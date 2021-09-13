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13 сентября 2021

Внедрение системы распознавания лиц в московских школах будет по желанию родителей

Как сообщила столичная мэрия, данную технологию планируется применять лишь в некоторых учреждениях в качестве эксперимента.

Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, но в некоторых из учреждений по согласию родителей могут провести эксперимент, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц».

По ее словам, такие эксперименты возможны только по согласию родителей учеников.

 


О том, что к следующему году департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы совместно с департаментом образования и науки может внедрить в московских школах систему распознавания лиц, стало известно из отзыва главы ДИТ Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры проект постановления правительства. Систему предлагается внедрить для «повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава».

Знакомый с ситуацией источник «Ъ» отмечал, что идея внедрить в школах биометрию поднималась весной на одном из заседаний Совета безопасности после трагедии в Казани, где в результате стрельбы в гимназии погибли девять человек, в том числе семь детей.

Москва 152-ФЗ распознавание лиц слежка школы ДИТ мэрия дети биометрия

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