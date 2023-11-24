Минцифры предлагает создать национальную систему видеонаблюдения

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил включить в нацпроект «Экономика данных» инициативу, предполагающую создание национальной платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения в России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на презентацию главы министерства Максута Шадаева, представленную недавно на стратегической сессии по вышеупомянутому нацпроекту.

Судя по материалам, сейчас в российских городах работает 1,2 млн камер видеонаблюдения. Только половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным системам в регионах. Доступа к частным камерам у региональных властей нет. В Минцифры считают нужным создать национальную «платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения», которая сможет подключаться к региональным системам. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер, затраты на установку которых могут быть заложены в бюджет капремонта многоквартирных домов.

Видеопоток будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц и образов. Стоимость разработки платформы в министерстве оценивают в 12 млрд руб. В Минцифры рассчитывают, что в 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн и все они будут подключены к ИИ-системам, способным обрабатывать видеопоток. Это, по мнению чиновников, позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%. В комментарии изданию министерство уточнило, что «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счет.

Аналогичную инициативу в 2020–2022 годах разрабатывало МЧС в рамках проекта АПК «Безопасный город», но сейчас эта «инициатива на паузе», рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Источник «Ъ», знакомый с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считает, что централизация данных не имеет практического смысла. По его словам, данные по происшествиям в регионах не за чем передавать в национальную платформу:

«Это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах».

Он привёл в пример использование систем видеонаблюдения и распознавания лиц в Москве, где действует 276 600 камер. Оператором системы выступает департамент информационных технологий столицы, силовики имеют доступ к базам данных через собственные шлюзы.

Собеседник в крупной ИТ-компании добавил, что потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в регионах в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры», из-за необходимости закупить и содержать большой парк вычислительных мощностей, которые потребуются для обработки массивов данных. По его словам, децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения будет более эффективной с точки зрения затрат.