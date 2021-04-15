Минцифры готовит подзаконные акты по аутентификации корпоративных абонентов мобильной связи

В рамках внедрения закона 533-ФЗ, которым вводится дистанционная регистрация SIM-карт и возможность блокировать утерянные мобильные телефоны по номеру IMEI, Минцифры разработало постановление об обязательной идентификации абонентов сотовой связи. Документом вводится недискриминационный доступ к услугам связи, когда пользователь, не обладая подтвержденной учетной записью в ЕСИА, получив от абонента-юридического лица или индивидуального предпринимателя SIM-карту, мог бы пройти регистрацию в даной госсистеме.

Как сказано в пояснительной записке, проектом постановления предусмотрено, что для этих целей взаимодействие оператора подвижной радиотелефонной связи и пользователя услугами связи абонента-юридического лица или индивидуального предпринимателя не является оказанием услуг связи.

Законом 533-ФЗ, который вступит в силу с 1 июня, Роскомнадзор наделен полномочием по осуществлению мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор в соответствии с принятым 533-ФЗ. Ведомство сможет блокировать корпоративные SIM-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена.

Одной из целей закона была борьба с мошенничеством и терроризмом.

Дата окончания общественного обсуждения - 28 апреля 2021 года. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.