Минцифры протестирует влияние 5G на живых существ

Минцифры планирует протестировать влияние сетей 5G на живых существах. Проведение подобных исследований предусмотрено в «Стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года».

Развёртыванию сетей мешают действующие санитарные нормы и правила (СанПиНы) в области электромагнитных излучений, разработанные еще в 1980-х. Нормативы допускают излучение базовых станций в основных полосах сотовой связи в размере 10 мкВт/кв. см.

В США верхняя граница выше в 10 раз и составляет 10 Вт/кв. см — 1000 мкВт/кв. см.

В 2019 году департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) уже инициировал проведение научной работы о влиянии 5G на живые организмы, за которую взялся НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова. Ученые в течение трёх месяцев подвергали крыс воздействию электромагнитного излучения в 250 мкВт/кв. см и 500 мкВт/кв. см. В результате воздействия на животных излучения в 250 мкВт/кв. см их состояние не изменилось, при воздействии в 500 мкВт/кв. см «наблюдалась тенденция к увеличению набора массы тела».

Тогда исследование показало, что безопасным для человека является излучение в 20-25 мкВт/кв. см. В помещении диапазон желательно сохранить на уровне 10 мкВт/кв. см, на открытом пространстве допустимо увеличение до 40 мкВт/кв. см.

Теперь аналогичное исследование инициирует уже Минцифры. Как удалось узнать ComNews, против незамедлительного повышения выступила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштей также высказался за то, что прежде всего должны быть проведены научные наблюдения:

«Вопрос не в параметре связи, а в уровне электромагнитного излучения. Если исследования подтвердят, что есть возможность для смягчения этих требований, тогда это тема для обсуждения. Если не подтвердят, значит, темы для обсуждения нет. Но в любом случае, поскольку это вопрос резонансный и затрагивающий интересы людей, эти изменения нужно вносить не келейно».

Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха, называет НИИ Радио потенциальным претендентом на проведения научной работы в этот раз.