Путин подписал закон о слежке за денежными переводами из «нежелательных» стран

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые окажут влияние на Рунет и деятельность россиян в Сети.

Новый закон (230-ФЗ) запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами страны. Запрет вводится на «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц».



Помимо этого, законопроект предусматривает новый порядок внесения в список нежелательных организаций. Теперь туда могут попасть и те, которые переводили деньги или выступали посредниками при переводе средств на счета организации, ранее признанной нежелательной, «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».



Документ предполагает, что Росфинмониторинг будет отслеживать переводы, поступающие в НКО «с территории определенных государств». Кроме того, теперь НКО придется отчитываться о получении и расходовании всех средств, полученных из-за рубежа (раньше это правило касалась лишь переводов, сумма которых была больше 100 тысяч рублей).

Вступление в силу — 1 октября 2022 года.

Наиболее запутанным выглядит федеральный закон 232-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который включает в себя поправки, касающиеся совершенно разных категорий — оружия, полномочий Росгвардии, неупоминания статуса «террористическая организация», деятельности нежелательных организаций и даже поправки в отношении участников митингов и шествий. Но мы чуть более подробно остановимся на тех изменениях, которые коснутся интернета.

Во-первых, законом вводится административная ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций за рубежом. Во-вторых, почему-то именно в этот закон вписан пункт о штрафе за распространение информации об организации, деятельность которой запрещена из-за признания террористической без соответствующей пометки. Также, как уже указывалось выше, законом расширяются полномочия Росгвардии, вводятся новые штрафы за неповиновение её сотрудникам, либо за неисполнение их предписаний.



Вносятся изменения в статью 20.33 КоАП, и теперь участие в деятельности иностранной или международной неправительстенной организации (НПО), в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ, или нарушение запретов «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод человека» будет наказываться админштрафом: для граждан — от 5000 до 15000 рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — работников аппаратов избирательных комиссий — дисквалификацию сроком на один год, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Федеральным законом 231-ФЗ ужесточены правила оборота оружия и выдачи лицензий на него. Документом вводится реестр лицензий и разрешений, порядок формирования и ведения которого установит Правительство РФ. Вносятся поправки в закон «О СМИ», запрещающие публикацию инструкций по незаконному изготовлению или переделке оружия, а также основных частей огнестрельного оружия. Такой же запрет касается интернета, причём блокировка подобных материалов будет осуществляться внесудебно.

Вступает в силу по истечении одного года после для его опубликования.