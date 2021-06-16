Минцифры: COVID-сертификат сформируют «Госуслуги» после получения II-го компонента вакцины

Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов. Как говорится в пресс-релизе министерства, медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя.



«Другой возможности сформировать документ не существует, — подчёркивается в пресс-релизе министерства. — Таким образом, портал Госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения».



Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через Госуслуги.