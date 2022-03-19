Для борьбы с «серыми» SIM-картами предлагается ограничить количество корпоративных номеров до сотни

Минцифры разработало проект изменений в закон «О связи», который коснётся обслуживания юрлиц и ИП. Проект закона направлен на регулирование в сфере оборота идентификационных модулей, установления их предельного количества.

Как отмечает Telegram-канал «Телеком-ревью», одним из первых обративший внимание на этот документ, новые правила обслуживания будут выглядеть следующим образом:

«Пользоваться услугами можно только при условии внесения на госпортал сведений о физлицах.



Не могут содержаться сведения о более, чем 100 абонентских номерах, выделенных операторами подвижной связи.



Оператор связи обязан проверять наличие сведений о пользователях.



Оператор связи обязан не оказывать в отношении абонентского номера услуги связи если сведений нет или они не те».

Обращение с просьбой ограничить предельно допустимое число мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного человека, депутат Госдумы Олег Матвейчев направил в Минцифры в начале февраля текущего года.

Как замечает «Телеком-ревью», ранее был принят закон №533-ФЗ о борьбе с «симками» — с 1 июня 2021 г. все компании уже обязали привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. «И вновь продолжается бой...», – иронизирует Telegram-канал. Напомним, этот закон изначально подавался как средство борьбы с лжеминированиями.

Дата окончания публичного обсуждения законопроекта Минфцифры — 14 апреля 2022 г. Свои предложения или замечания вы можете оставить на странице документа.