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4 июня 2021 г. 14:53

Тайна статьи о «тайных чиновниках»

Роскомнадзор внёс страницу «Команды 29» с материалом о том, как петербургские власти скрывают своих сотрудников, в список запрещённых, при этом о суде, где было принято решение об ограничении доступа к этой информации, владельцев сайта не уведомляли.

Правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда 29» сообщило о намерении Роскомнадзора заблокировать статью «Тайный советник: как петербургские власти скрывают сотрудников» за 16 января 2018 года — надзорное ведомство прислало им соответствующее уведомление.

«Это значит, что уже сегодня наш сайт могли заблокировать, — поясняют правозащитники. — По закону блокировка должна произойти после решения суда, но нас о заседании не уведомляли».

Напомним, в 2018 году Верховный суд РФ вынес определение, согласно которому суды при рассмотрении дел о блокировках обязаны оповещать владельцев сайтов для участия в заседаниях. Но, как это часто водится, судьи игнорируют решение наивысшей российской судебной инстанции — очевидно, такая же ситуация произошла и с «Командой 29».

Для того, чтоб сайт не попал под блокировку, по указанной ссылке материал был удалён. Но его ещё можно найти в Архиве интернета, доступен он в кэше Google, а также на Archive.is.

Также сама «Команда 29» решила перезалить вызвавший вопросы Роскомнадзора и неизвестного (пока) заявителя на другую страницу.

«Будем разбираться с ситуацией и искать решения суда, потому что мы заинтригованы — кого же порочит информация из этой статьи», — написала старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих.

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