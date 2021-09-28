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28 сентября 2021

Медведев одобряет жёсткое регулирование иностранных соцсетей и IT

По его мнению, цифровые гиганты «поднадоели всем» в плане влияния на политические процессы; кроме этого, замглавы Совбеза РФ прогнозирует переход к онлайн-голосованию во всём мире, и люди «должны верить» в его результаты.

Рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн. Такое мнение высказал зампред Совбеза России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

«Просто невозможно остановить прогресс, — рассуждает он. — Вопрос только в одном — в верификации итогов. И вот здесь есть чем заниматься. И здесь государство своё слово должно сказать, и люди должны верить в те результаты, которые получаются путём электронного голосования».

 

А на крупные IT-компании, такие как Google и Twitter, государству влиять «можно и нужно», заявил экс-президент:

«Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе и США. Даже администрация Байдена, которая, казалось бы, так сказать, в какой-то момент имела некое преимущество в этой цифровой среде против команды Трампа, она тем не менее уже думает, как я понимаю, о том, чтобы принять специальное законодательство на эту тему».

Медведев пояснил, что сейчас деятельность подобных компаний зачастую «подчиняется только их корпоративным правилам». В качестве примера он привел ситуацию с блокировкой аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. После штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал его, объяснив это необходимостью ограничить риск «дальнейшего подстрекательства к насилию». Медведев подчеркнул, что подобный шаг руководство социальной сети предприняло «не на основании американского законодательства, не на основании судебного прецедента, изданного тем или иным компетентным судом США, а на основании своих корпоративных правил».

 

 

Председатель «Единой России» также считает, что зарубежные компании, «по сути, вмешались в политическую жизнь» России, и назвал это полным безобразием.  В качестве примера такого влияния Медеведев привёл рекомендацию Twitter подписаться на Навального.

 

 

«Да, в какой-то момент выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент — ровно в день начала голосования. А до этого вся эта машина раскручивалась и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание»,— пояснил он.

«Мы должны, естественно, на это реагировать. Реагировать можно по-разному, на самом деле. Можно реагировать при помощи закона. У нас есть соответствующий закон, он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение вообще о запрете деятельности», — сказал Медведев.

 


Он подчеркнул, что речь идет не о запрете иностранных IT-компаний, а о необходимости создания норм, позволяющих на них влиять. По словам зампреда Совбеза, таковые сейчас разрабатывают как в США, так и в Европейском союзе.

«Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила, ну и прекрасно», — резюмировал Медведев.

Он добавил, что, в соответствии с новым законодательством, с 1 января 2022 г. цифровые гиганты с количеством участников более 500 000 человек должны будут в обязательном порядке регистрировать свои представительства в России. «Я думаю, что это все-таки норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране, и они должны будут подчиняться этим решениям», — сказал зампред Совбеза.

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