Дайджест преследований СМИ: ноябрь'2023

1 ноября в отношении журналистки издания Sota Анны Лойко завели уголовное дело за пропаганду терроризма. По версии следствия, она опубликовала статью с оправданием «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в России).

2 ноября стало известно, что против журналистки RusNews Марии Пономаренко возбудили новое уголовное дело — по статье о причинении неопасного здоровью вреда. Потерпевшими следствие называет сотрудников колонии. Сама журналистка утверждает, что ни на кого не нападала.

2 ноября сахалинской журналистке Анне Билеге дали два года условно за повторную «дискредитацию» армии. Поводом для преследования стал пост и комментарий в «Одноклассниках». По решению суда журналистке запретили на два года администрировать сайты.

3 ноября бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова приговорили к 8,5 года тюрьмы из-за «фейков» о ВС РФ. Суд также запретил ему администрировать сайты в течение 4 лет после отбытия наказания. Наказание же начнет отсчитываться с момента задержания.

3 ноября журналистов Дмитрия Губина и Дмитрия Еловского объявили «иноагентами».

8 ноября стало известно, что телеканал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе God of Music корейской K-pop группы Seventee.

8 ноября Роскомнадзор попытался закрыть журнал «В мире животных», которое учредил зоолог Николай Дроздов. Ведомство подало иск о прекращении регистрации журнала из-за «отсутствия регулярной доставки номеров» в филиал ИТАР-ТАСС «Российская книжная палата». Однако редакцию просто своевременно не уведомили о смене адреса доставки, пояснил главред Александр Аболиц. Позднее в этот же день надзорный орган отозвал свой иск.

8 ноября вынесла «Вечерним ведомостям» предупреждение из-за якобы распространения экстремистских материалов и пригрозила закрытием издания. При этом при вручении предупреждения прокурор не смог объяснить связь между штрафами по статье о «дискредитации» и экстремистской деятельностью, которую он усмотрел в деятельности издания.

«Оно [предупреждение]в любом случае будет обжаловано в суде, поскольку за всё время существования «Вечерних ведомостей» ни один материал издания не был признан экстремистским, редакция последовательно выступает против разжигания ненависти и вражды и любых крайних методов достижения целей», — заявили в редакции.

9 ноября ЕСПЧ присудил главреду «Холода» Таисии Бекбулатовой компенсацию в 5 тыс. евро за незаконное задержание.

Напомним, 13 июля 2020 года Бекбулатова пришла к московскому СИЗО Лефортово в футболке «Шпионования // Свободу Сафронову», чтобы поддержать арестованного экс-сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которому в тот день должны были предъявить обвинение в «госизмене». Туда же пришли и несколько десятков бывших коллег Сафронова из «Коммерсанта».

Тем же решением осуждённой за «фейки» про армию журналистке RusNews Мария Пономаренко присудили 5,5 тыс. евро в связи с задержанием на акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Барнауле в августе 2020 года.

9 ноября главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова в третий раз оштрафовали по «иноагентской» статье. В этот раз на 40 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

9 ноября журналиста Properm.ru Владислава Иваненко задержали на 48 часов. Ранее ему аннулировали ВНЖ. Редакция Properm.ru считает это давлением на журналиста и называет основания лишения ВНЖ надуманными, а действия силовиков — незаконными.

Через несколько дней Иваненко депортировали в Казахстан, несмотря на то что решение об аннулировании его ВНЖ приостановили.

10 ноября Минюст РФ внёс в реестр «иностранных агентов» журналиста Сергея Шелина (Колдобского), студенческое издание «Гроза» и проект об экологии «Кедр.медиа».

10 ноября питерскую журналистку и соучредительницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову заочно приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «фейках» о российской армии.

10 ноября журналиста Дмитрия Полушина вызвали в прокуратуру «по факту заявления МВД о возбуждении ненависти и вражды». Ранее Полушина привлекали к ответственности за участие в автопробеге в поддержку экс-депутата красноярского заксобрания Анатолия Быкова и за «демонстрацию нацистской символики».

