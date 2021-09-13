Внедрение системы распознавания лиц в московских школах будет по желанию родителей

Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, но в некоторых из учреждений по согласию родителей могут провести эксперимент, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц».

По ее словам, такие эксперименты возможны только по согласию родителей учеников.

Распознавание лиц в школах Москвы появится только с согласия родителей учащихся



Биометрические данные будут использоваться в некоторых школах. Но только в формате экспериментов на добровольных началах. https://t.co/kty5UlEQPk pic.twitter.com/vPW4spdTt1 — Бессонная редакция (@ferraru) September 13, 2021



О том, что к следующему году департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы совместно с департаментом образования и науки может внедрить в московских школах систему распознавания лиц, стало известно из отзыва главы ДИТ Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры проект постановления правительства. Систему предлагается внедрить для «повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава».



Знакомый с ситуацией источник «Ъ» отмечал, что идея внедрить в школах биометрию поднималась весной на одном из заседаний Совета безопасности после трагедии в Казани, где в результате стрельбы в гимназии погибли девять человек, в том числе семь детей.