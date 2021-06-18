Минэкономразвития раскритиковало закон об обязательной предустановке отечественного ПО

Вслед за участниками рынка, Минэкономразвития подвергло критике порядок предустановки отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Предустановка на смартфоны супераппов с разными сервисами, таких как «Яндекс» и «ВКонтакте», приведет к монополизации рынка приложений несколькими игроками, считают в министерстве.

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на подготовленную Минэкономразвития оценку регулирующего воздействия проекта постановления Правительства о порядке предустановки российского софта на гаджеты.

В отзыве министерства сказано, что законопроект обязывает производителей предустанавливать отдельные российские приложения на свои гаджеты, причем на «более благоприятных условиях», чем остальной софт. В правительственном списке для предустановки оказались «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «МойОфис Документы», почта Mail.ru, «Новости Mail.ru», OK Live, ICQ, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay и др.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) уже жаловалась, что в список попали супераппы с функцией интернет-магазинов, что грозит монополизацией этого рынка. Ассоциация просила Минэкономики доработать документ Минцифры.

Минэкономразвития в отзыве ссылается на оценку бизнеса, по которой предустановка приложений позволит увеличить аудиторию на 50% за три года и сэкономить на плате вендорам. Однако отечественные разработчики, не попавшие в реестр, окажутся в неравных условиях.

Принятие постановления в нынешнем виде приведет к еще большей популярности и без того уже весьма распространенных приложений, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Чтобы изменить это и дать возможность более узко ориентированным приложениям набирать аудиторию, необходимо предоставить вендорам возможность выбирать из нескольких приложений одной категории, параллельно расширив категорию набирающих популярность приложений.

Комментируя позицию Минэкономразвития, генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель проектного направления «Открытые данные» в Счетной палате Иван Бегтин заявил, что считает «единственно допустимыми моделями вмешательства государства тут только в двух возможных решениях»:

Запрет на предустановку любого ПО и запрет на невозможность удаления любого ПО. Неважно западное это ПО или российское — любое ПО должно иметь возможность удаления, впрочем это и так реализуют или сделают крупнейшие апп сторы. Создание каталога ПО по категориям с пометкой «Проверено Минцифрой».

«Если уж Минцифра берёт на себя ответственность за то, что у нас стоит на телефонах и т.д., то пусть сделают каталог и по каждой категории несколько приложений разных игроков, а не только сверх-крупный-монопольный-бизнес», — поясняет эксперт.

Закон о предустановке отечественных приложений должен был вступить в силу в июле 2020 года, однако его отложили до 2021 года. Сейчас профильные ведомства занимаются доработкой проекта.