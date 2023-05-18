Штрафы за «незаконное использование зарубежных мессенджеров» одобрены в первом чтении

В первом чтении принят законопроект №337250-8 об административной ответственности за «незаконное использование зарубежных мессенджеров». Об этом сообщил один из авторов документа депутат Антон Горелкин.

Им вводятся штрафы за пересылку российскими ведомствами персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры, которые есть в соответствующем списке Роскомнадзора. Должностным лицам будет грозить штраф от от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 700 тысяч.

Горелкин подчёркивает, что обычных граждан закон не коснётся:

«Они по-прежнему могут использовать зарубежные мессенджеры как для личных целей, так и в рабочей коммуникации. А вот банки и госведомства в некоторых особо оговоренных случаях будут платить штрафы за пересылку финансовой информации и персональных данных».

Депутат считает, что «чиновники должны четко понимать: нельзя загружать чувствительную информацию на сервера, расположенные в чужой юрисдикции, доступ к которым легко могут получить зарубежные спецслужбы». «Люди, которые работают в госсекторе, должны понимать все современные риски. Сейчас некоторые школьники знают о цифровой гигиене больше, чем многие сотрудники ведомств — что в условиях информационного противоборства просто недопустимо», – пишет Горелкин.



«Также наш законопроект преследует и более глобальную, стратегическую задачу: фокусирует запрос финансовых институтов на внедрение инновационных решений с зарубежного сегмента на отечественный. Ведь внедряя новые инструменты вроде чат-ботов, банки фактически инвестируют в развитие инфраструктуры того или иного мессенджера – и лучше пусть это будут отечественные разработки», – подытоживает депутат.