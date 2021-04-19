Матвиенко призвала к чёткости в государственном регулировании Сети

Состоялось заседание научно-экспертного совета при председателе верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, которая предложила более четко регулировать интернет-пространство в России ради безопасности общества и государства:

«Нужно понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет. Это абсолютно точно. Но в то же время мы считаем, пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан».

По словам Матвиенко, цифровое пространство нередко становится площадкой для недобросовестной конкуренции, недружественных и вредительских действий. В частности, речь идет о распространении фейковой информации и попыток влияния на внутренние дела государств.

Матвиенко заявила, что у властей нет цели возвести "электронную стену"



https://t.co/QTQyzFCx0M — Интерфакс (@interfax_news) April 19, 2021

Россия уже давно ищет пути решения этой очень непростой задачи, за последнее время принят ряд законов в сфере регулирования цифрового пространства, «однако снизить остроту проблемы пока не удается», констатировала глава Совфеда. Крупные и богатые интернет-компании продолжают игнорировать требования Роскомнадзора, а штрафы для них — «всё равно что булавочный укол», добавила она.



В этой связи Россия намерена присмотреться к зарубежному опыту по принуждению международных IT-гигантов к соблюдению национального законодательства. В их отношении может быть установлено требование открывать в РФ свои представительства. А в качестве санкции за его невыполнение — запрет на размещение рекламы на российских ресурсах. О рекламных ограничениях для «проштрафившихся» площадок ранее неоднократно говорил глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн.