Мы требуем ввести мораторий на системы распознавания лиц

В августе этого года мы провели собственное расследование на предмет утечек данных с московских камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.
Сообщения об утечках этих данных и продажи доступа к камерам появились еще в конце 2019 года, мы же решили проверить насколько за полгода улучшилась ситуация и сделали ли что-то чиновники, чтобы предотвратить утечки данных.
В рамках проведенного эксперимента стало понятно: ничего не изменилось. Утечки и неавторизованный доступ к технологиям распознавания лиц позволяют следить за любым.
По просьбе «РосКомСвободы» журналист Андрей Каганских провел мониторинг предложений о продаже данных с камер видеонаблюдения на чёрных рынках.
Что удалось выяснить:
В эксперименте приняла участие волонтёр «Роскомсвободы» Анна Кузнецова. За 16 тысяч рублей она заказала «пробив» собственного лица и получила подробный отчет с результатом от 79 московских камер с точностью определения лица 71%, с указанием всех адресов, где она была за последний месяц.
Чтобы понять, пытаются ли московские чиновники бороться с утечками данных из этих систем и проводят ли они мониторинг предложений черного рынка, мы направили запросы в МВД и ДИТ с требованием разъяснить ряд моментов:
В сентябре мы получили ответ на наш запрос от ДИТ, однако в нём ведомство предпочло избежать конкретики и формально сослаться на регламенты, приказы и постановления Правительства. Ответа от МВД так и не поступило.
Ответ ДИТ Москвы на запрос РосКомСвободы
Ведущий юрист «РосКомСвободы», партнёр Центра цифровых прав Саркис Дарбинян, ознакомившись с письмом ДИТ, отметил:
«ДИТ ничего не говорит о том, по каким именно основаниям может давать доступ, проверяют ли они по такому запросу наличие у запрашивающих решения суда или постановления оперативных и следственных органов на это? Очевидно, что никаких механизмов проверки того, как этим правом в дальнейшем распоряжаются силовики (например, в случае дальнейшей передачи логина и пароля от системы), не существует. По крайней мере, нам про это ничего не говорят».
16 сентября Анна Кузнецова по факту утечки своих данных с московских видеокамер подала в Тверской районный суд столицы иск к ДИТ Москвы и МВД с требованием запретить использование системы распознавания лиц. Также наш волонтёр требует 100 тысяч компенсации за вред, причинённый утечкой данных.
«Мы будем добиваться публичности регламентов доступа к системе и запрета на использование технологии двойного назначения в текущем виде», — поясняет Саркис Дарбинян.
Уже спустя неделю после подачи судебного иска Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении двух сотрудников правоохранительных органов, которые были причастны к утечке данных.
В результате проверки выяснилось, что «пробивом по лицу» занимались оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов. Первый искал данные, имея доступ к системе распознавания лиц в течение последних трёх месяцев, а второй хотел получить информацию о «частной жизни» Анны Кузнецовой и Надежды Соболь и передал полученную информацию «при неустановленных обстоятельствах» третьим лицам.
Уголовное дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Каждый полицейский теперь может получить до восьми лет лишения свободы по совокупности совершённых преступлений.
Это дело показало, что доступ к системе может получить любой сотрудник полиции, и никто это не отслеживает.
«Ни прокуратура, ни Роскомнадзор не проверяют МВД на предмет использования технологии распознавания лиц и обработки биометрических данных граждан. Нет никаких регламентов, которые бы устанавливали порядок работы с такими данными и основания для возможности осуществления слежки с использованием биометрии», — рассказывает руководитель нашей юридической практики Саркис Дарбинян.
Сейчас действия властей говорят о том, что наказать намерены лишь отдельных лиц, однако системная проблема всё еще остаётся нерешённой.
«РосКомСвобода» продолжит требовать через суд раскрытия всех регламентов и предоставления этих документов для изучения.
Напоминаем нашу позицию: пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. Данный кейс — результат пробела в правовой базе.
Сейчас Роскомсвобода продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц. Вы можете помочь нам, присоединившись к кампании и подписав петицию на сайте Change.org.
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