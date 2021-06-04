Тайна статьи о «тайных чиновниках»

Правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда 29» сообщило о намерении Роскомнадзора заблокировать статью «Тайный советник: как петербургские власти скрывают сотрудников» за 16 января 2018 года — надзорное ведомство прислало им соответствующее уведомление.

«Это значит, что уже сегодня наш сайт могли заблокировать, — поясняют правозащитники. — По закону блокировка должна произойти после решения суда, но нас о заседании не уведомляли».

Напомним, в 2018 году Верховный суд РФ вынес определение, согласно которому суды при рассмотрении дел о блокировках обязаны оповещать владельцев сайтов для участия в заседаниях. Но, как это часто водится, судьи игнорируют решение наивысшей российской судебной инстанции — очевидно, такая же ситуация произошла и с «Командой 29».

Для того, чтоб сайт не попал под блокировку, по указанной ссылке материал был удалён. Но его ещё можно найти в Архиве интернета, доступен он в кэше Google, а также на Archive.is.

⛔️ Роскомнадзор внёс статью, которую мы опубликовали в 2018 году, в список запрещённых. Оказывается, этот текст опорочил честь и достоинство. Чья это была честь, мы не не знаем — решения суда не видели, в суд нас не вызывали. https://t.co/tNLIE4xlFO — Команда 29 (@Komanda29) June 4, 2021

Также сама «Команда 29» решила перезалить вызвавший вопросы Роскомнадзора и неизвестного (пока) заявителя на другую страницу.



«Будем разбираться с ситуацией и искать решения суда, потому что мы заинтригованы — кого же порочит информация из этой статьи», — написала старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих.