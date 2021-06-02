Четыре сайта по иску писателя-фантаста Василия Головачёва попали в «вечный» бан

Мосгорсуд по иску культового российского писателя-фантаста Василия Головачёва на постоянной основе заблокировал за «пиратство» четыре сайта: free33.ru, 1rust.ru, nikig.ru и wolixs.at.ua.



Как следует из опубликованного на сайте суда решения, в этом списке также сайт 500book.ru, но у него в бан попала пока только одна ссылка.



Объектом претензий писателя стали ссылки на копии таких произведений как:

«Ко времени моих слез»;

«Небывалое неизбежно»;

«По ту сторону огня»;

«Пришельцы против пришельцев»;

«Черный человек».

Парадоксально, но из четырёх «навечно» попавших в бан сайтов в реестре ранее был только free33.ru, остальные в нарушении авторских и исключительных прав не замечены, а именно такие «рецидивы» дают правообладателям возможность блокировать нарушителей на постоянной основе.



Также интересно, что ссылка с книгой не попавшего в список запрещённых сайта 500book.ru до сих пор доступна и не внесена в реестр заблокированных сайтов.



Сайты 1rust.ru и nikig.ru уже полностью недоступны. Видимо, разделегированы хостерами — по крайней мере, такая «заглушка» выдаётся при попытке перехода на второй сайт.

Василий Головачёв проявляет достаточно большую активность в защите своих авторских прав. За один только 2020 год им было подано более десяти таких заявлений.