10 ноября суд заменил меру пресечения бывшему оперативнику Дениса Коновалова, который в 2019 году подкинул наркотики журналисту-расследователю Ивану Голунову. Впрочем, сам Голунов на заседании Голунов тоже поддержал ходатайство Коновалова: оперативник ещё во время следствия признал вину и извинился перед журналистом.

В итога суд заменил Коновалову 4,5 года лишения свободы на 2 года принудительных работ в исправительном центре Зеленограда.

11 ноября стало известно, что прокуратура города Москвы проверяет журналиста Юрия Дудя (объявлен СМИ-«иноагентом») по статье о «дискредитации» российской армии за его интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.

Жалобу написал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин: по его мнению, на протяжении всего интервью Дудь высказывался о действиях вооруженных сил РФ «в циничной и уничижительной форме».

13 ноября суд на два года запретил главному редактору издания «Современная Калмыкия» Валерию Бадамаеву выпускать газету из-за репоста видео об обстрелах Мариуполя.

13 ноября Олег Дерипаска отозвал иск о защите репутации к журналистке Елизавете Осетинской (Минюст объявил её СМИ-«иноагентом»), так как она «добровольно удалила все оспариваемые нами сведения», заявил адвокат миллиардера.

Поводом для иска стало интервью, которое Осетинская взяла у объявленной «иноагентом» правозащитницы Ольги Романовой. В нём Романова заявила, что у бизнесмена якобы есть ЧВК.

14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал поправки, ограничивающие работу журналистов на выборах Президента. В частности, фото- и видеосъёмку на избирательных участках смогут проводить только аккредитованные журналисты, работающие в редакциях по трудовому договору. А для работы в воинских частях журналистам потребуется дополнительное разрешение от командира части.

14 ноября стало известно, что бурятской журналистке Евгении Балтатаровой в Казахстане отказались предоставить статус беженки. Россия объявила девушку в международный розыск.

В октябре Минюст РФ объявил Балтатарову СМИ-«иноагентом». В ноябре её задержали в аэропорту Алматы, провели обыск и отправили на медосвидетельствование, однако потом отпустили. Тогда же журналистка узнала о том, что на неё заведено два уголовных дела о «фейках» о ВС РФ.

14 ноября в СМИ появилась информация, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осуждённый за организацию убийства журналистки Анны Политковской, участвовал в «спецоперации» и получил помилование.

16 ноября ноября журналистка Екатерина Дунцова заявила, что выставит свою кандидатуру на выборах президента России. После этого её вызвали в прокуратуру, где в том числе спрашивали об отношении к «спецоперации».

16 ноября стало известно, что МГИМО уволил замдекана журфака Юрия Кобаладзе за организацию встречи с Иваном Ургантом. Ранее, 18 октября, депутаты Госдумы попросили проверить Ивана Урганта на предмет финансирования вооруженных сил Украины.

По словам учащихся, Кобаладзе часто приглашал известных артистов, политиков и телеведущих встречаться со студентами факультета.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военное время требует определённой цензуры, но сам он не берется очертить границу между критикой и «дискредитацией» «специальной военной операции».

17 ноября журналистов «Росдержавы» Александра Дорогова и Яна Кателевского приговорили к 10,5 и к 9,5 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными по статьям о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) и об оскорблении должностного лица (ст. 319 УК).

Журналисты считают уголовное дело заказным и сфабрикованным против них из-за их профессиональной деятельности и расследований, в том числе публикаций о преступлениях в сфере ритуальных услуг в Подмосковье.

17 ноября в Ставропольском крае подожгли дачу журналиста русскоязычной газеты «Рубеж», которая выходит в Германии, Вадима Плетнёва. Это может быть связано с активной гражданской позицией Плетнёва, считают его знакомые. Он критиковал действия чиновников.

17 ноября Минюст внёс в реестр «иноагентов» издание The Moscow Times и журналиста, основателя фактчекингового проекта «Проверено.Медиа» Илью Бера.

20 ноября Верховный суд подтвердил запрет на иностранное участие в капитале СМИ: российское юридическое лицо даже с незначительным иностранным участием не может быть учредителем средства массовой информации. Запрет распространяется и на те издания, у которых доля иностранного участия составляет менее 20%. Работа таких СМИ приостанавливается до устранения нарушений.

