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26 September 2023

Иностранные провайдеры хостинга попали под «меры понуждения» Роскомнадзора

Санкции снимут только после исполнения требований законодательства

Роскомнадзор примет меры понуждения в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга. Поисковые системы начнут информировать пользователей о нарушении этими компаниями российского законодательства.

Под действия мер попадут:

  • Hetzel Online GmbH (hetzner.com);
  • Network Solutions, LLC (networksolutions.com);
  • WPEngine, Inc. (wpengine.com);
  • HostGator.com, LLC (hostgator.com);
  • Ionos Inc. (ionos.com);
  • DreamHost, LLC (dreamhost.com);
  • FastComet, Inc. (fastcomet.com);
  • Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);
  • GoDaddy.com LLC (godaddy.com);
  • Bluehost, Inc. (bluehost.com);
  • Kamatera Inc. (kamatera.com);
  • DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).

Провайдеры хостинга не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не создали представительство в России. 

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей», — говорится на сайте ведомства.
Роскомнадзор интернет хостинг хостеры

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