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6 December 2022

Meta грозится убрать новости в США из Facebook из-за законопроекта о конкуренции

Конгресс США хочет принять закон о конкуренции и сохранении журналистики, согласно которому корпорация должна будет платить новостным компаниям за размещение их контента.

Компания Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) пригрозила убрать со своей платформы новости, если Конгресс США примет закон о конкуренции и сохранении журналистики, согласно которому корпорация должна будет платить новостным компаниям за размещение их контента.

«Если Конгресс примет непродуманный закон о журналистике в рамках законодательства о национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность полного удаления новостей с нашей платформы, а не участия в переговорах по поручению правительства, которые несправедливо игнорируют любую ценность, которую мы приносим новостным агентствам за счёт увеличения трафика и подписки», — заявил представитель компании Энди Стоун.

Законопроект предлагает четырехлётний период для переговоров новостных компаний с онлайн-дистрибьюторами контента (например, соцсетями) по условиям распространения новостей. Документ не охватывает крупные издания, такие как WSJ или The New York Times, но региональные СМИ могут получить выгоду. 

News Media Alliance, в частности, заявил, что «местные газеты не могут позволить себе выдержать ещё несколько лет использования и злоупотреблений Big Tech, а время для принятия мер сокращается».

«Если Конгресс не примет мер в ближайшее время, мы рискуем позволить социальным сетям де-факто стать местной газетой Америки», — сказали в альянсе.

 

Похожий закон, обязывающий онлайн-платформы платить за новости, хотели принять в прошлом году в Австралии. Тогда Facebook заблокировал публикации СМИ страны, указав, что прибыль соцсети от размещения новостей минимальна, а производители контента получают свою выгоду от размещения новостей в Facebook.

В итоге власти и компания договорились о том, что государство примет во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google (который тоже попадал под действие закона) и СМИ. Кроме того, платформам и издателям дали два месяца на заключение соглашения о сотрудничестве, после чего соцсеть отменила ограничения на контент СМИ.



СМИ новости США поисковики Meta

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