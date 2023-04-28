Microsoft: Россия — вторая по числу запросов на удаление контента

Во второй половине 2022 года Microsoft из России поступило 133 запроса на удаление контента — страна находится на втором месте списка. По 34 запросам (26%) были предприняты действия (action taken). Чуть меньше запросов за отчётный период пришло от Южной Кореи Кореи (106, на 97 среагировали). Далее идёт Франция (90 и 60 соответственно). Лидер — Китай с 813 запросами, на которые ответили в 763 случаях (94%).

Источник: Microsoft

В первом полугодии 2022 года тройка лидеров (как, впрочем, и четвёртое место) была такой же, но запросов у первых двух стран — в разы больше. У Китая это 1153 запроса, у России — 827. У Южной Кореи — 99. У Франции — 65.

Примечательно, что страны дальше по списку в оба полугодия идут с ощутимым «отставанием». Так, во втором полугодии пятую строчку занимает Индонезия всего с пятью запросами, в первом — Германия с девятью.

Цифры включают в себя все потребительские онлайн-сервисы корпорации, такие как Bing, Bing Ada, Onedrive, MSN. Запросы затрагивают широкий спектр тем и часто касаются нарушений местного законодательства, например, разжигания ненависти, диффамации, порнографии и т.д. Помимо этого они могут сообщать о предполагаемых нарушениях политики компании.