Минцифры определило угрозы безопасности персональных данных вверенных ему информационных систем

Минцифры на официальном портале правовой информации опубликовало приказ «Об определении угроз безопасности персональных данных (ПДн), актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых в сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».

Согласно документу, такими угрозами являются:

угрозы, связанные с особенностями функционирования технических, программно-технических и программных средств, обеспечивающих хранение, обработку и передачу информации;

угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к отчуждаемым носителям персональных данных, включая переносные персональные компьютеры пользователей информационных систем;

угрозы воздействия вредоносного кода и (или) вредоносной программы, внешних по отношению к информационным системам;

угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным данным лицами, обладающими полномочиями в информационных системах, в том числе в ходе создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации;

угрозы использования методов воздействия на лиц, обладающих полномочиями в информационных системах;

угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с использованием уязвимостей в организации защиты персональных данных;

угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с использованием уязвимостей в программном обеспечении информационных систем;

угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с использованием уязвимостей в обеспечении защиты сетевого взаимодействия и каналов передачи данных;

угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с использованием уязвимостей в обеспечении защиты вычислительных сетей информационных систем;

угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с использованием уязвимостей, вызванных несоблюдением требований по эксплуатации средств защиты информации;

угрозы целенаправленных действий с использованием аппаратных и (или) программных средств с целью нарушения безопасности защищаемых с использованием средств криптографической защиты информации персональных данных или создания условий для этого.

Ранее при разработке документа в министерстве поясняли, что определение актуальных угроз безопасности ПДн устанавливает единый подход к определению этих угроз и разработке на их основе частных моделей угроз безопасности персональных данных для этих информационных систем (ИС).

«Настоящие актуальные угрозы подлежат адаптации операторами в ходе определения угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в конкретной ИС», — говорилось в пояснительной записке к проекту приказа.

В ведении Минцифры находятся такие информационные системы, как Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ), Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»), Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАС «Управление»), Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования, официальный сайт Правительства РФ и председателя Правительства РФ и пр.