2016 году, а вступил в силу 1 января 2017 года. Согласно ему, владельцем новостного агрегатора можнет быть только российское юрлицо или гражданин РФ. Новостные агрегаторы должны хранить в течение полугода распространенную ими информацию, сведения об источнике её получения, а также о сроках её распространения. Новостные агрегаторы обязаны обеспечить доступ к этой информации Роскомнадзору, который ведёт реестр новостных агрегаторов. Сейчас таковых насчитывается всего четыре: «Яндекс.Новости», «Рамблер/новости», «СМИ2» и «Новости@mail.ru». Пользователи и журналисты неоднократно замечали, что внесённые в реестр агрегаторы часто «не замечают» достаточно массовых событий, если они идут вразрез с государственной повесткой.