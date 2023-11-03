Кабмин не одобрил законопроект о праве граждан запрещать доступ к медицинским данным

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект №394130-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части обработки специальных категорий персональных данных)», которым предлагается дать гражданам право не предоставлять медицинскую информацию никому, кроме лечащих врачей.



Речь идёт об информации о состоянии здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи без их письменного или электронного согласия.

В отзыве Правительства на странице документа говорится:

«Идея необходимости обеспечения надёжных правовых механизмов сохранения информации о состоянии здоровья граждан заслуживает внимания».

Вместе с тем законодательством РФ уже предусмотрены надлежащие механизмы обеспечения врачебной тайны, исключающие доступ неограниченного круга лиц к такой информации.



К тому же реализация предусматриваемых законопроектом положений может привести к невозможности обеспечения преемственности оказания медицинской помощи, что угрожает конституционному праву граждан на охрану здоровья. Кроме того, в пояснительной записке отсутствуют статистические данные, свидетельствующие о неэффективности действующего правового регулирования.



С учётом изложенного предлагаемые изменения в представленной редакции являются избыточными, считает кабмин.