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3 November 2023

Кабмин не одобрил законопроект о праве граждан запрещать доступ к медицинским данным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По мнению Правительства, механизмы обеспечения врачебной тайны уже есть в законодательстве, а предусматриваемые законопроектом положения могут привести к невозможности обеспечения преемственности оказания медицинской помощи.
Фото: gebauer.com

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект №394130-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части обработки специальных категорий персональных данных)», которым предлагается дать гражданам право не предоставлять медицинскую информацию никому, кроме лечащих врачей.

Речь идёт об информации о состоянии здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи без их письменного или электронного согласия.

В отзыве Правительства на странице документа говорится:

«Идея необходимости обеспечения надёжных правовых механизмов сохранения информации о состоянии здоровья граждан заслуживает внимания».

Вместе с тем законодательством РФ уже предусмотрены надлежащие механизмы обеспечения врачебной тайны, исключающие доступ неограниченного круга лиц к такой информации.

К тому же реализация предусматриваемых законопроектом положений может привести к невозможности обеспечения преемственности оказания медицинской помощи, что угрожает конституционному праву граждан на охрану здоровья. Кроме того, в пояснительной записке отсутствуют статистические данные, свидетельствующие о неэффективности действующего правового регулирования.

С учётом изложенного предлагаемые изменения в представленной редакции являются избыточными, считает кабмин.

152-ФЗ персональные данные медицинские данные здравоохранение

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