20 ноября Минюст исключил из реестра «иностранных агентов» сайт красноярского канала «ТВК».

«Ведомство провело проверку и не обнаружило нарушений законодательства в деятельности ООО «Новости», — заявили представители издания.

20 ноября сотрудницу SOTA Анну Лойко объявили в розыск. По некоторым данным, её обвиняют в оправдании терроризма из-за статьи о деле крымских татар «Хизб ут-Тахрир», опубликованной три года назад. 28 ноября СК попросил заочно арестовать Лойко.

21 ноября журналистка из Пскова Людмила Савицкая была оштрафована на 30 тыс. руб. за нарушение законодательства об «иноагентах», а именно – на несданный отчёт о доходах и расходах.

21 ноября суд в Москве отказался исключить из списка «иностранных агентов» экс-главреда «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Представитель Минюста в ходе процесса перечислил медиа, в которых нашел интервью с Муратовым, и подчеркнул, что все они расположены в недружественных странах.

«Мы не терпилы, мы будем всегда сопротивляться произволу и мракобесию», — отреагировал Муратов.

В ходе заседания он подчеркивал, что не находится под иностранным влиянием и является патриотом России.

22 ноября на кинокритика Антона Долина составили протокол за нарушение закона об «иноагентах». В одной из плашек он написал «ИДИТЕ НА ХУЙ ОБОЙДЕТЕСЬ».

23 ноября стало известно, что штрафы в 300-500 тыс. руб. начнут применять к лицам, распространяющим материалы «иноагентов» без маркировки: Минюст получил соответствующие полномочия «предупреждения, некой профилактики».

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать. Книги — то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — заявил Замминистра юстиции Олег Свириденко.

23 ноября против журналистки Маши Гессен возбудили уголовное дело о распространении «фейков» про ВС РФ после интервью Дудю в сентябре 2022 года.

23 ноября Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая вкладка» для пользователей в России. Причиной блокировки стал отказ редакции удалять материал, в котором упоминался фонд «Свободная Бурятия», объявленный нежелательной организацией.

«Если выбирать между сказать и промолчать, мы выбираем сказать. Мы выбрали не подрывать ваше доверие к нам и остаться верными своей миссии», — объяснили решение не удалять новость в «Новой вкладке».

23 ноября глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что «иноагенты», оспаривая свой статус в судах, ни разу не говорили, что действуют в интересах России.

25 ноября «иноагент» Марат Никандров ликвидировал своё СМИ Daily Fax. Ранее Роскомнадзор составил в отношении Никандрова два протокола о «злоупотреблении свободой СМИ». Причиной послужили публикации с ссылками на «иноагентов» без соответствующей маркировки.

Ранее, 17 ноября, Минюст внёс журналиста в реестр по его собственному заявлению. Как сообщил сам Никандров, он пять раз подавал заявление, четыре из которых Минюст вернул отправителю, с просьбой исправить ошибки и подать заявление повторно. Пятое, финальное заявление, удовлетворило требования Минюста, и молодого человека внесли в реестр.

27 ноября главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина вызвали на допрос как подозреваемого по уголовному делу о повторной «дискредитации» армии РФ.

28 ноября до 30 января суд продлил арест журналиста московского бюро WSJ Эвана Гершковича. Напомним, по версии ФСБ, журналист «в интересах американского правительства» собирал составляющие гостайну сведения о деятельности одного из предприятий ВПК.

28 ноября суд в Москве оштрафовал издание «Медиазона» на 300 тыс. руб. за отсутствие маркировки «иноагента» в публикациях.

30 ноября Верховный суд, рассмотрев административный иск Минюста, объявил «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Оспорить его невозможно, так как у «движения» нет юридического лица.

«С учётом нынешних суровых российских «антиэкстремистских» реалий (отсутствия правовой определённости в самом антиэкстремистском законодательстве и предельно расширительной практики его применения), это означает, что в зоне риска административного или уголовного преследования может оказаться любой человек или любая группа людей за любое действие, которое может быть квалифицировано как поддержка, одобрение, оправдание запрещенного «экстремистского движения» или участие в нем в какой бы то ни было форме, включая использование символики, ассоциированной с ЛГБТ», — отметил партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант.