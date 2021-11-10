Meta/Facebook по требованию Роскомнадзора и Росмолодёжи заблокировала более 1,7 тысяч материалов

Компания Meta, до недавнего времени известная как Facebook, опубликовала отчёт о прозрачности, в котором рассказала о взаимодействии с властями разных стран, в том числе и России.

С января по июнь из Facebook и Instagram было удалено 1762 материала. Это больше, чем за тот же период 2020 года (771), но меньше, чем за июль-декабрь (1,87 тысяч):

«Мы ограничили доступ в России к 1762 материалам, о которых Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила как о якобы нарушающих местное законодательство, в том числе к 871 материалу, связанному с экстремизмом; к 283 материалам, связанным с бандитизмом; к 194 материалам, связанным с продажей и использованием регулируемых и поддельных товаров; к десяти, связанным с членовредительством, и к пяти, которые связаны с азартными играми. Кроме того, мы ограничили доступ к 399 материалам за нарушение местных законов, находящихся в ведении Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь)», — прокомментировала свои действия компания.

Любопытно, что ранее о получении требований от Росмолодёжи и каком-либо взаимодействии с агентством Facebook не сообщал.

В Facebook был ограничен доступ к 95 страницам и группам, 776 постам, 5 профилям и одному событию (ивенту):

В Instagram это коснулось 382 аккаунтов и 506 медиа:

С января по июнь Россия направила 33 государственных запроса о предоставлении данных, из них 30 касались конкретных аккаунтов. Ни один из этих запросов компания не удовлетворила.

Пока это рекордное количество запросов за рассматриваемый период — в 2020 году за первое полугодие было направлено 19 уведомлений, во втором — 20:

Стоит заметить, Россия не входит даже в пятёрку лидеров по запросам данных.

Всего в первом полугодии 2021 года соцсеть получила 211055 запросов, 351471 касались пользовательских аккаунтов. В целом она удовлетворила 70,9% запросов.

Наибольшее количество данных запросили США — 63657 (удовлетворено 89%). Следом идёт Индия с 45,3 тысячами запросов (удовлетворено 51%), Германия — 22,1 тыс. (64%), затем Франция (13,8 тыс., 80%), замыкает пятёрку лидеров Бразилия (13 тыс., 79%).

В целом по миру количество запросов растёт. За отчётный период 2020 года их было 174 тысячи, во втором полугодии — 191 тысяча.

«Facebook отвечает на запросы государственных органов о предоставлении данных в соответствии с действующим законодательством и нашими условиями обслуживания. Каждый запрос, который мы получаем, тщательно проверяется на предмет юридической достаточности, и мы можем отклонить или потребовать большей конкретности в запросах, которые кажутся слишком общими или расплывчатыми», — отмечает компания.