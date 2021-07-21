Минцифры приступило к созданию платформы хранения электронных документов

Началось создание платформы «Центр хранения электронных документов» (ЦХЭД), которая должна обеспечить хранение электронных документов органов власти вместе с обеспечением их юридической значимости на протяжении всего срока хранения. Проектом занимаются Минцифры и Росархив. Соответствующий проект постановления был опубликован в начале июня текущего года и, по сведениям CNews, на неё будет потрачено 1,3 млрд рублей в период с 2021 по 2024 г.г.

Росархив не позднее 1 января 2023 г. должен начать использовать ЦХЭД при организации, комплектовании, учете и использовании электронных документов. Со своей стороны, федеральные органы исполнительной власти не позднее 1 января 2025 г. должны начать использовать ЦХЭД для передачи на постоянное хранение электронных архивных документов.

Данная платформа не предназначена для работы с информацией ограниченного доступа и не должна содержать сведений, не предназначенных для размещения в информационных системах общего пользования, в том числе сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

На днях издание обнаружило на сайте госзакупок тендер подотчётного Минцифры НИИ «Восход» на выполнение работ по разработке и внедрению в работу федеральных и региональных органов власти платформы и подсистемы ЦХЭД за 31,8 млн руб. «Таким образом, сумма тендера на создание платформы ЦХЭД и одной из подсистем (их должно быть восемь) составляет всего 2,4% от стоимости всего проекта, из чего можно заключить, что это не последний тендер на создание платформы», — полагает CNews.

Заявки принимаются до 28 июля, подведение итогов намечено на 4 августа. Участие в тендере могут принимать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Техническая платформа, согласно техзаданию, должна представлять собой комплекс программно-аппаратных средств, который обеспечит связанное функционирование отдельных подсистем ЦХЭД, а также реализацию общих инструментов и механизмов администрирования, мониторинга, сервисного обслуживания и интеграции с внешними системами.

В свою очередь, подсистема приема и обработки будет самостоятельной структурой в составе платформы. Она предназначена для получения, верификации и регистрации транспортного контейнера с электронными документами и описями, включая проверку электронной подписи и создание карточки электронного документа или описи, полученных контейнеров.

В составе системы, как говорилось выше, должны войти восемь подсистем: приема и обработки, интеграции с хранилищем данных уполномоченного органа, подсистема учета, информационно-поисковая подсистема, аналитики и отчетности, создания и ведения справочников, мониторинга и администрирования, а также подсистема обеспечения информационной безопасности.

Техническая платформа и подсистема должны быть установлены на масштабируемой отказоустойчивой платформе с применением технологий виртуализации и контейнеризации. Для хранения данных, а также для хранения штампов времени должны использоваться системы хранения данных на базе жестких или твердотельных дисков, поддерживающие функции масштабирования и горячей замены.