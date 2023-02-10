Минцифры с помощью багхантеров проверит госсайты на уязвимости

Минцифры запускает проект по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Программа пройдёт в несколько этапов. На первом — независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список ресурсов будет расширен, а условия — обновлены.

За успешную работу багхантеры могут получить до миллиона рублей. Программу спонсирует Ростелеком.

Вознаграждение зависит от степени уязвимости:

низкая — подарки с символикой проекта;

средняя — до 50 тыс. рублей;

высокая — от 50 до 200 тыс. руб.;

критическая — до 1 млн рублей и благодарность от команды Минцифры.

Тестирование доступно на платформах BI.ZONE и Positive Technologies.

«Исследователи будут действовать по установленным правилам. Работа на платформе позволит определить логику потенциальных хакеров, эти данные будут использованы для дополнительной защиты информационных систем», – заявили в министерстве.