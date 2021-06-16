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June 16, 2021, 12:50 p.m.

Минцифры: COVID-сертификат сформируют «Госуслуги» после получения II-го компонента вакцины

Министерство разъяснило процесс формирования документа, подчеркнув, что другой возможности получить сертификат не существует.

Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов. Как говорится в пресс-релизе министерства, медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя.

«Другой возможности сформировать документ не существует, — подчёркивается в пресс-релизе министерства. — Таким образом, портал Госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения».

Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через Госуслуги.

коронавирус Минздрав Госуслуги сертификат Минцицры

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