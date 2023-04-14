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Новости
14 April 2023

За пересылку важной информации через зарубежные мессенджеры будут штрафовать

Соответствующие ограничения для госорганов и «ряда организаций» действуют с 1 марта, но законопроект о наказаниях за нарушение запрета внесён только сейчас и согласно ему, сумма штрафа может доходить до семисот тысяч рублей.
Фото: depositphotos.com

Зампредседателя инфокомитета Госдумы Антон Горелкин сообщил, что им и группой других депутатов в парламент был внесён законопроект №337250-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Им вводятся штрафы за пересылку российскими госорганами персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры.

Депутат напомнил, что с 1 марта 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий запрет на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете).

Об этом также в своём Telegram сообщил Роскомнадзор, опубликовав там же список таких сервисов:

1. Discord;
2. Microsoft Teams;
3. Skype for Business;
4. Snapchat;
5. Telegram;
6. Threema;
7. Viber;
8. WhatsApp;
9. WeChat.

«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», – отметил РКН.

Депутат Горелкин, в свою очередь, рассказал о том, какие наказания ждут тех, кто нарушит данный запрет:

«Теперь нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от ста до семисот тысяч. Наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не собирается: более того, их можно продолжать использовать для рабочей коммуникации в большинстве случаев (когда дело не касается предоставления государственной или муниципальной услуги, выполнения государственного заказа или муниципального задания)».

Депутат тоже обратил внимание, что в списке есть Telegram, которым, к слову, пользуется и он сам, и Роскомнадзор.

Из нового законопроекта не совсем ясно, кого именно коснутся новые поправки. Так, исходя из федерального закона №584-ФЗ, речь идёт о государственных и муниципальных органах, Роскомнадзор в своём пресс-релизе также упоминает «ряд организаций», но в новом законопроекте какого бы то ни было разъяснения нет.

Роскомнадзор КоАП штрафы мессенджеры 584-ФЗ

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