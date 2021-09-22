Московские власти на поиск в Сети неизвестно чего потратят почти 40 млн рублей

Проводя мониторинг сайта государственных закупок, мы обнаружили тендер на «Поставку средств вычислительной техники и оборудования для информационной системы поиска информации из общедоступных источников в сети Интернет».

Организация, разместившая тендер — департамент города Москвы по конкурентной политике. Судя по всему, оборудование предназначено для московской мэрии. Начальная цена заказа — 39 072 482,12 рублей.



Собственно, это всё, что можно узнать о закупке.

Тендер является закрытым, а из документов, выложенных на соответствующей странице, только «ЗАПРОС Аукцион примерная форма (1)», внутри которого тоже всё весьма «примерно»:

Тендер был размещён 21 сентября текущего года, окончание подачи заявок — 22 октября.

Скорее всего, узнать исполнителя заказа не удастся, но будем надеяться, что хотя бы техническое задание появится позже. В любом случае, мы проследим за этой закупкой и сообщим обо всех изменениях, которые с ней произойдут. Либо вы сами можете сделать это, воспользовавшись нашим порталом по общественному мониторингу госзакупок.