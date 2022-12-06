Meta грозится убрать новости в США из Facebook из-за законопроекта о конкуренции

Компания Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) пригрозила убрать со своей платформы новости, если Конгресс США примет закон о конкуренции и сохранении журналистики, согласно которому корпорация должна будет платить новостным компаниям за размещение их контента.

«Если Конгресс примет непродуманный закон о журналистике в рамках законодательства о национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность полного удаления новостей с нашей платформы, а не участия в переговорах по поручению правительства, которые несправедливо игнорируют любую ценность, которую мы приносим новостным агентствам за счёт увеличения трафика и подписки», — заявил представитель компании Энди Стоун.

Законопроект предлагает четырехлётний период для переговоров новостных компаний с онлайн-дистрибьюторами контента (например, соцсетями) по условиям распространения новостей. Документ не охватывает крупные издания, такие как WSJ или The New York Times, но региональные СМИ могут получить выгоду.

News Media Alliance, в частности, заявил, что «местные газеты не могут позволить себе выдержать ещё несколько лет использования и злоупотреблений Big Tech, а время для принятия мер сокращается».

«Если Конгресс не примет мер в ближайшее время, мы рискуем позволить социальным сетям де-факто стать местной газетой Америки», — сказали в альянсе.

Похожий закон, обязывающий онлайн-платформы платить за новости, хотели принять в прошлом году в Австралии. Тогда Facebook заблокировал публикации СМИ страны, указав, что прибыль соцсети от размещения новостей минимальна, а производители контента получают свою выгоду от размещения новостей в Facebook.



В итоге власти и компания договорились о том, что государство примет во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google (который тоже попадал под действие закона) и СМИ. Кроме того, платформам и издателям дали два месяца на заключение соглашения о сотрудничестве, после чего соцсеть отменила ограничения на контент СМИ.







