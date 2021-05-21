Торговавшие данными из системы распознавания лиц полицейские снова предстанут перед судом

Дело о продаже биометрических данных волонтёрки «РосКомСвободы» Анны Кузнецовой не закончено, хотя в апреле Бабушкинский районый суд г. Москвы прекратил уголовное преследование оперативника УВД по Северо-Восточному округу Дмитрия Шершнёва и сотрудника ППС Бутырского района Константина Иванова. Напомним, «РосКомСвобода» летом прошлого года провела расследование относительно надёжности система распознавания лиц, применяемой в камерах видеонаблюдения в Москве, и выяснила, что данные с камер продаются на чёрном рынке. Анна Кузнецова смогла заказать у торговца данными «пробив» своего лица и всего за 16 тысяч рублей получила эти данные на руки.



После резонанса в прессе власти провели проверку, в результате которой выяснилось, что таким образом «подрабатывали» вышеназванные сотрудники МВД, где Шершнёв, имевший доступ к системе распознавания лиц, искал данные, а Иванов, получивший информацию о частной жизни нашей волонтёрки, а также Надежды Соболь, передал эти данные третьим лицам.



Судья Бабушкинского райсуда Людмила Костюнина признала обоих полицейских виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни, при этом с использованием служебного положения — то есть в двух преступлениях. Поскольку правонарушения небольшой и средней тяжести, подсудимые свою вину признали и ущерб возместили, судья прекратила уголовное преследование и назначила штрафы: Шершневу в размере 20 тыс. руб., Иванову — 10 тыс. руб.



Потерпевшая и её адвокаты не согласились с этим судебным постановлением.



«Со стороны потерпевшей Анны Кузнецовой была подана апелляционная жалоба из-за несправедливого размера штрафов, – поясняет медиаюрист «РосКомСвободы», адвокат Екатерина Абашина. – Одному обвиняемому 10 000 рублей за 2 эпизода по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), другому - 20 000 одновременно по ст. 137 УК РФ и по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиям). В уголовном деле двое потерпевших, обвиняемые — сотрудники полиции, воспользовавшиеся своим служебным положением для получения данных из столичной системы распознавания лиц».



Назначенные судом штрафы меньше административных штрафов по КоАП РФ за неправильную обработку персональных данных, то есть за деяния меньшей общественной опасности. «Поэтому мы просили суд изменить размер штрафа на более справедливый», – рассказывает адвокат Абашина.



Одновременно с этим, Басманный межрайонный прокурор также обжаловал постановление от 16 апреля и просил направить дело на новое рассмотрение, поскольку, по его мнению, суд первой инстанции не учёл степень общественной опасности действий обвиняемых и тот факт, что один из них неполностью загладил вину.

❗️UPD. Дело об участии сотрудников МВД в продаже биометрии Анны Кузнецовой получило продолжение.



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«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Анны и представление прокурора, и постановил вернуть дело на новое рассмотрение», — адвокат Екатерина Абашина. — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) May 20, 2021

В результате, 20 мая текущего года Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Анны Кузнецовой и представление прокурора и постановил вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда первой инстанции.

По мнению главы юридической практики «РосКомСвободы» Саркиса Дарбиняна:

«Решение Бабушкинского суда по полицейским-пробивщикам – это плевок в лицо судебной системы. Товарищи не только не загладили вину перед потерпевшей и обществом, но и отделались еще микроскопическими штрафами, еще и без какой-либо судимости. Если наказания за должностные преступления, связанные с нарушением права на тайну частной жизни будут такими низкими, то закон никогда не сможет защитить права человека от подобных злоупотреблений и рецидивов. Со столь мягким постановлением суда не согласился даже прокурор. Поэтому апелляционный суд, рассмотрев жалобы, согласился, что вынесенное решение нельзя считать справедливым и дело должно быть рассмотрено заново в ином составе судей».

Дата следующего заседания пока неизвестна.

«РосКомСвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц, пока не разработано соответствующее регулирование данной технологии. Системы распознавания являются технологиями двойного назначения и могут использоваться для давления на общество. Массовое распознавание лиц должно быть запрещено до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность его использования для граждан. К тому же, как видим, собираемые такими системами данные не защищены от утечек и кражи.