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10 February 2023

Минцифры с помощью багхантеров проверит госсайты на уязвимости

Программа пройдёт в несколько этапов: проверка Госуслуг и ЕСИА, затем список ресурсов будет расширен, а условия — обновлены. За успешную работу багхантеры могут получить до миллиона рублей.

Минцифры запускает проект по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Программа пройдёт в несколько этапов. На первом — независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список ресурсов будет расширен, а условия — обновлены.

За успешную работу багхантеры могут получить до миллиона рублей. Программу спонсирует Ростелеком.

Вознаграждение зависит от степени уязвимости:

  • низкая — подарки с символикой проекта;
  • средняя — до 50 тыс. рублей;
  • высокая — от 50 до 200 тыс. руб.;
  • критическая — до 1 млн рублей и благодарность от команды Минцифры.

Тестирование доступно на платформах BI.ZONE и Positive Technologies.

«Исследователи будут действовать по установленным правилам. Работа на платформе позволит определить логику потенциальных хакеров, эти данные будут использованы для дополнительной защиты информационных систем», – заявили в министерстве.

Минцифры уязвимости ЕСИА Госуслуги белые хакеры багхантеры

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