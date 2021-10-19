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19 октября 2021

Минцифры автоматизирует сбор, анализ и передачу данных о киберпреступниках в уполномоченные органы

В министерстве надеются, что за счет этого количество мошеннических звонков сократится в два раза, а период блокировки фейковых сайтов не будет превышать 24 часов.

В следующем году количество мошеннических звонков сократится вдвое, а время блокировки фейковых сайтов не будет превышать сутки, обещают в Минцифры. Для достижения этих показателей в министерстве планируют автоматизировать сбор, анализ и передачу информации о злоумышленниках в уполномоченные органы. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с презентацией главы Минцифры Максута Шадаева, представленной на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

 

 

Шадаев отметил, что сутки — это максимальный срок для блокировки, а в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов.

В министерстве изданию уточнили, что планируется автоматизировать сбор, анализ и передачу информации в уполномоченные органы для принятия решения о блокировке мошеннических сайтов. Собирать информацию будет Минцифры совместно с ведущими российскими компаниями в области кибербезопасности.

Помогать Минцифры автоматизировать сбор, анализ и передачу информации будут российские компании, специализирующиеся на кибербезопасности.

Уменьшить количество фишинговых сайтов можно, по сути, лишь одним путем — сделать этот бизнес коммерчески невыгодным, повышая издержки злоумышленников и снижая доходность криминальных схем, уверен директор по технологиям Infosecurity a Softline Company Никита Пинчук.

Сейчас большая часть фишинговых ресурсов и так блокируется в течение нескольких часов, но за это время они успевают выполнить свою функцию и принести прибыль создателям. Для сокращения числа мошеннических звонков, полагает господин Пинчук, требуется выявление фейковых колл-центров и привлечение к ответственности организаторов этого преступного бизнеса.

Минцифры кибербезопасность мошенничество фишинг обмен информацией

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