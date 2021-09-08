Система распознавания лиц будет внедрена в московских школах в 2022 году

Глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко дал официальный отзыв на проект постановления Правительства РФ, разработанный Минцифры, о расширении случаев сбора и обработки биометрии. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на документ.

Власти Москвы предложили в 2022 году запустить в школах систему распознавания лиц.



Предполагается, что школьников и учителей будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. К этой идее вернулись после стрельбы в школе Казани.https://t.co/eL8xMikfxU — TJ (@tjournal) September 8, 2021

Из отзыва следует, что к 2022 году ДИТ совместно с департаментом образования и науки столицы планирует внедрить в школах Москвы систему распознавания лиц. Предполагается, что школьников и учителей будут пускать в образовательные учреждения только после биометрической аутентификации.

Согласно письму, школьников и учителей будут пускать в учебные заведения только после биометрической аутентификации.



Необходимость введения системы распознавания лиц объясняется тем, что она позволит «повысить личную безопасность учащихся и преподавательского состава».



Источник «Ъ» рассказал, что идея внедрить биометрию в школах обсуждалась весной на одном из заседаний Совета безопасности после стрельбы в казанской школе. Близкий к мэрии собеседник газеты отметил, что с юридической точки зрения препятствий у проекта нет, так как Москва «имеет статус города с экспериментальным правовым режимом в области цифровых технологий, поэтому власти столицы могут запустить проект на законных основаниях».



В ДИТ подтвердили, что правительство Москвы изучает возможность внедрения системы распознавания лиц в школах. Там отметили, что пока рано утверждать, что биометрия будет введена. В любом случае для ее применения нужно решение директора, учителей и родителей, отметили в ведомстве.

Система распознавания лиц — технология двойного назначения, которая несёт множество рисков, о чём неоднократно писала «РосКомСвобода». Её использование зачастую не регламентировано никакими правовыми актами, а следовательно - непрозрачно и неконтролируемо. Кроме этого, отсутствуют работающие нормы по хранению данных, а также высока вероятность утечки следствие коррупции и «человеческого фактора».



Летом прошлого года «РосКомСвобода» смогла доказать, что данные с камер видеонаблюдения продаются на чёрном рынке данных, и за небольшую сумму можно заказать «пробив» лица любого гражданина.



Множество случаев неправомерного преследования граждан на основании данных с камер связано с ошибкой распознавания — причём это происходит не только в России, но и в США, и в других странах, где применяется такая технология.



«РосКомСвобода» требует ввести пятилетний мораторий на использование технологии распознавания лиц. Напоминаем нашу позицию: пока такая система не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. В рамках кампании по запрету такой системы мы запустили петицию, к которой может присоединиться любой желающий.