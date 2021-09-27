Правообладатели могут заблокировать YouTube-канал Мари Говори

Блогерша Мария Чистякова, известная в Сети под псевдонимом «Мари Говори», заявила, что ее YouTube-канал собираются заблокировать по политическим мотивам. «Страйки» от разных компаний стали приходить перед сентябрьскими выборами — по словам девушки, это первые претензии к ее творчеству за шесть лет.

Пожалуйста, распространите этот текст о новой форме политической цензуры в России. YouTube планирует удалить канал "Мари Говори" 1 октября. Ниже ссылки на сам текст, чтобы его было легко скопировать или репостнуть pic.twitter.com/kr0we3SeNm — Мари Говори (@mariagovori) September 27, 2021

YouTube, по её словам, уже заблокировал 24 сатирических клипа из-за жалоб трех частных компаний на нарушение авторских прав.

«Я считаю, что это способ оказать на меня давление из-за политической тематики моих пародий, это делается через частные компании, которым явно указали на мой канал, но в интересах действующей власти», — полагает Чистякова. Весь пародийный контент отвечает правилам платформы, утверждает девушка, и монетизировались эти ролики также в пользу правообладателей по их требованию.

Юрист Анастасия Буракова, которая представляет интересы блогера, рассказала «Медиазоне», что жалобы подавали «Первое музыкальное издательство», «Национальное музыкальное издательство» и «Юниверсал Мьюзик Паблишинг».



Претензии коснулись в том числе роликов шестилетней давности. Теперь каналу Чистяковой по правилам YouTube грозит блокировка:

«С 2016 года никто не предъявлял претензий, ведь композиции полностью соответствуют принципу добросовестного использования».

«ООО «Первое музыкальное издательство» не пошло на переговоры, заявив, что единственный вариант, который их устроит – удаление 24 клипов с канала, и грозится обратиться в суд. Девушка, которая ведёт переписку от лица организации, по совместительству работает помощником судьи. По жалобе «Первого музыкального издательства» YouTube удалил эти ролики, а через 6 дней удалит и сам канал», — также подчёркивается в сообщении блогерши.

«Первое музыкальное издательство» является частым гостем в Мосгорсуде по делам о защите авторских прав. В последнем иске, зарегистрированном в июле месяце текущего года, приведены почти полсотни песен, претензии по которым выдвинуты популярному порталу «Зайцев.НЕТ». Список включает в себя композиции Вячеслава Добрынина, а также групп «Кар-Мэн» и «Фристайл». Суд уже принял обеспечительные меры, обязав Роскомнадзор блокировать доступ к этим аудиофайлам.