Дайджест преследований СМИ: октябрь'2023

2 октября издание «Адвокатская улица» отключило подписки пользователей. Последняя публикация на сайте вышла 10 октября.

«В прошлые годы мы несколько раз оказывались на грани закрытия из-за нехватки денег — но с вашей помощью мы шли дальше. У нас была мысль остановиться и разойтись 24 февраля – в день, когда старый мир рухнул, погребя под обломками остатки права. Но мы нашли силы продолжить — и не зря. Наконец, мы могли закрыть «Улицу» сразу после внесения в реестр «иноагентов». Но мы продолжили работать столько, сколько могли. И наконец упёрлись в стену, которую не можем преодолеть», — написали в редакции издания.

Напомним, в сентября «Адвокатская улица» объявила о закрытии через некоторое время после внесения в реестр «иностранных агентов». «После внесения «Улицы» в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает», — объяснила тогда главный редактор Екатерина Горбунова.

4 октября стало известно, что суд в Приморье после апелляции Минюста отменил первое в России решение о незаконности признания «иноагентом». Речь идёт о деле журналиста Даниила Губарева. По мнению Минюста, мужчина распространял «деструктивные материалы, поддерживающие западные тезисы о нелегитимном характере действующей власти» в России.

В июле Губарев добился признания решения Минюста незаконным, но чиновники обжаловали это решение.

5 октября учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову признали виновной в «дискредитации» российской армии за посты в марте 2022 года и назначили штраф в 110 тыс. руб.

5 октября стало известно, что журналистам-внештатникам хотят запретить присутствовать при подсчёте голосов на выборах. Кроме того, вести фото- и видеосъёмку на участках можно будет только «лицам, имеющими по закону на это право, и с соблюдением тайны персональных данных граждан».

Также политические партии обяжут уведомлять избирателей об участии «иностранных агентов» в совместной агитации.

5 октября красноярскому изданию «Проспект Мира» пришлось удалить новость о женщине, приехавшей в Украину к попавшему в плен мужу. Роскомнадзор счёл информацию в ней «недостоверной».

6 октября Верховный суд Крыма приговорил украинского журналиста Сергея Цигипу к 13 годам колонии строгого режима за «шпионаж». Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как его материалы якобы содержат гостайну.

6 октября краудфандинговая платформа Boosty заблокировала «Продолжение следует», проект журналистов «Новой газеты». Напомним, в сентябре текущего года «Роскомсвобода» сообщала о блокировке сайта проекта. Скорее всего, причина блокировки — связь с «Новой газетой», которая была признана «нежелательной организацией» в РФ. Впрочем основанием для блокировки могла быть и военная цензура.

6 октября бывшую издательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую повторно оштрафовали за нарушение закона об «иноагентах». Речь идёт о статье о непредоставлении или несвоевременном предоставлении «иноагентской» отчётности в Минюст.

9 октября против издания SOTA возбудили уголовное дело о «клевете» на Екатерину Мизулину и Лигу безопасного интернета. Напомним, в июле Мизулина назвала фейком новость SOTA о том, что Лига безопасного интернета якобы распространяет порнографические материалы в сети.

10 октября стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу главреда издания «Парма-Новости» Яны Яновской на штраф за «дискредитацию» армии. Журналистка была оштрафована в марте 2022 года за авторскую колонку, в которой она высказывала своё мнение о начале проведения «СВО». Штраф составил 50 тыс. рублей.

10 октября суд отказался отпускать из СИЗО журналиста Эвана Гершковича Wall Street Journal, задержанного весной в Екатеринбурге. Гершкович находится под арестом с марта 2023 года по делу о шпионаже.

12 октября на «Медиазону» составили протокол из-за отсутствия плашки «иноагента» в телеграм-постах. В тот же день на журналистов Романа Баданина и Елизавету Сурначёву также получили протоколы из‑за непредоставленных отчётов «иностранных агентов».

