Иностранные провайдеры хостинга попали под «меры понуждения» Роскомнадзора

Роскомнадзор примет меры понуждения в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга. Поисковые системы начнут информировать пользователей о нарушении этими компаниями российского законодательства.

Под действия мер попадут:

Hetzel Online GmbH (hetzner.com);

Network Solutions, LLC (networksolutions.com);

WPEngine, Inc. (wpengine.com);

HostGator.com, LLC (hostgator.com);

Ionos Inc. (ionos.com);

DreamHost, LLC (dreamhost.com);

FastComet, Inc. (fastcomet.com);

Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);

GoDaddy.com LLC (godaddy.com);

Bluehost, Inc. (bluehost.com);

Kamatera Inc. (kamatera.com);

DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).

Провайдеры хостинга не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не создали представительство в России.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей», — говорится на сайте ведомства.