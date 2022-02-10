Суд приговорил подростка к пяти годам колонии по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft»

Военный суд огласил приговор трём 16-летним подросткам из Канска, обвиняемым в обучении в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Никита Уваров, которого следствие сочло лидером группы, получил пять лет колонии и штраф в 30 тыс. руб. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности, поскольку они оказали содействие следствию, рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Однако по другим статьям подростки получили 3 и 4 года лишения свободы условно соответственно.

В марте Следственный комитет прекратил дело об участии юношей в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК). СК посчитал, что в действиях подростков отсутствует состав преступления, из-за отсутствия «необходимой структурированности», подразделений, а также «чёткого распределения функций между участниками». Вместе с тем подросткам оставили обвинение в прохождении ими обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК) — в рамках первого дела против них, возбуждённого в июне 2020 года.

16-летнего подростка из Канска Никиту Уварова приговорили к пяти годам по делу о терроризме. В его переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft.https://t.co/zyLZtEeTV1 — TJ (@tjournal) February 10, 2022

Подростков задержали летом 2020 года, когда им было по 14 лет, после того как в Канске — в том числе на здании ФСБ — появились листовки с критикой власти и словами поддержки в адрес политзаключённых, в частности, фигурантов дела «Сети» и Азата Мифтахова. Следователи изучили сообщения задержанных в соцсетях, об этом подробно писала «Новая газета». Самым известным фрагментом из переписки стала часть с обсуждением «взрыва» здания ФСБ в игре Minecraft, которая была использована следствием как доказательство обучения терроризму.

Уваров обвинения отрицает. В последнем слове он заявил, что в случае назначения реального срока будет отбывать его «с чистой совестью и достоинством»:

«Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. <…> Я никого не собирался взрывать, я не террорист. <…> И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать», — сказал он.

Мать подростка Анна Уварова заявила, что «основную роль в деле играют явки [с повинной], полученные при задержании, больше ничего не доказано».