12 октября журналиста Александра Невзорова оштрафовали на 40 тыс. руб. за нарушение закона об «иноагентах». Публициста привлекли за непредоставление Минюсту «иноагентского» отчёта.

12 октября на немецкую компанию MRR-fund, которая продюсирует программу Ольги Романовой в YouTube, завели административное дело за отсутствие маркировки «иноагента».

«Жила-была одна маленькая немецкая компания. Зарегистрирована в Берлине. Платит немецкие налоги, то-сё. Имеет немецкую круглую печать и немецкую же отчётность. Совершенно внезапно, тёплым летним вечерком — надо заметить, пятничным — её внезапно внесли в список иностранных агентов Минюста РФ. В маленькой немецкой компании поржали, и забыли. А сегодня маленькая немецкая компания получила грозное письмо. Нас вызывают на ковёр в Москву. А может, сразу в Магадан», — иронично прокомментировала новость Романова.

12 октября главному редактору «Вечерних Ведомостей» Владиславу Постникову назначили очередной штраф за «дискредитацию ВС РФ» размером в 195 тыс. руб. Это уже шестой штраф изданию, их общая сумма достигла 1 млн руб.

13 октября экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова опровергла информацию об её «отравлении».

«Друзья, я действительно попала в больницу. С журналистами не общалась и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне. Единственное, что могу сказать, никакого «белого порошка», как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было», — написала она.

В России её заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. 26 октября Овсянникову лишили родительских прав.

13 октября «иноагентами» объявили журналиста Сергея Ковальченко, ведущую Khodorkovsky.live Елену Малаховскую и экс-редактора «Московского комсомольца» Айдара Муждабаева и журналистку Ольгу Романову.

16 октября суд отменил штраф журналисту «Псковской губернии» Владимиру Капустинскому за слова о подрыве Крымского моста в ютуб-программе. Причиной стало истечение срока давности.

16 октября Госдума решила проверить телеведущих Ивана Урганта и Максима Галкина на предмет «дискредитации» армии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил «недружественным релокантам», что в случае возвращения в Россию им «Магадан обеспечен».

17 октября независимое екатеринбургское интернет-издание Znak.com официально прекратило своё существование, ликвидировав юрлицо. Журналисты перестали работать вскоре после начала «спецоперации». С тех пор сайт издания не функционировал, все ранее опубликованные материалы были удалены.

18 октября стало известно, что с корреспондента RusNews Ольги Комлевой взыскали почти 83 тыс. руб. за сверхурочную работу полицейских на митингах в поддержку Алексея Навального зимой 2021 года.

Это один из 18 исков, поданных к журналистке. Общая сумма, которую требует полиция, превышает 5 млн руб.

18 октября журналистку из Карелии Наталью Севец-Ермолину оштрафовали на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки «иноагента» во «ВКонтакте». Ранее девушка эмигрировала из России в Черногорию и вынуждено закрыла проект.

18 октября журналистку Марию Пономаренко отправили в ШИЗО в третий раз. Всего она проведет в штрафном изоляторе больше месяца.

18 октября ФСБ обвинило немецкую журналистку Ину-Марию Рукк в нарушении пограничного режима в Белгородской области.

19 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за «дискредитацию добровольцев Росгвардии».

19 октября Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку «Новой рассказ-газеты». Напомним, к изданию ограничили доступ через 7 дней и 9 часов после его запуска.

20 октября «Свободные медиа» лишили регистрации по иску Роскомнадзора. Представители издания предположили, что отсутствием публикаций ведомство посчитало блокировку издания в марте 2022 года.

Медиа оспорит решение суда после получения его текстовой версии.

20 октября разыскиваемого казанского журналиста «Idel.Реалий» Андрея Григорьева объявили террористом. Поводом к возбуждению дела стал видеоролик на одном из ютуб-каналов о нападении на российского посла в Польше.

20 октября Дмитрий Муратов обжаловал решение Минюста о признании его «иноагентом».

