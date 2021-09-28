Медведев одобряет жёсткое регулирование иностранных соцсетей и IT

Рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн. Такое мнение высказал зампред Совбеза России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев.



«Просто невозможно остановить прогресс, — рассуждает он. — Вопрос только в одном — в верификации итогов. И вот здесь есть чем заниматься. И здесь государство своё слово должно сказать, и люди должны верить в те результаты, которые получаются путём электронного голосования».

А на крупные IT-компании, такие как Google и Twitter, государству влиять «можно и нужно», заявил экс-президент:

«Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе и США. Даже администрация Байдена, которая, казалось бы, так сказать, в какой-то момент имела некое преимущество в этой цифровой среде против команды Трампа, она тем не менее уже думает, как я понимаю, о том, чтобы принять специальное законодательство на эту тему».

Медведев пояснил, что сейчас деятельность подобных компаний зачастую «подчиняется только их корпоративным правилам». В качестве примера он привел ситуацию с блокировкой аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. После штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал его, объяснив это необходимостью ограничить риск «дальнейшего подстрекательства к насилию». Медведев подчеркнул, что подобный шаг руководство социальной сети предприняло «не на основании американского законодательства, не на основании судебного прецедента, изданного тем или иным компетентным судом США, а на основании своих корпоративных правил».

Дмитрий Медведев: нужно расследовать вмешательство США в российские выборы

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что американские компании вмешивались в российские выборы. По его мнению, это необходимо расследовать.https://t.co/MWNa1RWO3v pic.twitter.com/2WKNIkA3yx — Pravda.ru (@PravdaRu) September 28, 2021

Председатель «Единой России» также считает, что зарубежные компании, «по сути, вмешались в политическую жизнь» России, и назвал это полным безобразием. В качестве примера такого влияния Медеведев привёл рекомендацию Twitter подписаться на Навального.

Шах и мат



"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает вмешательством в дела РФ рекомендацию "Твиттера" подписаться на Навального" — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) September 27, 2021

«Да, в какой-то момент выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент — ровно в день начала голосования. А до этого вся эта машина раскручивалась и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание»,— пояснил он.

«Мы должны, естественно, на это реагировать. Реагировать можно по-разному, на самом деле. Можно реагировать при помощи закона. У нас есть соответствующий закон, он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение вообще о запрете деятельности», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что иностранные соцсети могут быть запрещены в РФ, если будут пытаться оказать влияние на политическую жизнь страны. На сегодняшний день российское законодательство позволяет ограничивать, штрафовать, блокировать, замедлять соцсети. — 🌎Нефритовый (@nefritovy) September 28, 2021



Он подчеркнул, что речь идет не о запрете иностранных IT-компаний, а о необходимости создания норм, позволяющих на них влиять. По словам зампреда Совбеза, таковые сейчас разрабатывают как в США, так и в Европейском союзе.



«Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила, ну и прекрасно», — резюмировал Медведев.

Он добавил, что, в соответствии с новым законодательством, с 1 января 2022 г. цифровые гиганты с количеством участников более 500 000 человек должны будут в обязательном порядке регистрировать свои представительства в России. «Я думаю, что это все-таки норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране, и они должны будут подчиняться этим решениям», — сказал зампред Совбеза.