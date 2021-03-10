Следователи сняли с «Minecraft-террористов» часть обвинений

В Красноярском крае Следственный комитет (СК) прекратил дело об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК) против троих подростков из города Канска: Никиты Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева. Об этом сообщает «Новая газета». Дело возбудили из-за переписки школьников, в которой они обсуждали шуточный взрыв здания ФСБ, построенного в компьютерной игре Minecraft.

СК прекратил одно из дел канских подростков, которые обсуждали взрыв здания ФСБ, построенного в видеоигре Minecraft.



Фото: один из фигурантов дела / «Новая газета»https://t.co/WsTfEjjBUQ pic.twitter.com/YZllFMVdW9 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 9, 2021

Следствие посчитало, что в действиях подростков отсутствует состав преступления, из-за отсутствия «необходимой структурированности», подразделений, а также «четкого распределения функций между участниками». За всеми фигурантами признали право на реабилитацию.

Вместе с тем подросткам оставлено обвинение в прохождении ими обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК) — в рамках первого дела против них, возбужденного в июне прошлого года. Второе дело, сейчас прекращенное, появилось в середине ноября после изготовления двумя красноярскими кандидатами наук Аллой Кипчатовой и Ириной Маланчук (Союз экспертов «Контекст») комплексной психолого-лингвистической судэкспертизы. Тогда же, в ноябре, два дела соединили в одно производство, однако непосредственно обвинения в участии в террористическом сообществе подросткам в тот момент предъявлять не стали.

Никите Уварову также вменяют незаконное изготовление взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору (ст. 223.1 УК), а также их незаконное приобретение, хранение или ношение (ст. 222.1 УК). По версии следствия, школьники обсуждали взрывные устройства и «тренировались» в их изготовлении. Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин отмечает, что окончательные обвинения по этим статьям подростку пока не предъявили.



«Новая газета» передает, что Уварову отказали в свиданиях с матерью. Кроме того, ему не дают поговорить с адвокатом наедине без разделительного стекла и прослушивающих устройств.