23 октября стало известно, что на журналиста Александра Плющева составили протокол из-за непредоставления «иноагентского» отчёта. Ранее Плющева оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за отсутствия «иноагентской» маркировки.

23 октября издание «Вёрстка» подсчитало, что не менее 19 журналистов находятся в России в местах лишения свободы.

24 октября суд признал журналистов виновными в вымогательстве сотрудников издания «Орлец» Владимира Панфилова и Артема Прохорова, несмотря на то, что потерпевший отрицал давление с их стороны.

Журналистов приговорили к двум с половиной годам условного срока. Следствие утверждало, что они вымогали деньги у орловского бизнесмена Владимира Тильмана. Тильман отрицал давление с их стороны, а Панфилов в свою очередь пояснял, что получал от бизнесмена деньги за подготовку партнёрского материала.

25 октября полиция Назрани задержала и после отпустила без протоколов корреспондентку «Кавказского узла» Алену Садовскую и журналистку Лилиан Рубцову. Они ездили домой к родственникам бежавшей от семейного насилия девушки Марины Яндиевой.

Яндиеву во время побега сопровождал юрист «Команды против пыток» Магомед Аламов. 24 октября правозащитники заявили, что семья девушки угрожала ему убийством.

«Моя жизнь и жизнь моих родственников под угрозой. Мне условие ставят: одну неделю, чтоб вы приехали домой. Если за эту неделю вы не вернетесь, меня убьют», — рассказал Аламов.

26 октября следственный комитет предъявил обвинение журналистке татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой, имеющей российское и американское гражданство и живущей в Праге. Её обвиняют в неисполнении обязанностей «иноагента» (ч.3 ст.330.1 УК РФ), а именно: в недонесении на себя как на «иноагента», который осуществлял «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

«Есть два способа признания иноагентом — самостоятельно подаешь, либо Минюст признает... Она не считает себя виновной», — пояснил адвокат журналистки Эдгар Матевосян.

20 мая Курмашева прибыла в Россию по семейным делам. При вылете обратно 2 июня сотрудники аэропорта конфисковали у неё оба паспорта и оштрафовали за отсутствие регистрации американского гражданства в российских госорганах. С тех пор девушка ожидала возвращения документов, её не выпускают из страны.

Журналистке может грозить штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Это первое уголовное дело по этой статье, которое возбудили против журналиста в России.

27 октября на псковскую журналистку Людмилу Савицкую составили протокол о нарушении законодательства об «иноагентах» (несдача или несвоевременная сдача отчёта). Штраф по этой статье составляет от 30 до 50 тыс. руб.

27 октября военный апелляционный суд на 3 месяца уменьшил срок автору телеграм-канала «Настоящее преступление» Руслану Ушакову: вместо 8 лет в колонии он получил 7 лет и 9 месяцев. Мужчину Ушакова обвинили в «фейках об армии», реабилитации нацизма, оправдании терроризма и возбуждении ненависти и вражды. Он сообщал о пытках.

28 октября стало известно, что «Русскому ПЕН-центру» грозит ликвидация. С чем именно связан иск Минюста, пока неизвестно.

28 октября Генпрокуратура заблокировала страницу во «Вконтакте» медиапроекта «Вестник Бури». Причина блокировки не сообщалась.

«Менее реакционно всё вышло. Ладно, не беда. Мы ожидали, что так всё и выйдет. Скоро расскажем, что нужно делать», — отреагировала редакция.

30 октября в Махачкале приходили с обыском к дагестанскому журналисту издания «Новое дело» Идрису Юсупову. Он проходил свидетелем по делу о беспорядках в аэропорту.

31 октября обвинение запросило 12 и 10 лет колонии строгого режима для журналистов «Росдержавы» Александра Дорогова и Яна Кателевского. Их обвиняют в том, что они требовали у инспектора ДПС Павла Горохова более миллиона рублей, а в ответ обещали не публиковать материалы, «дискредитирующие» силовика.