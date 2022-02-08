Meta грозит закрыть Facebook и Instagram в Европе из-за спора об обмене данными

Meta заявила, что рассматривает возможность закрытия Facebook и Instagram в Европе, если она не сможет продолжать передавать пользовательские данные в США. Европейские регуляторы в настоящее время разрабатывают законодательство о том, как данные граждан ЕС передаются через Атлантику. Корпорация добавила, что это «существенно и негативно повлияет на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности». При этом уходить из Европы она не хочет.

«Если новая система трансатлантической передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать пользоваться SCCs (стандартные договорные условия) или полагаться на другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, мы, скорее всего, не сможем и предоставлять ряд наших наиболее важных продуктов и услуг в Европе, включая Facebook и Instagram», — пояснили в Meta.

Если SCCs нельзя будет использовать для передачиданных, корпорации придётся изолировать большую часть данных, которые она собирает о европейских пользователях.

Напомним, в июле 2020 года суд ЕС постановил, что стандарт передачи данных между ЕС и США недостаточно защищает приватность европейских граждан. В августе того же года Комиссия по защите Ирландии направила Facebook предварительный приказ прекратить передачу пользовательских данных из ЕС в США. Ожидается, что она примет окончательное решение в первой половине 2022 года.