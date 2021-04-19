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April 19, 2021, 12:53 p.m.

Матвиенко призвала к чёткости в государственном регулировании Сети

Спикер Совфеда пожаловалась на недобросовестную конкуренцию, распространение фейковой информации, попытки влиять на внутренние дела государства, но при этом она высказалась против попытки «выстраивания электронной стены» от внешнего мира.

Состоялось заседание научно-экспертного совета при председателе верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, которая предложила более четко регулировать интернет-пространство в России ради безопасности общества и государства:

«Нужно понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет. Это абсолютно точно. Но в то же время мы считаем, пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан».

По словам Матвиенко, цифровое пространство нередко становится площадкой для недобросовестной конкуренции, недружественных и вредительских действий. В частности, речь идет о распространении фейковой информации и попыток влияния на внутренние дела государств.

Россия уже давно ищет пути решения этой очень непростой задачи, за последнее время принят ряд законов в сфере регулирования цифрового пространства, «однако снизить остроту проблемы пока не удается», констатировала глава Совфеда. Крупные и богатые интернет-компании продолжают игнорировать требования Роскомнадзора, а штрафы для них — «всё равно что булавочный укол», добавила она.

В этой связи Россия намерена присмотреться к зарубежному опыту по принуждению международных IT-гигантов к соблюдению национального законодательства. В их отношении может быть установлено требование открывать в РФ свои представительства. А в качестве санкции за его невыполнение — запрет на размещение рекламы на российских ресурсах. О рекламных ограничениях для «проштрафившихся» площадок ранее неоднократно говорил глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн.

цензура Роскомнадзор изоляционизм Совет Федерации госрегулирование фейки вмешательство в выборы Валентина Матвиенко

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