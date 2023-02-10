Минцифры с помощью багхантеров проверит госсайты на уязвимости

Минцифры запускает проект по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Программа пройдёт в несколько этапов. На первом — независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список ресурсов будет расширен, а условия — обновлены.
За успешную работу багхантеры могут получить до миллиона рублей. Программу спонсирует Ростелеком.
Вознаграждение зависит от степени уязвимости:
Тестирование доступно на платформах BI.ZONE и Positive Technologies.
«Исследователи будут действовать по установленным правилам. Работа на платформе позволит определить логику потенциальных хакеров, эти данные будут использованы для дополнительной защиты информационных систем», – заявили в министерстве.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.