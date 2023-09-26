Иностранные провайдеры хостинга попали под «меры понуждения» Роскомнадзора

Роскомнадзор примет меры понуждения в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга. Поисковые системы начнут информировать пользователей о нарушении этими компаниями российского законодательства.
Под действия мер попадут:
Провайдеры хостинга не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не создали представительство в России.
«Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей», — говорится на сайте ведомства.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.