Над маркетплейсами ужесточают антимонопольный контроль

Комиссия Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на фоне забастовок в Wildberries выступила с предложением к Минцифры об отмене действующих в отношении онлайн-ретейлеров послаблений в плане ограничений на антимонопольные проверки аккредитованных IT-компаний.



Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо члена комиссии Алексея Кожевникова главе Минцифры Максуту Шадаеву.



По мнению авторов письма, маркетплейсы на практике злоупотребляют свободой, их положение требует проверки работы на соответствие антимонопольному законодательству. В ФАС в целом считают возможным рассмотреть выведение антимонопольного контроля из-под действия постановления.



Но в Минцифры отмечают, что выводить маркетплейсы как IT-компании из-под действия постановления некорректно, а вопросы в отношениях участников рынка успешно решаются саморегулированием.



Тема ужесточения контроля за маркетплейсами стала актуальна на фоне прошедших в середине марта массовых забастовок пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Все началось с того, что онлайн-площадка начала штрафовать владельцев ПВЗ за возврат бракованных или подмененных товаров. На 100% стоимости.



Владельцы пунктов выдачи заказов устроили демарш и начали в знак протеста закрывать свои точки. Сперва Wildberries ответил жестко и объявил о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога», однако в процесс вмешались власти. В итоге маркетплейс аннулировал свыше 10 тысяч некорректных штрафов, наложенных на пункты выдачи заказов за подмену товаров (ПВЗ), и приостановил их списание.

ФАС, в свою очередь, выступила за создание в Wildberries внутреннего арбитража для рассмотрения споров. При этом в ведомстве доработать оферту, чтобы она «не допускала двойственного толкования».