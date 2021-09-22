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Тендеры
22 September 2021

Московские власти на поиск в Сети неизвестно чего потратят почти 40 млн рублей

На «Госзакупках» выложен закрытый тендер на поставку компьютеров и оборудования для системы поиска информации из общедоступных источников в Сети, но что это за информация, какие требования к оборудованию, не указано.

Проводя мониторинг сайта государственных закупок, мы обнаружили тендер на «Поставку средств вычислительной техники и оборудования для информационной системы поиска информации из общедоступных источников в сети Интернет».

Организация, разместившая тендер — департамент города Москвы по конкурентной политике. Судя по всему, оборудование предназначено для московской мэрии. Начальная цена заказа — 39 072 482,12 рублей.

Собственно, это всё, что можно узнать о закупке.

Тендер является закрытым, а из документов, выложенных на соответствующей странице, только «ЗАПРОС Аукцион примерная форма (1)», внутри которого тоже всё весьма «примерно»:

 

Тендер был размещён 21 сентября текущего года, окончание подачи заявок — 22 октября.

Скорее всего, узнать исполнителя заказа не удастся, но будем надеяться, что хотя бы техническое задание появится позже. В любом случае, мы проследим за этой закупкой и сообщим обо всех изменениях, которые с ней произойдут. Либо вы сами можете сделать это, воспользовавшись нашим порталом по общественному мониторингу госзакупок.

Москва соцсети СМИ мэрия мониторинг Госзакупки

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