Минцифры автоматизирует сбор, анализ и передачу данных о киберпреступниках в уполномоченные органы

В следующем году количество мошеннических звонков сократится вдвое, а время блокировки фейковых сайтов не будет превышать сутки, обещают в Минцифры. Для достижения этих показателей в министерстве планируют автоматизировать сбор, анализ и передачу информации о злоумышленниках в уполномоченные органы. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с презентацией главы Минцифры Максута Шадаева, представленной на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

Минцифры планирует автоматизировать передачу данных о телефонных и онлайн-мошенниках в правоохранительные органы. Эксперты же уверены, что справиться с мошенниками можно лишь одним способом — сделать их бизнес невыгодным и рискованным.https://t.co/XuR9n920tR — RB.RU | Медиа про бизнес и технологии (@rbru_news) October 19, 2021

Шадаев отметил, что сутки — это максимальный срок для блокировки, а в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов.



В министерстве изданию уточнили, что планируется автоматизировать сбор, анализ и передачу информации в уполномоченные органы для принятия решения о блокировке мошеннических сайтов. Собирать информацию будет Минцифры совместно с ведущими российскими компаниями в области кибербезопасности.



Помогать Минцифры автоматизировать сбор, анализ и передачу информации будут российские компании, специализирующиеся на кибербезопасности.



Уменьшить количество фишинговых сайтов можно, по сути, лишь одним путем — сделать этот бизнес коммерчески невыгодным, повышая издержки злоумышленников и снижая доходность криминальных схем, уверен директор по технологиям Infosecurity a Softline Company Никита Пинчук.



Сейчас большая часть фишинговых ресурсов и так блокируется в течение нескольких часов, но за это время они успевают выполнить свою функцию и принести прибыль создателям. Для сокращения числа мошеннических звонков, полагает господин Пинчук, требуется выявление фейковых колл-центров и привлечение к ответственности организаторов этого преступного бизнеса.