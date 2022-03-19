Нужна юр.помощь?
Новости
19 March 2022

Для борьбы с «серыми» SIM-картами предлагается ограничить количество корпоративных номеров до сотни

Это следует из законопроекта Минцифры, который направлен на установление предельного количества идентификационных модулей для юрлиц либо индивидуальных предпринимателей (ИП).

Минцифры разработало проект изменений в закон «О связи», который коснётся обслуживания юрлиц и ИП. Проект закона направлен на регулирование в сфере оборота идентификационных модулей, установления их предельного количества.

Как отмечает Telegram-канал «Телеком-ревью», одним из первых обративший внимание на этот документ, новые правила обслуживания будут выглядеть следующим образом:

«Пользоваться услугами можно только при условии внесения на госпортал сведений о физлицах.

Не могут содержаться сведения о более, чем 100 абонентских номерах, выделенных операторами подвижной связи.

Оператор связи обязан проверять наличие сведений о пользователях.

Оператор связи обязан не оказывать в отношении абонентского номера услуги связи если сведений нет или они не те».

Обращение с просьбой ограничить предельно допустимое число мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного человека, депутат Госдумы Олег Матвейчев направил в Минцифры в начале февраля текущего года.

Как замечает «Телеком-ревью», ранее был принят закон №533-ФЗ о борьбе с «симками» — с 1 июня 2021 г. все компании уже обязали привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. «И вновь продолжается бой...», – иронизирует Telegram-канал. Напомним, этот закон изначально подавался как средство борьбы с лжеминированиями.

Дата окончания публичного обсуждения законопроекта Минфцифры — 14 апреля 2022 г. Свои предложения или замечания вы можете оставить на странице документа.

Минцифры лжеминирование 533-ФЗ сим-карты 126-ФЗ

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Сотовые операторы против передачи Роскомнадзору данных корпоративных абонентов
Закон о SIM-картах может парализовать работу банкоматов, платёжных терминалов и видеонаблюдения
Более половины корпоративных абонентов могут быть отключены по закону о «серых sim-картах»
Система для сбора данных абонентов в итоге будет стоить 341,5 миллионов рублей
Минцифры готовит подзаконные акты по аутентификации корпоративных абонентов мобильной связи
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности