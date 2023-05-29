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Аналитика
29 May 2023

Meta получила почти 240 тысяч запросов на данные пользователей по всему миру

Речь идёт во второй половине 2022 года.
Источник: Meta

Количество государственных запросов к Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) на получение пользовательских данных увеличилось на 0,8%, с 237 414 в первом полугодии 2022 года до 239 388 (относительно 415 642 аккаунтов) во втором полугодии. Это следует из свежего отчёта о прозрачности компании. Лидером стали США (64 148 запросов), за ними идут Индия (63 852), Германия (17 541), Бразилия (17 441) и Франция (12 689). И

Из России зафиксировано всего три запроса. В первом полугодии их было восемь.

 

«Мы выполняем правительственные запросы о предоставлении пользовательской информации только в тех случаях, когда у нас есть добросовестное убеждение, что это законно, — говорится на сайте компании. — Кроме того, мы оцениваем, соответствует ли запрос международно признанным стандартам в области прав человека <...> При выполнении требований мы предоставляем только ту информацию, которая точно соответствует запросу. Если мы определяем, что запрос чрезмерно широк, мы отклоняем его, в том числе при необходимости доходя до суда».

 

Платформа также удалила 4 453 696 материалов на основе 2 764 215 сообщений о нарушении авторских прав, 593 179 материалов на основе 1 047 326 сообщений о товарных знаках и 1 712 384 — на основе 180 029 сообщений о контрафакции. Кроме того, компания заблаговременно сама удалила 40 889 752 публикации по соображениям защиты авторского права и 115 670 888 — по причине контрафакции.

Отчёт о государственных запросах по ограничению контента за аналогичный период Meta пока не представила.

В этом году исполняется 10 лет с момента публикации первого отчёта о прозрачности компании (тогда — Facebook), в котором основное внимание уделялось правительственным запросам пользовательских данных.

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